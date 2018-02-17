ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Ограбление аптеки в Нарве, победа сборной РФ по хоккею над США на Олимпиаде

В субботу в Нарве произошло ограбление аптеки. Также в субботу хоккеисты сборной России победили команду США на групповом этапе Олимпиады в Южной Корее. Об этих идругих новостях читайте в нашей подборке "Главное за день".

ВИДЕО: Россия разбила США и получила шикарный подарок от Словении

OAR vs USA Foto: BRIAN SNYDER, REUTERS

В заключительном матче групповой стадии олимпийского турнира российские хоккеисты победили в Пхенчхане США - 4:0 (1:0, 2:0, 1:0). По две шайбы в ворота звездно-полосатых забросили Николай Прохоркин и Илья Ковальчук.

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В Нарве совершено вооруженное ограбление аптеки, ущерб — 60 евро

Püstol Foto: Eero Vabamägi

Сегодня примерно в 12:50 в полицию поступило сообщение об ограблении аптеки в Нарве на улице А. Пушкини. Как сообщается, у злоумышленника был предмет, похожий на оружие.

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В Таллинне финн избежал гибели, попав в мусоровоз вместе с содержимым контейнера

Prügiautos lähevad sageli kõik sorteeritud jäätmed kokku, sest pahatahtlikud on prügi valesse konteinerisse visanud Foto: Rene Suurkaev

В ночь на пятницу в Старом Таллинне финн избежал смерти. Как сообщается, мужчина заснул в мусорном контейнере за рестораном. Он проснулся, когда попал в мусоровоз вместе с содержимым контейнера.

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Страна с населением 37 000 человек опережает Эстонию, Латвию и Литву

Pyeongchang Olympics Alpine Skiing Foto: CHRISTOPHE ENA, AP

Карликовое государство Лихтештейн, где проживают 37 000 жителей, открыло счет медалям на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Бронзу в женском супергиганте завоевала горнолыжница Тина Вайратер.

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Кирилл Крабу: поездка в Латвию 24 февраля — более патриотичный поступок, чем просмотр парадов по ТВ

Kirill Krabu Foto: erakogu

После того, как правительство Эстонии подняло акцизы на алкоголь, жители Эстонии стали активно покупать его в латвийских магазинах, расположенных у латвийско-эстонской границы. 24 февраля против поднятия алкогольных акцизов состоится акция ”Налоги — в Латвию!”. Министр иностранных дел Свен Миксер заявил, что покупать алкоголь в Латвии не патриотично. Консультант по коммуникации Кирилл Крабу считает, что поездка в Латвию в рамках акции, может стать даже более патриотичным поступком, чем просмотр всевозможных парадов по телевизору.

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Цены на заправках в странах Балтии: самые дорогие — в Таллинне

Kütusetankimine Foto: Argo Ingver

На прошедшей рабочей неделе цены на горючее в Таллинне и Вильнюсе понизились, в Риге не изменились, свидетельствуют обобщенные агентством LETA данные.

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Глава МИД ФРГ рассказал, когда ЕС начнет снимать санкции с России

Välisministeerium

Глава МИД Фермании Зигмар Габриэль заявил, что Европейский союз может начать пошаговую отмену санкций с России после ввода миссии ООН в Донбасс, передает Reuters.

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ФОТО DELFI: В Вильнюсе ночью произошел взрыв: погиб мужчина, ранена женщина

Foto: Tomas Vinickas

Сообщение о взрыве пожарные получили в 1.29.

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Вайнгорт: депутаты, ничтоже сумняшеся, разрешили забирать пятую часть нищенского дохода

Riigikogu infotund Foto: Rauno Volmar

"Успешность любого демократического государства определяется уровнем исполнения властью общественного договора, который возникает между ней и народом в результате выборов. Об этой банальности, полагаю, пришло время напомнить в связи с некоторыми действиями и бездействиями нынешней правящей коалиции", — пишет на страницах "МК-Эстонии" доктор экономических наук Владимир Вайнгорт.

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Директор ”Юлемисте”: Lidl вытеснит Prisma с рынка

guido pärnits Foto: Priit Simson

Директор ТЦ ”Юлемисте” Гуйдо Пярнитс полагает, что среди продуктовых магазинов в Эстонии конкуренция даже плотнее, чем среди торговых центров. И об этом должен знать и приходящий на рынок Lidl, пишет Äripäev.

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