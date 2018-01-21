ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Опаснейший инцидент в небе над Москвой и обострение ситуации в Сирии

Настало время подвести итоги уходящего воскресенья. Все самые актуальные события — в нашей подборке.

”Суперджет", летевший из Таллинна в Москву, на посадке опасно сблизился с пассажирским "Боингом", но пилотам удалось развести самолеты. Инцидент произошел накануне, расстояние между самолетами составило порядка 600 метров.

Франция попросила созвать экстренное заседание Совета Безопасности (СБ) ООН из-за ситуации в Сирии, так как военное положение там обострилось.

Какая собака подойдет вам с точки зрения астрологии

фото иллюстративное Foto: Arno Mikkor

Астрология многими воспринимается как нечто несерьезное. Однако многие не мыслят своего дня без гороскопа, подбирают подарки с учетом знака зодиака, рассчитывают совместимости, пробуют заглянуть в будущее. Что бы там ни говорили, но без гороскопов жить было бы труднее. В наступающий год Собаки мы решили подобрать четвероного друга для каждого знака зодиака, пишет "МК-Эстония".

Loe edasi...

ФОТО: Ночью в Харьюмаа автомобиль влетел в дерево. Водитель в больнице

Liiklusõnnetus Kurna–Tuhala maanteel Foto: Veiko Vares

В Харьюмаа в волости Кангру сегодня ночью легковой автомобиль врезался в дерево. Водителя доставили в больницу.

Loe edasi...

Опасное сближение: самолет из Таллинна чуть не попал в авиакатастрофу над Москвой

фото иллюстративное Foto: Eero Vabamägi

По данным источника "Интерфакса", инцидент произошел накануне, расстояние между идущими на посадку самолетами составило порядка 600 метров.

Loe edasi...

В Белом доме перестали отвечать на звонки. Статую Свободы закрыли

Служба Белого дома по связям с общественностью из-за шатдауна перестала отвечать на телефонные звонки граждан. Сотрудников ведомства заменила запись автоответчика, сообщает РИА "Новости". Вину за происходящее в Белом доме возложили на демократов.

Loe edasi...

Франция призвала созвать экстренное заседание СБ ООН из-за ситуации в Сирии

фото иллюстративное Foto: NEIL HALL, Reuters

Франция попросила созвать экстренное заседание Совета Безопасности (СБ) ООН из-за ситуации в Сирии. Об этом глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан написал в твиттере.

Loe edasi...

Эксперт — об инциденте в небе над Москвой: это невероятно опасно! На реагирование — считанные секунды

Nordica pressikonverents 21.03.2017 Foto: Andres Putting

Комментируя вчерашний инцидент в небе над Москвой, когда два самолета пролетели друг от друга на очень близком расстоянии, эксперт по аэротехнике Тоомас Уйбо сказал, что это невероятно опасно.

Loe edasi...

ФОТО читателя Delfi: Чудо природы! В Рапламаа на реке образовалось крутящееся ледяное колесо

Vigala jõele tekkis jääratas Foto: Delfi lugeja

Читатель прислал в редакцию любопытнейшее фото: в Рапламаа на реке Вигала в очередной раз появилось загадочное природное явление – крутящееся ледяное колесо.

Loe edasi...

ФОТО читателя Delfi: Новый спортивный центр на Сыле затопило. С потолка лила вода

Veeavarii Sõle spordikeskuses Foto: Delfi lugeja

Читатель сообщил в редакцию, что в новом спортивном центре на Сыле с потолка льет вода.

Loe edasi...

Ласнамяэ жжет: воскресным вечером языки пламени окутали старые новогодние елки

Lugeja foto

Управа Ласнамяэ в воскресенье 22 января в 18:00 на площадке Паэвялья организовала огненное шоу - сжигание разнообразных скульптур, созданных из отслуживших свое новогодних елок, а также большой единый костер.

Loe edasi...

ФОТО DELFI: Ура, снежок! В воскресенье эстоноземельцы расчехлили санки да лыжи и предались зимним забавам

Lumine Tallinn Foto: Taavi Sepp

На этих выходных в Эстонии установилась поистине приятная зимняя погодка. Только вот снегу могло бы быть и побольше!

Loe edasi...

ГРАФИК: Смотрите, какие маневры совершал самолет из Таллинна, чтобы избежать столкновения над Москвой

Вчера ”Суперджет", летевший из Таллинна в Москву, на посадке опасно сблизился с пассажирским "Боингом", но пилотам удалось развести самолеты, сообщил "Интерфаксу" источник в авиадиспетчерских службах в воскресенье.

Loe edasi...