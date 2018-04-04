04.04.2018, 20:41

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Очередной суицид в тюрьме, пожар в московском ТЦ и оценка Кальюлайд встречи с Трампом

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rus.delfi.ee
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Moskva
MoskvaFoto: Kirill Kallinikov, Sputnik

На этой неделе в эстонских тюрьмах произошло два самоубийства. В ночь на понедельник в Тартуской тюрьме повесился 22-летний заключенный, в понедельник вечером повесился заключенный в Таллиннской тюрьме. В среду днем поступила информация о том, около 300 человек эвакуировано из торгового центра на востоке Москвы из-за пожара. В результате ЧП один человек погиб. Также сегодня портал Delfi опубликовал комментарий президента Керсти Кальюлайд, которая рассказала о встрече с Дональдом Трампом.

ФОТО: Коррупционный скандал TLT: арестован глава мастерских по ремонту автобусов

Jaanus Vink (kapuutsis) Foto: Jaanus Lensment

Харьюский уездный суд в среду, 4 апреля, дал согласие на арест подозреваемого в получении взятки заместителя руководителя подразделения ремонта автобусов предприятия Tallinna Linnatranspordi AS Яануса Винка, пишет rus.err.ee.
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Хельме — Ратасу: вы видите, что в Эстонии есть люди, у которых серьезная проблема с лояльностью государству?

Martin Helme Foto: Madis Veltman

Март и Мартин Хельме заявили на инфочасе Рийгикогу, что не все проживающие в Эстонии русские — наши люди. Премьер-министр Юри Ратас покраснел.
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Очередное самоубийство в эстонской тюрьме: второе за два дня

Tartu vangla Foto: Argo Ingver

На этой неделе в эстонских тюрьмах произошло два самоубийства. В ночь на понедельник в Тартуской тюрьме повесился 22-летний заключенный, в понедельник вечером повесился заключенный в Таллиннской тюрьме.
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Погибший при пожаре в московском ТЦ "Персей" перепутал направление эвакуационного выхода

Moskva Foto: GRIGORY DUKOR, REUTERS

Погибший при пожаре в московском ТЦ "Персей для детей" перепутал направление эвакуационного выхода. Об этом сообщил руководитель ГУ МЧС по Москве Илья Денисов.
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Префект о секс-скандале в Йыхви: в полиции не могут работать люди, которые вели себя недостойно

Shutterstock/fotomontaaž

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ВИДЕО DELFI: Как русскому в Эстонии "пробиться" в жизни и занять достойную позицию на рынке труда?

Только ли от уровня знания эстонского языка должно зависеть ваше трудоустройство? Как работодатели обязаны реагировать на изменения в структуре населения? Почему уроженцы Нарвы выглядят более конкурентоспособными на эстонском рынке труда на фоне русскоязычнх из других регионов? Обо всем этом и многом другом мы в студии Delfi побеседовали со специалистом по коммуникации Катериной Даниловой, которая выступила в среду на ежегодной конференции Союза работодателей Эстонии "Полет воздушного змея", проходящей в этом году под названием "Как нам не пропасть?".
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Изъятие детей, произвол полиции и чиновников, разглашение данных о здоровье и прочее. Истории наркозависимых женщин Эстонии

Sõltuvusega naise asendusravile pöördumine on selge märk, et ta soovib narkootikumide tarvitamist kontrolli alla saada ning enda ja oma laste elu paremaks muuta. Foto: Anni Õnneleid

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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Очередной суицид в тюрьме, пожар в московском ТЦ и оценка Кальюлайд встречи с Трампом

04.04.2018
На этой неделе в эстонских тюрьмах произошло два самоубийства. В ночь на понедельник в Тартуской тюрьме повесился 22-летний заключенный, в понедельник вечером повесился заключенный в Таллиннской тюрьме. В среду днем поступила информация о том, около 300 человек эвакуировано из торгового центра на востоке Москвы из-за пожара. В результате ЧП один человек погиб. Также сегодня портал Delfi опубликовал комментарий президента Керсти Кальюлайд, которая рассказала о встрече с Дональдом Трампом.
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