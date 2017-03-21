ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Очередное заседание по делу Сависаара и увольнение местного руководства Danske Bank

Сегодня состоялось второе предварительное заседание по делу Эдгара Сависаара, на котором он сам не присутствовал, а эстонское руководство Danske Bank уволили из-за скандала с отмыванием российских денег. Не пропустите серию репортажей Delfi и EPL из Швеции, а также историю о споре продовца дверей с клиентами.

КАРТА: Притормози! В Таллинне установят дополнительные препятствия для снижения скорости

Elamupiirkondadesse paigaldatakse autode kiiruse vähendamiseks tõkked. EPL Arhiiv

Для обеспечения пожилым пешеходам большей безопасности до конца года Таллинн планирует установить в различных местах в общей сложности 40 дорожных препятствий для снижения скорости автомобилей, пишет Eesti Päevaleht.

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ФОТО: Началось второе предварительное заседание по делу Сависаара. Поднимут ли вопрос здоровья?

Tiit Blaat

Во вторник в 08:30 утра в Харьюском уездном суде началось второе предварительное заседание по т. н. ”делу Сависаара”, на котором, помимо прочего, может быть поднят вопрос о его здоровье.

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Адвокат: участие Сависаара в судебном процессе может кончиться его внезапной смертью

Защитник Сависаара Оливер Няэс подчеркивает, что хотя Сависаар и не лежачий больной, но участние в судебном процессе может быть для него жизненно опасным.

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Эстонских руководителей Danske Bank уволили из-за скандала с отмыванием российских денег

Член совета Danske Bank сообщил, что поскольку российские деньги отмывали и через их банк, они в Эстонии начали использовать системы контроля и назначили новое руководство. Эстонским филиалом руководил Айвар Рехе, который в прошлом году неожиданно покинул должность. Экс-руководитель банка сказал Ärileht, что ему ничего добавить к сказанному банком. "Я должен хранить банковскую и клиентскую тайны, считаю, что был достаточно открытым в этой теме".

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Кальюлайд: в Пыхья-Таллинне я наберу больше голосов, чем Яна Тоом

Keskerakonna Narva piirkonna koosolek Foto: Andres Putting

Старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд приветствует решение Яны Тоом баллотироваться в Пыхья-Таллинне. В то же время Кальюлайд считает, что Тоом станет его основным конкурентом на выборах и намерен обойти ее как по количеству эстонских, так и русских голосов. Своим основным преимуществом Кальюлайд называет то, что он и после выборов намерен остаться в Пыхья-Таллинне.

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DELFI и EPL в ШВЕЦИИ: Сегрегация в Ринкебю, или Раз в неделю полицейских тут забрасывают камнями

Karli Saul

Столица Швеции становится все более интернациональной: из почти миллионного населения Стокгольма четверть — иностранцы, пишет Eesti Päevaleht.

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DELFI И EPL В ШВЕЦИИ: Министр юстиции о миграционном вопросе: за год у нас было 110 убийств, а в Эстонии?

Minister Morgan Johansson (paremal) ütles ajakirjanikule, et kõik läheb hästi, kui suudetakse toime tulla põhiliste katsumustega, nagu töökohad, haridus ja keel. Karli Saul

Министр юстиции Швеции Морган Йоханссон рассказал в эксклюзивном интервью изданию Eesti Päevaleht о богатом опыте страны в вопросе размещения беженцев из конфликтных регионов и подчеркнул, что избежать возникновения проблем можно должны образом решив вопросы трудоустройства, образования и языка.

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DELFI И EPL В ШВЕЦИИ: Член горсовета Мальмё: мы с трудом узнаем свой город в сюжетах Russia Today

Malmö linnavolinik Andreas Schönström näitab, millised suured plaanid on neil probleemsete linnaosadega. Foto: Karli Saul

Ответственный за вопросы безопасности, окружающей среды и технологий в городской администрации шведского города Мальмё Андреас Шёнстрём говорит, что имеющиеся в городе проблемы возникли не из-за прибывших сюда беженцев, как это пытаются представить некоторые СМИ, а из-за изменения городской структуры и перехода на экономику знаний, пишет Eesti Päevaleht.

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Скончался актер Тыну Микивер

Foto: Arno Mikkor

Сегодня, 21 марта, в возрасте 73 лет скончался актер тыну Микивер, передает kultuur.err.ee.

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Осторожно, двери! Продавец обманул супругов или они вымогали у него бесплатную установку?

PantherMedia 20442229 Foto: Wavebreakmedia ltd, PantherMedia / Wavebreakmedia ltd

В редакцию Delfi обратились супруги Дмитрий и Юлия, которые заказали двери в фирме Corsa и, по их мнению, стали жертвами обмана. Владелец же фирмы считает потерпевшей стороной себя и утверждает, что клиенты силой вымогали у него бесплатную установку дверей.

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ФОТО DELFI: Как живет граничащий с авиабазой поселок Эмари

Ämari Foto: Priit Simson

На авиабазу Эмари в последнее время все чаще приземляются самолеты НАТО. Фотограф Delfi узнал, как протекает жизнь в граничащем с авиабазой одноименном поселке, над которым постоянно кружат истребители.

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ФОТО: В Ляэне-Вирумаа при столкновении фуры и легковушки погибли два человека

Avarii Tallinn-Narva mnt Haljala juures Foto: Ain Liiva.

Около семи часов вечера произошло тяжелое ДТП на перекрестке Хальяла на Нарвском шоссе в Ляэне-Вирумаа.

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