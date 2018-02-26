ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Очередное столкновение поезда с автомобилем и еще один погибший при пожаре

Первый рабочий день после праздничных выходных закончился страшным пожаром в Вильянди и гибелью человека в огне. К счастью, столкновение автомобиля с поездом жертвами не обернулось. Но то, что это уже второе происшествие с участием пассажирского поезда за последнюю неделю, не может не настораживать. Читайте статьи на эти и другие темы в нашей традиционной подборке ключевых сюжетов дня.

В Эстонии участились случаи мошенничества и вымогательства на дорогах — прямо как в лихих 90-х

Foto: Madis Kallas

Жительницу Таллинна обвинили в том, что она повредила чужую машину, и стали требовать с нее 400 евро. ”Распальцованный молодой человек требовал с меня деньги, при этом его повреждений я ни разу не видела”, — говорит дама. Жителя Тарту обвинили в том, что он виноват в ДТП, совершенное другим водителем, которого он никогда не видел. ”Я виноват лишь в том, что живу в том районе и езжу по той дороге”, — вздыхает он. Неужели вернулись те времена, когда подстраивали ДТП и потом настойчивые молодые люди вымогали с вас деньги? ”МК-Эстония” узнала, как советуют себя вести в таких случаях полиция, юрист и страховые фирмы.

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Приближение весны ознаменуется снегом, ветром и метелью

Meri aurab külmaga Foto: Hendrik Osula

Несмотря на то, что через два дня наступит календарная весна, по данным синоптиков, в ближайшие две недели потепления не ожидается.

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Люди, вы серьезно? Насколько нужно быть зависящим от алкоголя, чтобы ездить за ним в Латвию?

Mihhail Korb Foto: Rauno Volmar

В этом году Эстония отмечает 100-летний юбилей. Это не просто круглая дата, это история, достижения, новые цели и результаты проделанной работы. Сегодня в нашей стране проживает 1 318 700 человек, по сравнению с другими странами нас не так уж и много, но это позволяет нам бережней относиться друг к другу, ценить и уважать каждого, а не провоцировать ненужные конфликты и акцентировать внимание на наших различиях: будь то язык общения, национальность, политические предпочтения, уровень доходов или социальный статус.

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Вопреки акцизам: в Таллинне появится ”центр пивных впечатлений”

Enn Parel näitab kohta, kuhu aasta lõpuks kerkib piirkonnas ainulaadne õllekeskus. Ilmar Saabas

Бывший механосборочный цех судостроительного завода Ноблесснера с архитектурной точки зрения является выдающимся зданием. Развитием участка занимается BLRT Grupp, и в ближайшие годы здесь может появиться комплекс сродни Творческому городку Теллискиви, пишет Eesti Päevaleht.

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Рубль дорожает, российские рынки растут. В чем причина?

rubla Foto: Vladimir Trefilov, Sputnik

Рубль в понедельник с утра укрепляется к доллару и евро, а финансовые рынки растут. Аналитики объясняют этот оптимизм решением рейтингового агентства S&P поднять рейтинг России. Эксперты ждут новых инвестиций в страну.

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Понравился ли президенту показанный на приеме фильм, который взбудоражил общественность?

Presidendi vastuvõtt ERM-is Foto: Rauno Volmar

Канцелярия президента не пожелала давать оценку представленному на президентском приеме фильму от театра NO99, который подвергся острой критике общественности.

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57-летняя женщина до смерти забила тростью и ремнем своего знакомого

Foto on illustreeriv Foto: Eero Vabamägi

Сегодня в Харьюском уездном суде состоялось предварительное заседание по делу 57-летней Светланы, которую Пыхьяская прокуратура обвиняет в убийстве своего знакомого.

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Эстонскому консульству запретили провести в Печорах прием по случаю столетия ЭР

Riigivapp Foto: Rauno Volmar

Администрация Печорского района Псковской области РФ не разрешила псковскому консульству Эстонии провести в Печорах торжественный прием, который должен был состояться 2 марта, причины запрета не известны.

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Опять: в волости Саку произошло столкновение поезда и автомобиля

Foto: Lugeja foto

Сегодня вечером в волости Саку вблизи деревни Касеметса произошло столкновение пассажирского поезда Elron и внедорожника. Два человека, находившихся в автомобиле, получили легкие травмы.

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ФОТО: Вильянди при пожаре погиб человек, трое доставлены в больницу

Viljandis hukkus tulekahjus inimene Foto: Kenno Soo

Сегодня вечером в Вильянди загорелся двухэтажный квартирный дом. Так как тушение и спасательные работы еще идут, на данный момент можно сказать, что обнаружен один погибший, а три человека доставлены в больницу. Еще двум жителям медики помогли на месте.

О причинах возгорания пока говорить рано.

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