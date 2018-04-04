ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Очередной суицид в тюрьме, пожар в московском ТЦ и оценка Кальюлайд встречи с Трампом

На этой неделе в эстонских тюрьмах произошло два самоубийства. В ночь на понедельник в Тартуской тюрьме повесился 22-летний заключенный, в понедельник вечером повесился заключенный в Таллиннской тюрьме. В среду днем поступила информация о том, около 300 человек эвакуировано из торгового центра на востоке Москвы из-за пожара. В результате ЧП один человек погиб. Также сегодня портал Delfi опубликовал комментарий президента Керсти Кальюлайд, которая рассказала о встрече с Дональдом Трампом.
ФОТО: Коррупционный скандал TLT: арестован глава мастерских по ремонту автобусов
Харьюский уездный суд в среду, 4 апреля, дал согласие на арест подозреваемого в получении взятки заместителя руководителя подразделения ремонта автобусов предприятия Tallinna Linnatranspordi AS Яануса Винка, пишет rus.err.ee. Loe edasi...
Хельме — Ратасу: вы видите, что в Эстонии есть люди, у которых серьезная проблема с лояльностью государству?
Очередное самоубийство в эстонской тюрьме: второе за два дня
На этой неделе в эстонских тюрьмах произошло два самоубийства. В ночь на понедельник в Тартуской тюрьме повесился 22-летний заключенный, в понедельник вечером повесился заключенный в Таллиннской тюрьме. Loe edasi...
Погибший при пожаре в московском ТЦ "Персей" перепутал направление эвакуационного выхода
Погибший при пожаре в московском ТЦ "Персей для детей" перепутал направление эвакуационного выхода. Об этом сообщил руководитель ГУ МЧС по Москве Илья Денисов. Loe edasi...
Префект о секс-скандале в Йыхви: в полиции не могут работать люди, которые вели себя недостойно
Вчера Õhtuleht сообщил, что из полицейского отделения Йыхви со скандалом уволены два сотрудника, при этом оба случая быль связаны с инцидентами сексуального характера. Delfi попросил Идаскую префектуру прокомментировать данную информацию. Loe edasi...
ВИДЕО DELFI: Как русскому в Эстонии "пробиться" в жизни и занять достойную позицию на рынке труда?
Только ли от уровня знания эстонского языка должно зависеть ваше трудоустройство? Как работодатели обязаны реагировать на изменения в структуре населения? Почему уроженцы Нарвы выглядят более конкурентоспособными на эстонском рынке труда на фоне русскоязычнх из других регионов? Обо всем этом и многом другом мы в студии Delfi побеседовали со специалистом по коммуникации Катериной Даниловой, которая выступила в среду на ежегодной конференции Союза работодателей Эстонии "Полет воздушного змея", проходящей в этом году под названием "Как нам не пропасть?". Loe edasi...
В Лондоне заинтересовались прилетевшим на одном самолете с Юлией Скрипаль россиянином
Спецслужбы Великобритании обратили внимание на россиянина, прибывшего в Лондон из Москвы тем же авиарейсом, что и Юлия Скрипаль, отравленная позднее вместе со своим отцом — экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем, сообщила британская газета Daily Mail со ссылкой на источники. Loe edasi...
СВОИ ЛЮДИ| Родился на Камчатке, учился в США, живет в Нарве. Архитектор Иван Сергеев о работе на стыке тектонических плит человеческой цивилизации
Русский Delfi продолжает серию интервью с людьми, чей родной язык — русский, которые добились успеха в Эстонии и любят эту страну. Наш шестой герой — главный архитектор Нарвы Иван Сергеев. Несколько лет Иван учился и работал в США, а затем вернулся в город своего детства. Что входит в обязанности главного архитектора? Стоит ли молодежи возвращаться в Нарву и почему? Ответы на эти и другие вопросы — в интервью Delfi. Loe edasi...
Президент Кальюлайд о Трампе: встреча прошла в радужном настроении, мы в одной лодке