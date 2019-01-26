26.01.2019, 22:00

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Ограбление в Тарту, аварии, ЧМ по авторалли и смерть Мишеля Леграна

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rus.delfi.ee
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Viljandimaal Sinialliku külas põrkasid kokku kaks autot
Viljandimaal Sinialliku külas põrkasid kokku kaks autotFoto: Kenno Soo

Суббота 26 января выдалась довольно тревожной. Поступило несколько сообщений об авариях, умер Мишель Легран, в Тарту подростки попытались обворовать магазин. Читайте эти и другие новости в нашей подборке! А если вам не хватит позитива, то найдите там очень милую галерею из зоопарка.

ГАЛЕРЕЯ: Красочное огненное шоу! В Мустамяэ проходит Фестиваль света

Mustamäe Valgusfestival 2019 Foto: Rauno Volmar

Сегодня, 26 января, в Мустамяэ проходит красочный Фестиваль света. Смотрите фото!
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Тянак выиграл четыре скоростных участка подряд, но...

Monte Carlo ralli 2019 testikatse+neljapäev Foto: McKlein, Toyota Gazoo Racing WRC

Перед заключительным днем Ралли Монте-Карло по-прежнему лидирует действующий чемпион мира француз Себастьен Ожье ("Ситроен"). Эстонский гонщик Отт Тянак ("Тойота"), выигравший в субботу все четыре спецучастка, поднялся на пятое место.
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На пляже Штрооми ребенок провалился под лед

Kaks tüdrukut päästeti jäält. Foto: Veiko Vares

Департамент полиции и погранохраны сообщил Delfi, что сегодня на пляже Штрооми, примерно в 70 метров от берега, ребенок провалился под лед.
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Полиция просит помощи в поисках 35-летнего Эугена

POLITSEI

35-летний Эуген ушел из дома в волости Виймси 25 января в 6 часов утра. В последний раз близкие общались с ним вчера в 6.40 утра и после этого связаться с мужчиной не удается.
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Европейские страны выдвинули ультиматум Венесуэле

REUTERS - Scanpix

Париж, Мадрид и Берлин, а также Лондон готовы признать Хуана Гуаидо президентом Венесуэлы, если действующий глава государства Николас Мадуро в течение восьми дней не объявит новые выборы, пишут РИА.Новости.
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ГАЛЕРЕЯ: На Ратушной площади торжественно открыли Солнечный лабиринт

Tallinnas Raekoja platsil avati kuuskedest Päikeselabürint Foto: Rauno Volmar

26 января старейшина района Кесклинн вместе с мэром Таллинна торжественно открыли Солнечный лабиринт
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Родители тревожатся: осужденный за педофилию переписывается с их детьми. Полиция уверяет, что держит его под контролем

ФОТО: МК-Эстония

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”В Новый год к нам пришла подружка нашей дочери, — рассказывает жительница Таллинна, Кристина. — И, как потом выяснилось, с ними начал переписываться Артур Айбетов, которого уже судили за педофилию, пишет "МК-Эстония".
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Йыхвиское отделение полиции разыскивает подозреваемого в разбое Александра

POLITSEI

25 января в 18.40 в Кохтла-Ярве, в Ахтместкой части города, в ломбарде на ул. Малева произошло ограбление, в ходе которого была разбита витрина и украдены ювелирные украшения.
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ФОТО: Везунчики! Машина вылетела в кювет и приземлилась на крышу, но никто не пострадал

Avarii Võistres Foto: Kaspar Pokk

25 января около 20.30 на 42 км дороги Имавере-Вильянди произошел несчастный случай. Водитель Тойоты потерял управление и вылетел в кювет, машина приземлилась на крышу.
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ГАЛЕРЕЯ: Белые медведи наслаждаются жизнью, а лев прячется в тепле. Что происходит в зоопарке зимой

Loomaaias 25.01.2019 Foto: Andres Putting

Пока большинство жителей Эстонии прячется от холода в теплых квартирах, животные в зоопарке вынуждены зимовать на виду у всех. Наш фотограф наведался в зоопарк и посмотрел, кому погода по душе, а кто прячется от снега и камер.
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"Рвота может отражать, что свекровь против рождения ребенка". В эстонских больницах беременным активно раздают странную литературу

Foto: Madis Veltman

В Эстонии ждущим ребенка женщинам раздали примерно 40 000 экземпляров книг, в которых среди прочего учат лечить малыша гомеопатическими средствами, пишет Eesti Päevaleht.
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Самолет Nordica, на борту которого был Юри Ратас, вернулся в Копенгаген из-за неисправностей

ФОТО: Nordica

Самолет эстонской фирмы Nordica вчера вечером не смог долететь до Таллинна из-за неисправностей, пассажиров доставили обратно в Копенгаген. Сообщается, что на борту был и премьер-министр Юри Ратас, который возвращался с экономического форума в Давосе.
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Умер французский композитор Мишель Легран

AFP - Scanpix

Известный французский композитор, пианист и певец Мишель Легран скончался на 87-м году жизни, сообщает газета Monde со ссылкой на пресс-атташе музыканта, передают РИА Новости.
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ФОТО: В деревне Синиаллику произошла авария — столкнулись две машины

Viljandimaal Sinialliku külas põrkasid kokku kaks autot Foto: Kenno Soo

Около 9 часов вечера 25 января на шоссе Имавере-Вильянди-Каркси-Нуйа, в деревне Синиаллику, произошла авария, в которой столкнулись две машины.
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ФОТО И ВИДЕО: В Тарту подростки попытались обворовать магазин с помощью топора, ножа и игрушечного оружия

Около пол 10 вечера 25 января в Тарту произошла попытка ограбления. 12-летний мальчик и 17-летний подросток, вооружившись топором, ножом и игрушечным оружием, попытались обворовать магазин Selver, но охранник и посетители задержали нарушителей.
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