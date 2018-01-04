ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Ограбление автозаправки в Тарту и выдворение российских журналистов из Латвии

В Латвии задержали корреспондента ВГТРК Ольгу Курлаеву, а несколько дней назад там же был задержан супруг Ольги — журналист телеканала ТВЦ Анатолий Курлаев. В ночь на 4 января, около 00:55, двое молодых людей высокого роста, угрожая ножом, ограбили автозаправку по адресу Яама, 173А в Тарту. Об этих и других новостях — в подборке "Главное за день".

ФОТО: Двое мужчин в масках ограбили автозаправку: полиция просит помощи

PPA

В ночь на 4 января, около 00:55, двое молодых людей высокого роста, угрожая ножом, ограбили автозаправку по адресу Яама, 173А в Тарту.

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Из Латвии выдворены два российских журналиста

VGTRK Foto: Mikhail Voskresenskiy, Sputnik

Власти Латвии выдворили из страны корреспондента ВГТРК Ольгу Курлаеву. По информации российских СМИ, Курлаеву обвиняют в угрозе национальной безопасности, она была помещена в следственный изолятор. Официального подтверждения с латвийской стороны пока нет.

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Задержанной в Латвии российской журналистке не разрешили купить билет на самолет

Lennukid maandumas külgtuules Tallinna Foto: Andres Putting

Задержанной в Латвии журналистке ВГТРК Ольге Курлаевой не разрешили купить билет на самолет до Москвы, в настоящий момент она находится под стражей в центре содержания нелегальных эмигрантов в Муциниеки. Об этом рассказал журналист и знакомый журналистки Алексей Стетюха, который навестил ее, передает РИА «Новости».

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Работники президентской канцелярии получили премии за ”выдающиеся достижения”

Kersti Kaljulaid Foto: Rauno Volmar

В конце прошлого года президент Керсти Кальюлайд назначила директору президентской канцелярии Тийту Рийсало премию ”за выдающиеся служебные достижения” в размере 3000 евро. Его брутто-зарплата составляет 4100 евро.

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Помощница Таави Ааса: я смотрю ПБК и не стыжусь этого

Venekanal PBK saade "Tere hommikus, Tallinn" Foto: Heiki Rebane

"Мне 27 лет. Я живу в Эстонии, моим родным языком является русский, и по всем признаком я должна быть достаточно идеально интегрирована. И знаете что? Я смотрю ПБК, говоря о котором многие считают нужным употребить термин ”прокремлевский” или ”пропагандистский””, — пишет помощница мэра Таллинна Таави Ааса Екатерина Федкина в своем мнении в Eesti Päevaleht.

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По предписанию департамента Tele2 прекратил требовать необоснованную плату

Tele 2

На основании поступивших в Департамент защиты прав потребителей жалоб выяснилось, что оператор Tele2 разрешал потребителям в целях ликвидации задолженностей составлять графики платежей, но ограничивал услуги и требовал оплатить месячную плату в полном объеме.

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Эстония перешла на Европейскую систему высот

Эстония, подобно другим европейским государствам, перешла на отсчет высот и глубин по Европейской системе т.е. на отсчет от Амстердамского нуля. До сих пор применялась Балтийская система, отсчет в которой велся от Кронштадтского нуля.

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Венец истории: известный психиатр признан виновным в сексуальных домогательствах

Lembit Mehilane Foto: Raivo Tasso

В декабре вступило в силу вынесенное в рамках производства о проступке решение по делу известного психиатра Лембита Мехилане и его пациентки Мари. Это второе дело Лыунаской префектуры, в результате которого человек признается виновным в сексуальных домогательствах, пишет Eesti Päevaleht.

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Германии срочно требуются иностранные работники

tööstus Foto: Tiit Blaat

Экономический подъем привел к рекордной занятости и обострил нехватку квалифицированных кадров. Без трудовых мигрантов, в том числе из России и Украины, проблему не решить.

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Мировые СМИ написали, что Эстония планирует выпустить свою криповалюту

Kollaaž

В конце года посольство Германии на своей странице в Facebook поделилось новостью, представляющей Эстонию как дигитальное чудо-государство, которое подобно коммерческому объединению будет само себя финансировать и ее гражданам в будущем не придется платить никаких налогов, пишет Eesti Päevaleht.

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