19.10.2018, 21:22

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Очередное отравление угарным газом, кража десятков iPhone в Таллинне, заявление Кальюлайд про СССР и зарплаты

 (8)
rus.delfi.ee
EST 1
President Kaljulaidi teine päev Narvas
President Kaljulaidi teine päev NarvasFoto: Jaanus Lensment

- Мошенник украл десятки телефонов iPhone XS из торговых центров Таллинна.
- Очередное отравление угарным газом! Пострадавшего из Пыхья-Таллинна доставили в больницу.
- Кальюлайд: мы почти 50 лет прожили в СССР, где у всех была почти одинаковая зарплата за разную работу. Это несправедливо.

Очередное отравление угарным газом! Пострадавшего из Пыхья-Таллинна доставили в больницу

фото иллюстративное Foto: Andres Putting

19 октября в столичном районе Пыхья-Таллинн произошел инцидент, в результате которого человек отравился угарным газом. Пострадавшего доставили в больницу.
Loe edasi...

БЕЗ ЗАРПЛАТЫ И ОТОПЛЕНИЯ| В Таллинне российские моряки называют себя рабами и готовы объявить очередную голодовку

Palmali Foto: erakogu

В июле доведенные до отчаяния российские моряки, которые находились на пришвартованном в таллиннском порту судне компании Palmali, были вынуждены объявить голодовку из-за невыплаты зарплат. Инициаторы акции — четыре человека — обратились за помощью в Delfi. После публикаций им выплатили зарплату, но как оказалось — только этим четырем морякам, остальные до сих пор ждут денег уже 10-й месяц. Представители Palmali конкретных обещаний снова не дают.
Loe edasi...

Кальюлайд: мы почти 50 лет прожили в СССР, где у всех была почти одинаковая зарплата за разную работу. Это несправедливо

Foto: Karli Saul

Президент Керсти Кальюлайд дала интервью самой крупной финской газете на шведском языке Hufvudstadsbladet. Помимо прочего, в нем затрагивалась и тема социального неравенства.
Loe edasi...

В Индии поезд врезался в зрителей на религиозном празднике. Погибли более 50 человек

Scanpix

На севере Индии поезд врезался в зрителей, пришедших на религиозный праздник. Погибли, по предварительным данным, более 50 человек. Число раненых уточняется.
Loe edasi...

Толпа на толпу: в Нымме у ”заброшек” в бою схлестнулась молодежь

Mahajäetud majad Hiiu Grilli juures Foto: Andres Putting

Полиция разбирается с очередным случаем насилия. В Нымме молодые люди напали на своих сверстников.
Loe edasi...

ФОТО: В Таллинне пожилой мужчина врезался в дорожное ограждение

Foto: Delfi lugeja

Сегодня после обеда в Таллинне рядом с магазином Järve Selver пожилой мужчина врезался в дорожное ограждение. Мужчину доставили в больницу.
Loe edasi...

Мошенник украл десятки телефонов iPhone XS из торговых центров Таллинна. Схема была проста

Foto: Ramil Sitdikov, Sputnik

Магазины электроники торговых центров Ülemiste, Viru и Kristiine недавно стали жертвами мошенничества: было украдено множество смартфонов iPhone XS. Мошенническую схему все же удалось раскрыть, пишет Delfi Forte.
Loe edasi...

”Застопори своим протестом жизнь Эстонии!” В субботу планируется акция в пользу снижения топливного акциза

Foto: Argo Ingver

ТОП

В соцсети Facebook создали группу ”Снизим топливный акциз” („Langetame kütuseaktsiisi”). В ней призывают принять участие в акции, которая состоится завтра в полдень. Смысл ее — требование понижения акциза на топливо.
Loe edasi...

ФОТО: У многоквартирного дома в Кристийне порезали шины у восьми автомобилей

Tallinnas torgati kortermaja juures läbi kaheksa auto rehvid Foto: Ilmar Saabas

В Таллинне в районе Кристийне у восьми припаркованных у многоквартирного дома автомобилей порезали шины.
Loe edasi...

1,6 евро за литр — такое реально? Эстонских автовладельцев может ждать очередной неприятный сюрприз

Circle K mootorikütuste hinnastamisjuhi Indrek Sassi sõnul peavad kütusehinna langemiseks alanema maksud või maailmaturuhind. Foto: Tiit Blaat

Цены на моторное топливо движутся только в одну сторону. Для того, чтобы они снизились, необходимо снизить налоги или цены на мировых рынках, но надежды на это практически нет, пишет Eesti Päevaleht.
Loe edasi...

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


БЕЗ ЗАРПЛАТЫ И ОТОПЛЕНИЯ| В Таллинне российские моряки называют себя рабами и готовы объявить очередную голодовку

19.10.2018
В июле доведенные до отчаяния российские моряки, которые находились на пришвартованном в таллиннском порту судне компании Palmali, были вынуждены объявить голодовку из-за невыплаты зарплат. Инициаторы акции — четыре человека — обратились за помощью в Delfi. После публикаций им выплатили зарплату, но как оказалось — только этим четырем морякам, остальные до сих пор ждут денег уже 10-й месяц. Представители Palmali конкретных обещаний снова не дают.
Подробнее

Все вызовы полиции в Ида-Вирумаа за день: пьяный мужчина вызвал себе полицию, дети включили на рекламном табло ТЦ порнофильм

19.10.2018
С 9 утра пятницы до 9 утра субботы на странице Департамента полиции и погранохрaны в Facebook полиция публикует все поступающие вызовы в рамках акции "Марафон", которая должна дать населению понять, чем занимаются правоохранительные органы в ходе повседневной работы.
Подробнее


ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Очередное отравление угарным газом, кража десятков iPhone в Таллинне, заявление Кальюлайд про СССР и зарплаты

19.10.2018
- Мошенник украл десятки телефонов iPhone XS из торговых центров Таллинна.
- Очередное отравление угарным газом! Пострадавшего из Пыхья-Таллинна доставили в больницу.
- Кальюлайд: мы почти 50 лет прожили в СССР, где у всех была почти одинаковая зарплата за разную работу. Это несправедливо.
Подробнее



-30% Meeste käekell Police NAVIGATOR PL.14799JS/04
179,- €
125,30 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Gold
290,- €
269,70 €
-50% Naiste käekell Rich Gone Broke Red Fred Princeton
69,- €
34,50 €
-30% Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper York Silver DW00100089
219,- €
153,30 €
-30% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100216
129,- €
90,30 €
-30% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100047
139,- €
97,30 €

Кийслер о строительстве хранилища для радиоактивных отходов: Палдиски — один из вариантов

19.10.2018
Министр окружающей среды Сийм Кийслер в эфире "Радио 4" пояснил, зачем Эстонии нужно новое хранилище для радиоактивных отходов и почему одним из наиболее вероятным вариантом для его строительства является Палдиски, пишет rus.err.ee.
Подробнее

Мошенники в интернете обещают жертвам вечную любовь и выманивают у них тысячи евро

19.10.2018
В интернете распространяется мошенничество с любовными письмами: злоумышленник манипулирует чувствами жертвы, завоевывает ее расположение и выманивает у нее тысячи евро.
Подробнее

Delfi на Таллиннской неделе моды 2018: героини драмы Кирилла Сафонова и блистательные дивы Iris Janvier

19.10.2018
От безумств первого дня Таллиннской недели моды 2018 сложно отойти, поэтому показы второго дня выглядели более монотонными по сравнению, но тем не менее все было изящно и красиво, а главное — разнообразно: от авангарда до строгого минимализма и блестящего гламура.
Подробнее