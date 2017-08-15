ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Опять суд над Сависааром, а также Maxima и снова Maxima

По традиции подведем итоги дня.
В Ида-Вирумаа задержан мужчина, подозреваемый в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних (2)
Вчера в Ида-Вирумаа был задержан 56-летний мужчина, подозреваемый сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних и изготовлении детской порнографии.
Впервые за последние 15 лет нарвский список центристов не возглавил Михаил Стальнухин (12)
Хотя нарвские центристы планируют представить полный партийный список кандидатов в Нарвское горсобрание только к началу сентября, 15 августа они сообщили, кто станет первым номером — действующий мэр Нарвы Тармо Таммисте.
На Мадейре во время религиозного праздника упавшее дерево убило 12 человек
На португальском архипелаге Мадейра большое дерево во вторник, 15 августа, упало на людей, которые собрались на религиозную церемонию. Погибли 12 человек, в том числе двое детей, сообщает RTP. Еще более 50 человек получили переломы и травмы. Некоторые из пострадавших, по данным Diário de Notícias, находятся в критическом состоянии.
Инспекция: в сравнении с другими сетями в Maxima со знанием эстонского совсем все плохо (80)
Только за первое полугодие текущего года Языковая инспекция сделала 111 работникам магазинов Maxima предписание — пройти экзамен, подтверждающий знание эстонского на необходимую категорию, или дополнить знания.
Суд нашел основания для того, чтобы оставить мужчину без зарплаты за два года (32)
Мужчина проработал два года без трудового договора и зарплаты. Но вот и суд оставил его без того и другого по той причине, что устных договоренностей для работы недостаточно, рассказывает Eesti Päevaleht.
Кассир Maxima отказалась говорить с клиентом на эстонском языке (228)
В июле жительница Таллинна Карина посетила расположенный возле центрального рынка магазин Maxima, где девушка столкнулась с неприятным обслуживанием, когда пожилая кассирша пробила ей в чек дополнительный товар.
Водитель Lux Express занял первое место на профессиональном соревновании (1)
В субботу профессиональные водители грузовиков и автобусов из Эстонии и Финляндии собрались в Кехтна, чтобы выявить лучшего знатока своего дела. Среди около 40 участников профессионального соревнования первого места достиг водитель Lux Express Тоомас Райд.
Обновленный концертный зал нарвского ЦК Geneva откроется через месяц: мест меньше, но кресла удобнее (2)
К 15 сентября должны закончиться работы по реновации большого зала нарвского центра культуры Geneva, арендуемого у города одноименным паевым товариществом с 2004 года. В зале идет глобальный ремонт, в нем будут установлены новые кресла, поменяют одежду сцены.
В новом учебном году будет пять перерывов на каникулы (21)
В предстоящем учебном году у школьников будет не четыре, а пять перерывов на каникулы. Дополнительные каникулы запланированы на весну, так как по имеющейся системе четверти второго полугодия на 10-15 дней длиннее, и ученики больше устают, передает rus.err.ee.
Спонсором эстонского Фонда в защиту семьи оказалось польское христианское ”ультраконсервативное и пророссийское” движение (36)
Польские либералы называют нашумевшее христианское движение правопрадикальным, ультраконсервативным и пророссийским, пишет Eesti Päevaleht.