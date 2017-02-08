ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Опальный хакер в Таллинне и американские солдаты в Ида-Вирумаа

Подтвердилась информация о том, что один из членов российской хакерской группировки "Шалтай-Болтай" находится в Эстонии. Более того, он раскрыл свое имя и дал в Таллинне интервью Ксении Собчак. Читайте также о приключениях американских солдат в Ида-Вирумаа, как профессор обманул университет на тысячу евро и сколько подоходного налога вам вернет государство.

АРХИВНЫЕ КАДРЫ 1959 ГОДА: Новый ЗАГС и регистрация очень серьезных молодоженов

Брак — это не то решение, которое стоит принимать скоропалительно, это очень серьезный вопрос. В Национальном архиве есть интересный видеоролик, на котором запечатлено новое бюро ЗАГСа и регистрация пары молодоженов.

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Лэйбл объясняет: Beebilõust хотел оказаться в тюрьме, ему все опостылело

Beebilõust Legendaarne Records

"Он чистокровный и настоящий: артист, художник, рэпер, заключенный, злодей, поэт, сумасшедший, тату-мастер, алкоголик, обаятельный, наркоман. Он читает рэп и живет сердцем — он простой человек”, — пишет на своей домашней странице лэйбл Legendaarne о рэпере Beebilõust, которого задержали, когда он пытался ограбить магазин, вооружившись ножом.

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В результате теракта в ДНР погиб командир ополченцев Гиви

2573660 Foto: Mikhail Voskresenskiy, RIA Novosti

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Оборонное ведомство самопровозглашенной Донецкой народной республики утром в среду сообщило о гибели одного из командиров ополчения комбата Михаила Толстых, известного как "Гиви", и обвинило в этом украинскую сторону.

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Исследование: неэстонцы находятся в более слабом положении на рынке труда

Töö-ja karjäärimess Kultuurikatlas Foto: Karin Kaljuläte

Институт Балтийских исследований (IBS) провел анализ исследований рынка труда, проведенных за последние 15 лет в Эстонии, с целью картографирования факторов, влияющих на сегрегацию по языковому и национальному признаку, имеющую место на рынке труда Эстонии. Мета-анализ был заказан фондом интеграции и миграции ”Наши люди” в рамках проекта CROSS по трансграничному сотрудничеству, финансируемого из средств программы Interreg для стран центрального региона Балтийского моря 2014-2020.

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Находящийся в Эстонии хакер российской группировки: в планах — остаться в Прибалтике

häkker Foto: Andriy Popov, PantherMedia / Andriy Popov

Журналист Znak.com слетала в Эстонию, чтобы поговорить с представителем хакерской группировки "Шалтай-Болтай" об арестах и связях с ФСБ.

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Опальный российский хакер дал в Таллинне интервью Ксении Собчак

Instagram

"Основатель проекта Шалтай-Болтай впервые показывает свое лицо и рассказывает всю историю прогремевших на весь мир хакеров, или "русских сноуденов" как их окрестила пресса", - написала в Instagram Ксения Собчак, приехавшая сегодня в Таллинн.

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Владелец Раквереского мясокомбината планирует сократить до 150 ведущих работников

HKScani tegevjuht Jari Latvanen koondab juhtivtöötajaid. Foto: Tiit Blaat

Финское предприятие HKScan, которое является владельцем Раквереского мясного комбината, сообщило о начале масштабного процесса реорганизации концерна.

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Приключения американских солдат в Ида-Вирумаа: марш-бросок в -20, общение с детьми и страх перегреться

Madis Veltman

Американцы в Синимяэ боятся не замерзнуть, а перегреться, пишет Eesti Päevaleht.

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Ультиматум для России: добровольный отказ от ЧМ-2021 или...

Laskesuusatamine Foto: DAVID W CERNY, REUTERS

Накануне открытия чемпионата мира по биатлону в Австрии состоялся внеочередной конгресс Международного союза биатлонистов (ИБУ), посвященный борьбе с допингом.

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Eesti Ekspress: зачем именитый профессор обманул университет на 1049 евро?

EESTI TEADUSE KAANEPOISS: Sulev Kõks on avalikkuses tähelepanu pälvinud mitme eduka uurimisteemaga, ametlikul tasemel on teda kaks korda tunnustatud riigi teaduspreemiaga, samuti noore teadlase preemia ja Valgetähe IV klassi teenetemärgiga. Foto: Andres Putting

Профессор патологической физиологии института биологической и трансляционной медицины Тартуского университета Сулев Кыкс (46) и его супруга Геа Кыкс (45), которая также работает в институте и учится под руководством мужа в докторантуре, оказались в очень неприятной ситуации, пишет еженедельник Eesti Ekspress.

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Ознакомьтесь со своими доходами за прошлый год: через неделю начнется подача деклараций

С 8 февраля по 10 февраля в э-налоговом департаменте/э-таможне можно ознакомиться с известными Налогово-таможенному департаменту данными о доходах и расходах. Предварительно заполненные данные внесут в декларацию о доходах человека за 2016 год.

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ВЫСЧИТАЙТЕ, сколько подоходного налога вам вернет государство или сколько придется доплатить

Reformierakonna juhtkonna kogumemine Riigikogus, fraktsiooni ruumis Foto: Priit Simson

Возможность посмотреть в э-налоговом департаменте/э-таможне известные Налогово-таможенному департаменту данные заставляет людей лихорадочно искать формулу вычисления возвращаемого дохода, чтобы узнать сумму, которую им выплатят или которую придется доплатить, еще до 15 февраля.

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