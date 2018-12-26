ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Очередные проблемы с самолетом Nordica и эксклюзивный прогноз астролога

- Лукашенко и Путин не договорились о пересмотре цен на газ. - Вылет Nordica из Таллинна в Петербург отменили. - ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРОГНОЗ АСТРОЛОГА| Проблемы с экологией, миграционный кризис, легализация марихуаны? Что ждет жителей Эстонии в 2019 году.
Лукашенко и Путин не договорились о пересмотре цен на газ
Вылет Nordica из Таллинна в Петербург откладывается, со всеми пассажирами связаться пока не удалось
Из-за технической ошибки самолета государственной эстонской авиакомпании Nordica откладывается вылет из Таллинна в Санкт-Петербург. Изначально вылет запланирован был на 13:55. Loe edasi...
Хороший новогодний подарок! Читайте, какая погода будет с 31 декабря на 1 января
По данным синоптиков, 31 декабря ожидается морозная погода. Скорее всего, погода сделает подарок в виде легкого мороза и столбик термометра опустится до -4 градусов. Loe edasi...
Исследование: россияне раздражены и недовольны властью, грядут протесты
В уходящем 2018 году можно зафиксировать сочетание двух главных тенденций года. Первая — это попытка власти удержать великодержавный настрой населения. С другой стороны — рост в обществе социального раздражения, недовольства и тревожного ощущения неопределенности будущего. К таким выводам пришла "Новая газета", побеседовав с директором "Левада-центра" Львом Гудковым. Loe edasi...
ГРАФИК: На сколько российские знаменитые небоскребы выше эстонских и европейских строений?
Газпром построил в Санкт-Петербурге самое высокое здание в Европе "Лахта Центр", где будет располагаться штаб-квартира концерна. Loe edasi...
ФОТО| В Вырумаа на скользкой и узкой дороге столкнулись Audi и BMW — капоты машин разворочены, есть пострадавшие
Сегодня в Вырумаа на скользкой и узкой дороге столкнулись две машины, пострадали два человека. Loe edasi...
Калининградскую область протестируют на отключение энергосистемы от Эстонии
Испытания работы энергосистемы Калининградской области в изолированном режиме от энергосистем стран Балтии запланированы на май 2019 года, сообщил в интервью РИА Новости замглавы Минэнерго РФ Андрей Черезов. Loe edasi...
На озере Пюхаярве рыбак провалился под лед
Сегодня в 9:39 Центр тревоги поступило сообщение о том, что в Отепя на озере Пюхаярве рыбак провалился под лед. Loe edasi...
Умерла мама Тоомаса Хендрика Ильвеса
Сегодня в 65-й свой день рождения Тоомас Хендрик Ильвес сообщил в соцсети, что рождественские праздники для его семьи прошли тяжело: вчера ушла из жизни его мама. Loe edasi...