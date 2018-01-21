ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Опаснейший инцидент в небе над Москвой и обострение ситуации в Сирии

Настало время подвести итоги уходящего воскресенья. Все самые актуальные события — в нашей подборке.
”Суперджет", летевший из Таллинна в Москву, на посадке опасно сблизился с пассажирским "Боингом", но пилотам удалось развести самолеты. Инцидент произошел накануне, расстояние между самолетами составило порядка 600 метров.
Франция попросила созвать экстренное заседание Совета Безопасности (СБ) ООН из-за ситуации в Сирии, так как военное положение там обострилось.
Какая собака подойдет вам с точки зрения астрологии
Астрология многими воспринимается как нечто несерьезное. Однако многие не мыслят своего дня без гороскопа, подбирают подарки с учетом знака зодиака, рассчитывают совместимости, пробуют заглянуть в будущее. Что бы там ни говорили, но без гороскопов жить было бы труднее. В наступающий год Собаки мы решили подобрать четвероного друга для каждого знака зодиака, пишет "МК-Эстония".
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ФОТО: Ночью в Харьюмаа автомобиль влетел в дерево. Водитель в больнице
В Харьюмаа в волости Кангру сегодня ночью легковой автомобиль врезался в дерево. Водителя доставили в больницу.
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Опасное сближение: самолет из Таллинна чуть не попал в авиакатастрофу над Москвой
По данным источника "Интерфакса", инцидент произошел накануне, расстояние между идущими на посадку самолетами составило порядка 600 метров.
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В Белом доме перестали отвечать на звонки. Статую Свободы закрыли
Служба Белого дома по связям с общественностью из-за шатдауна перестала отвечать на телефонные звонки граждан. Сотрудников ведомства заменила запись автоответчика, сообщает РИА "Новости". Вину за происходящее в Белом доме возложили на демократов.
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Франция призвала созвать экстренное заседание СБ ООН из-за ситуации в Сирии
Франция попросила созвать экстренное заседание Совета Безопасности (СБ) ООН из-за ситуации в Сирии. Об этом глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан написал в твиттере.
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Эксперт — об инциденте в небе над Москвой: это невероятно опасно! На реагирование — считанные секунды
Комментируя вчерашний инцидент в небе над Москвой, когда два самолета пролетели друг от друга на очень близком расстоянии, эксперт по аэротехнике Тоомас Уйбо сказал, что это невероятно опасно.
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ФОТО читателя Delfi: Чудо природы! В Рапламаа на реке образовалось крутящееся ледяное колесо
Читатель прислал в редакцию любопытнейшее фото: в Рапламаа на реке Вигала в очередной раз появилось загадочное природное явление – крутящееся ледяное колесо.
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ФОТО читателя Delfi: Новый спортивный центр на Сыле затопило. С потолка лила вода
Читатель сообщил в редакцию, что в новом спортивном центре на Сыле с потолка льет вода.
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Ласнамяэ жжет: воскресным вечером языки пламени окутали старые новогодние елки
Управа Ласнамяэ в воскресенье 22 января в 18:00 на площадке Паэвялья организовала огненное шоу - сжигание разнообразных скульптур, созданных из отслуживших свое новогодних елок, а также большой единый костер.
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ФОТО DELFI: Ура, снежок! В воскресенье эстоноземельцы расчехлили санки да лыжи и предались зимним забавам
На этих выходных в Эстонии установилась поистине приятная зимняя погодка. Только вот снегу могло бы быть и побольше!
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ГРАФИК: Смотрите, какие маневры совершал самолет из Таллинна, чтобы избежать столкновения над Москвой
Вчера ”Суперджет", летевший из Таллинна в Москву, на посадке опасно сблизился с пассажирским "Боингом", но пилотам удалось развести самолеты, сообщил "Интерфаксу" источник в авиадиспетчерских службах в воскресенье.
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