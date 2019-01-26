ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Ограбление в Тарту, аварии, ЧМ по авторалли и смерть Мишеля Леграна

Полиция просит помощи в поисках 35-летнего Эугена

POLITSEI

35-летний Эуген ушел из дома в волости Виймси 25 января в 6 часов утра. В последний раз близкие общались с ним вчера в 6.40 утра и после этого связаться с мужчиной не удается.

Loe edasi...

Европейские страны выдвинули ультиматум Венесуэле

REUTERS - Scanpix

Париж, Мадрид и Берлин, а также Лондон готовы признать Хуана Гуаидо президентом Венесуэлы, если действующий глава государства Николас Мадуро в течение восьми дней не объявит новые выборы, пишут РИА.Новости.

Loe edasi...

ГАЛЕРЕЯ: На Ратушной площади торжественно открыли Солнечный лабиринт

Tallinnas Raekoja platsil avati kuuskedest Päikeselabürint Foto: Rauno Volmar

26 января старейшина района Кесклинн вместе с мэром Таллинна торжественно открыли Солнечный лабиринт

Loe edasi...

Родители тревожатся: осужденный за педофилию переписывается с их детьми. Полиция уверяет, что держит его под контролем

ТОП Модная в 2019 году ванная: 6 приемов в дизайне МИД России вводит единый тариф на российскую визу ФОТО И ВИДЕО: В Тарту подростки попытались обворовать магазин с помощью топора, ножа и игрушечного оружия

”В Новый год к нам пришла подружка нашей дочери, — рассказывает жительница Таллинна, Кристина. — И, как потом выяснилось, с ними начал переписываться Артур Айбетов, которого уже судили за педофилию, пишет "МК-Эстония".

Loe edasi...

Йыхвиское отделение полиции разыскивает подозреваемого в разбое Александра

POLITSEI

25 января в 18.40 в Кохтла-Ярве, в Ахтместкой части города, в ломбарде на ул. Малева произошло ограбление, в ходе которого была разбита витрина и украдены ювелирные украшения.

Loe edasi...

ФОТО: Везунчики! Машина вылетела в кювет и приземлилась на крышу, но никто не пострадал

Avarii Võistres Foto: Kaspar Pokk

25 января около 20.30 на 42 км дороги Имавере-Вильянди произошел несчастный случай. Водитель Тойоты потерял управление и вылетел в кювет, машина приземлилась на крышу.

Loe edasi...

ГАЛЕРЕЯ: Белые медведи наслаждаются жизнью, а лев прячется в тепле. Что происходит в зоопарке зимой

Loomaaias 25.01.2019 Foto: Andres Putting

Пока большинство жителей Эстонии прячется от холода в теплых квартирах, животные в зоопарке вынуждены зимовать на виду у всех. Наш фотограф наведался в зоопарк и посмотрел, кому погода по душе, а кто прячется от снега и камер.

Loe edasi...

"Рвота может отражать, что свекровь против рождения ребенка". В эстонских больницах беременным активно раздают странную литературу

Foto: Madis Veltman

В Эстонии ждущим ребенка женщинам раздали примерно 40 000 экземпляров книг, в которых среди прочего учат лечить малыша гомеопатическими средствами, пишет Eesti Päevaleht.

Loe edasi...