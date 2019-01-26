ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Ограбление в Тарту, аварии, ЧМ по авторалли и смерть Мишеля Леграна

Суббота 26 января выдалась довольно тревожной. Поступило несколько сообщений об авариях, умер Мишель Легран, в Тарту подростки попытались обворовать магазин. Читайте эти и другие новости в нашей подборке! А если вам не хватит позитива, то найдите там очень милую галерею из зоопарка.
ГАЛЕРЕЯ: Красочное огненное шоу! В Мустамяэ проходит Фестиваль света
Тянак выиграл четыре скоростных участка подряд, но...
Перед заключительным днем Ралли Монте-Карло по-прежнему лидирует действующий чемпион мира француз Себастьен Ожье ("Ситроен"). Эстонский гонщик Отт Тянак ("Тойота"), выигравший в субботу все четыре спецучастка, поднялся на пятое место. Loe edasi...
”В Новый год к нам пришла подружка нашей дочери, — рассказывает жительница Таллинна, Кристина. — И, как потом выяснилось, с ними начал переписываться Артур Айбетов, которого уже судили за педофилию, пишет "МК-Эстония". Loe edasi...
Йыхвиское отделение полиции разыскивает подозреваемого в разбое Александра
25 января в 18.40 в Кохтла-Ярве, в Ахтместкой части города, в ломбарде на ул. Малева произошло ограбление, в ходе которого была разбита витрина и украдены ювелирные украшения. Loe edasi...
ФОТО: Везунчики! Машина вылетела в кювет и приземлилась на крышу, но никто не пострадал
25 января около 20.30 на 42 км дороги Имавере-Вильянди произошел несчастный случай. Водитель Тойоты потерял управление и вылетел в кювет, машина приземлилась на крышу. Loe edasi...
ГАЛЕРЕЯ: Белые медведи наслаждаются жизнью, а лев прячется в тепле. Что происходит в зоопарке зимой
Пока большинство жителей Эстонии прячется от холода в теплых квартирах, животные в зоопарке вынуждены зимовать на виду у всех. Наш фотограф наведался в зоопарк и посмотрел, кому погода по душе, а кто прячется от снега и камер. Loe edasi...
"Рвота может отражать, что свекровь против рождения ребенка". В эстонских больницах беременным активно раздают странную литературу
Самолет Nordica, на борту которого был Юри Ратас, вернулся в Копенгаген из-за неисправностей
Самолет эстонской фирмы Nordica вчера вечером не смог долететь до Таллинна из-за неисправностей, пассажиров доставили обратно в Копенгаген. Сообщается, что на борту был и премьер-министр Юри Ратас, который возвращался с экономического форума в Давосе. Loe edasi...
Умер французский композитор Мишель Легран
Известный французский композитор, пианист и певец Мишель Легран скончался на 87-м году жизни, сообщает газета Monde со ссылкой на пресс-атташе музыканта, передают РИА Новости. Loe edasi...
ФОТО: В деревне Синиаллику произошла авария — столкнулись две машины
Около 9 часов вечера 25 января на шоссе Имавере-Вильянди-Каркси-Нуйа, в деревне Синиаллику, произошла авария, в которой столкнулись две машины. Loe edasi...
ФОТО И ВИДЕО: В Тарту подростки попытались обворовать магазин с помощью топора, ножа и игрушечного оружия
Около пол 10 вечера 25 января в Тарту произошла попытка ограбления. 12-летний мальчик и 17-летний подросток, вооружившись топором, ножом и игрушечным оружием, попытались обворовать магазин Selver, но охранник и посетители задержали нарушителей. Loe edasi...