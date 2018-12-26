ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Очередные проблемы с самолетом Nordica и эксклюзивный прогноз астролога

В уходящем 2018 году можно зафиксировать сочетание двух главных тенденций года. Первая — это попытка власти удержать великодержавный настрой населения. С другой стороны — рост в обществе социального раздражения, недовольства и тревожного ощущения неопределенности будущего. К таким выводам пришла "Новая газета", побеседовав с директором "Левада-центра" Львом Гудковым.

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ГРАФИК: На сколько российские знаменитые небоскребы выше эстонских и европейских строений?

Lahta keskus Peterburis. Foto: Scanpix, Anton Vaganov/TASS

Газпром построил в Санкт-Петербурге самое высокое здание в Европе "Лахта Центр", где будет располагаться штаб-квартира концерна.

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ФОТО| В Вырумаа на скользкой и узкой дороге столкнулись Audi и BMW — капоты машин разворочены, есть пострадавшие

Kahe sõiduauto kokkupõrge Võrumaal Foto: Lõuna päästekeskus

Сегодня в Вырумаа на скользкой и узкой дороге столкнулись две машины, пострадали два человека.

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Калининградскую область протестируют на отключение энергосистемы от Эстонии

Elekter, elektritarvikud Foto: Tiit Blaat

Испытания работы энергосистемы Калининградской области в изолированном режиме от энергосистем стран Балтии запланированы на май 2019 года, сообщил в интервью РИА Новости замглавы Минэнерго РФ Андрей Черезов.

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На озере Пюхаярве рыбак провалился под лед

Pilt on antud loole illustreeriv! Foto: Anni Õnneleid

Сегодня в 9:39 Центр тревоги поступило сообщение о том, что в Отепя на озере Пюхаярве рыбак провалился под лед.

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Умерла мама Тоомаса Хендрика Ильвеса

Toomas Hendrik Ilves Foto: Andres Putting

Сегодня в 65-й свой день рождения Тоомас Хендрик Ильвес сообщил в соцсети, что рождественские праздники для его семьи прошли тяжело: вчера ушла из жизни его мама.

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ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРОГНОЗ АСТРОЛОГА| Проблемы с экологией, миграционный кризис, легализация марихуаны? Что ждет жителей Эстонии в 2019 году

Maalehe astroloog Taimi Uuesoo. SVEN ARBET

Самые большие перемены в истории человечества и общественном сознании происходят во времена, когда небесные тела входят в новый зодиакальный знак, пишет астролог Тайми Уэсоо в Maaleht.

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