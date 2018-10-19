ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Очередное отравление угарным газом, кража десятков iPhone в Таллинне, заявление Кальюлайд про СССР и зарплаты

- Мошенник украл десятки телефонов iPhone XS из торговых центров Таллинна. - Очередное отравление угарным газом! Пострадавшего из Пыхья-Таллинна доставили в больницу. - Кальюлайд: мы почти 50 лет прожили в СССР, где у всех была почти одинаковая зарплата за разную работу. Это несправедливо.
Очередное отравление угарным газом! Пострадавшего из Пыхья-Таллинна доставили в больницу
19 октября в столичном районе Пыхья-Таллинн произошел инцидент, в результате которого человек отравился угарным газом. Пострадавшего доставили в больницу. Loe edasi...
БЕЗ ЗАРПЛАТЫ И ОТОПЛЕНИЯ| В Таллинне российские моряки называют себя рабами и готовы объявить очередную голодовку
В июле доведенные до отчаяния российские моряки, которые находились на пришвартованном в таллиннском порту судне компании Palmali, были вынуждены объявить голодовку из-за невыплаты зарплат. Инициаторы акции — четыре человека — обратились за помощью в Delfi. После публикаций им выплатили зарплату, но как оказалось — только этим четырем морякам, остальные до сих пор ждут денег уже 10-й месяц. Представители Palmali конкретных обещаний снова не дают. Loe edasi...
Кальюлайд: мы почти 50 лет прожили в СССР, где у всех была почти одинаковая зарплата за разную работу. Это несправедливо
Президент Керсти Кальюлайд дала интервью самой крупной финской газете на шведском языке Hufvudstadsbladet. Помимо прочего, в нем затрагивалась и тема социального неравенства. Loe edasi...
В Индии поезд врезался в зрителей на религиозном празднике. Погибли более 50 человек
На севере Индии поезд врезался в зрителей, пришедших на религиозный праздник. Погибли, по предварительным данным, более 50 человек. Число раненых уточняется. Loe edasi...
Толпа на толпу: в Нымме у ”заброшек” в бою схлестнулась молодежь
Полиция разбирается с очередным случаем насилия. В Нымме молодые люди напали на своих сверстников. Loe edasi...
ФОТО: В Таллинне пожилой мужчина врезался в дорожное ограждение
Сегодня после обеда в Таллинне рядом с магазином Järve Selver пожилой мужчина врезался в дорожное ограждение. Мужчину доставили в больницу. Loe edasi...
Мошенник украл десятки телефонов iPhone XS из торговых центров Таллинна. Схема была проста
Магазины электроники торговых центров Ülemiste, Viru и Kristiine недавно стали жертвами мошенничества: было украдено множество смартфонов iPhone XS. Мошенническую схему все же удалось раскрыть, пишет Delfi Forte. Loe edasi...
”Застопори своим протестом жизнь Эстонии!” В субботу планируется акция в пользу снижения топливного акциза
В соцсети Facebook создали группу ”Снизим топливный акциз” („Langetame kütuseaktsiisi”). В ней призывают принять участие в акции, которая состоится завтра в полдень. Смысл ее — требование понижения акциза на топливо. Loe edasi...
ФОТО: У многоквартирного дома в Кристийне порезали шины у восьми автомобилей
1,6 евро за литр — такое реально? Эстонских автовладельцев может ждать очередной неприятный сюрприз
Цены на моторное топливо движутся только в одну сторону. Для того, чтобы они снизились, необходимо снизить налоги или цены на мировых рынках, но надежды на это практически нет, пишет Eesti Päevaleht. Loe edasi...