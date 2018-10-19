ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Очередное отравление угарным газом, кража десятков iPhone в Таллинне, заявление Кальюлайд про СССР и зарплаты

Кальюлайд: мы почти 50 лет прожили в СССР, где у всех была почти одинаковая зарплата за разную работу. Это несправедливо

Foto: Karli Saul

Президент Керсти Кальюлайд дала интервью самой крупной финской газете на шведском языке Hufvudstadsbladet. Помимо прочего, в нем затрагивалась и тема социального неравенства.

Loe edasi...

В Индии поезд врезался в зрителей на религиозном празднике. Погибли более 50 человек

На севере Индии поезд врезался в зрителей, пришедших на религиозный праздник. Погибли, по предварительным данным, более 50 человек. Число раненых уточняется.

Loe edasi...

Толпа на толпу: в Нымме у ”заброшек” в бою схлестнулась молодежь

Mahajäetud majad Hiiu Grilli juures Foto: Andres Putting

Полиция разбирается с очередным случаем насилия. В Нымме молодые люди напали на своих сверстников.

Loe edasi...

ФОТО: В Таллинне пожилой мужчина врезался в дорожное ограждение

Foto: Delfi lugeja

Сегодня после обеда в Таллинне рядом с магазином Järve Selver пожилой мужчина врезался в дорожное ограждение. Мужчину доставили в больницу.

Loe edasi...

Мошенник украл десятки телефонов iPhone XS из торговых центров Таллинна. Схема была проста

Foto: Ramil Sitdikov, Sputnik

Магазины электроники торговых центров Ülemiste, Viru и Kristiine недавно стали жертвами мошенничества: было украдено множество смартфонов iPhone XS. Мошенническую схему все же удалось раскрыть, пишет Delfi Forte.

Loe edasi...

”Застопори своим протестом жизнь Эстонии!” В субботу планируется акция в пользу снижения топливного акциза

Foto: Argo Ingver

ТОП Кальюлайд: мы почти 50 лет прожили в СССР, где у всех была почти одинаковая зарплата за разную работу. Это несправедливо ВИДЕО: Хитрый водитель ”нашел альтернативу” тщетному простаиванию в утренней пробке на Пирита теэ. Но полиция не дремлет! 1,6 евро за литр — такое реально? Эстонских автовладельцев может ждать очередной неприятный сюрприз ТАБЛИЦА

В соцсети Facebook создали группу ”Снизим топливный акциз” („Langetame kütuseaktsiisi”). В ней призывают принять участие в акции, которая состоится завтра в полдень. Смысл ее — требование понижения акциза на топливо.

Loe edasi...

ФОТО: У многоквартирного дома в Кристийне порезали шины у восьми автомобилей

Tallinnas torgati kortermaja juures läbi kaheksa auto rehvid Foto: Ilmar Saabas

В Таллинне в районе Кристийне у восьми припаркованных у многоквартирного дома автомобилей порезали шины.

Loe edasi...

1,6 евро за литр — такое реально? Эстонских автовладельцев может ждать очередной неприятный сюрприз

Circle K mootorikütuste hinnastamisjuhi Indrek Sassi sõnul peavad kütusehinna langemiseks alanema maksud või maailmaturuhind. Foto: Tiit Blaat

Цены на моторное топливо движутся только в одну сторону. Для того, чтобы они снизились, необходимо снизить налоги или цены на мировых рынках, но надежды на это практически нет, пишет Eesti Päevaleht.

Loe edasi...