ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Очередная закупка военной техники, американский газ в Эстонии и поиски пропавшего пятилетнего латвийца

По традиции в конце дня мы собрали для вас воедино все самое интересное и острое.

Центр оборонных инвестиций объявил закупку автоматического огнестрельного оружия и его дополнительного оборудования для Сил обороны.

Президент США Дональд Трамп собрался использовать быстрорастущие запасы американского сжиженного природного газа (СПГ) в качестве "политического инструмента", чтобы снизить зависимость ряда европейских стран от России.

Уже третий день полиция, армия и тысячи добровольцев ведут поиски пятилетнего лиепайчанина Ивана Берладина. Ребенок уже объявлен в международный розыск. Мальчик в субботу около 8.30 вышел из своего дома на ул. Павилостас и пропал.

Читатель — пожилым людям: вести себя надо нормально, тогда и уважать будут

Foto: Rauno Volmar

"Знаю, что многие, особенно люди преклонного возраста, меня осудят, да и другие могут не понять, но промолчать я тоже не могу. Ехал я тут в автобусе. Сам обычно стою, не люблю сидеть, да и потом ехать было не так далеко. Автобус был с низкой посадкой, у которого в передней части сиденья друг напротив друга. И вот на этих сиденьях сидели две бабушки", — пишет читатель "МК-Эстонии" Михаил.

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Как разобраться, какой продукт вы покупаете под видом эстонского?

Foto: Arno Mikkor

Многие сейчас предпочитают покупать эстонские продукты питания. Но нужно учитывать, что если на товаре — наклейка с сине-черно-белым флажком, то это еще не означает, что вы держите в руках продукт, изготовленный из выращенного в Эстонии сырья.

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Эстония потратит 75 миллионов евро на военную технику

EV 96 kaitseväelased puhkamas Foto: Andres Putting

Центр оборонных инвестиций объявил закупку автоматического огнестрельного оружия и его дополнительного оборудования для Сил обороны.

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Нарвитянка: Tele2 подняла цену на 58 процентов из-за "роуминга", который нам не нужен

Pettunud Tele2 klient Foto: Madis Veltman

Вступившая в силу 15 июня директива ЕС обязала операторов мобильной связи стран Евросоюза, а также Исландии, Норвегии и Лихтенштейна, разрешить своим клиентам, путешествуя по всем вышеназванным государствам, звонить по телефону и пользоваться мобильным интернетом по тем же расценкам, как у себя дома.

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ФОТО: Из питомника RMK украли саженцы сосны, ущерб — около 6000 евро

Foto: RMK / Facebook

Нехорошая история, мягко скажем, произошла в Кулленгаском питомнике RMK: на прошлой неделе оттуда украли 94 саженца сосны. Материальный ущерб составил 5640 евро, сообщает на своей русскоязычной странице в Facebook RMK.

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Грибы пошли! Известный грибник — новый автор русского блога RMK

Foto: RMK

К блогу о природе присоединился новый автор — гид-природовед, миколог-любитель и фотограф Олег Цымбаревич. Основная задача нового автора — знакомить читателей с грибной ситуацией в эстонских лесах.

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Блогера подозревают в клевете на волостного старейшину: у нее конфисковали компьютеры

Foto: Urmas Luik / Pärnu Postimees

Жительницу Аудру, что находится в Пярнумаа, подозревают в очернении волостного старейшины из-за поста в ее блоге, сообщает Eesti Päevaleht.

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Минсоцдел: часть уехавших за границу беженцев вернется — добровольно или принудительно

Pagulasvastaste miiting Tallinnas, pilt on illustratiivne Foto: Andres Putting

Как писала Русская служба Би-би-си, Балтийские страны изобрели свой способ жить без беженцев: они принимают всех соискателей, избегая санкций Еврокомиссии, но делают это так, что беженцы в стране не задерживаются. В статье утверждалось, из 136 человек, прибывших в Эстонию по распределению, пятеро покинули страну, а 74 скитаются по Европе (менее трех месяцев), размер же пособия для беженцев в Эстонии — 130 евро в месяц.

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Reuters: Трамп предложит Эстонии и Латвии американский газ, чтобы снизить зависимость от России

Donald Trump Foto: Charlie Neibergall, AP

Президент США Дональд Трамп собрался использовать быстрорастущие запасы американского сжиженного природного газа (СПГ) в качестве "политического инструмента", чтобы снизить зависимость ряда европейских стран от России. Продвигать свою инициативу Трамп начнет на саммите "Трех морей", который пройдет в Варшаве в четверг, 6 июля, сообщает агентство Reuters.

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Моя вторая мама: кто и как помогает деткам из многодетных или малообеспеченных семей

Foto: Anni Õnneleid

Вас много, а я одна. Эту фразу советской буфетчицы часто теперь говорят замученные мамы, у которых больше трех детей. И их чадам зачастую приходится непросто. Им порой очень не хватает внимания, и нет рядом никого, кто сходил бы с ними в кино, погулять, поесть мороженого и просто выслушал бы. К счастью, программа опорных лиц при Семейном центре уже несколько лет помогает десяткам детей из таких семей. Совершенно посторонние люди готовы проводить время и заботиться о детях, которым очень не хватает внимания. Кто же они, эти волонтеры, и как они помогают? Выясняла "МК-Эстония".

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Исследование: почти половина жителей Эстонии опасается военного конфликта на территории страны

Kevadtormi külalistepäev Tapal Foto: Andres Putting

Как показало проведенное страховой группой ERGO и латвийской исследовательской фирмой SKDS исследование по безопасности в странах Балтии, 45% жителей Эстонии опасаются военного конфликта на территории страны. Самый высокий показатель страха перед военным конфликтом наблюдался в 2015 году, тогда этот показатель, по сравнению с данными этого года, был на 12% выше. В Латвии военного конфликта опасаются 62% и в Литве — 68% населения, говорится в пресс-релизе ERGO Insurance SE.

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Смогут ли в Йыхви ужиться метадоновый центр и центр семейной медицины?

Corrigo, Jõhvi Foto: Infopress

Что ожидает отделение заместительной метадоновой терапии для наркоманов, которое действует в Йыхви на Яама, 34, с учётом того, что в следующем году по этому же адресу будет создаваться новый центр семейной медицины первичного уровня, или центр здоровья? Мнения на этот счёт несколько различаются.

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Тайный договор центристов и EKRE: 100 тысяч за помощь в избрании Ратаса премьером?

Martin Helme Keskerakond Foto: Ekspress Meedia

Когда в Рийгикогу проходило голосование на тему того, чтобы утвердить Юри Ратаса на должность премьер-министра Эстонии, депутаты от EKRE воздержались. Из-за этого Ратасу нужно было меньше голосов, чтобы быть избранным. Через неделю было заключено тайное соглашение, согласно которому Центристская партия выделила EKRE 100 000 евро из своих ”крышевых” денег.

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Сравнение цен в Таллинне и Минске: в Белоруссии дешевле даже импортные продукты

Delfi

1 июля 2016 года в Белоруссии провели очередную деноминацию и отсекли из прежней валюты четыре нуля. Корреспондент Delfi во время поездки в Минск отправился в ближайшие магазины, чтобы сравнить цены с эстонскими.

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Народный судья в деле Сависаара раньше баллотировался в списках Центристской партии

Aadi Potter rahvakohtuniku toolil (vasakul) Foto: Tiit Blaat

В деле Эдгара Сависаара кроме судьи принимают участие также два народных судьи. Одним из них является член волостного собрания Раэ Аади Поттер, который два раза (в 2005 и 2009 годах) баллотировался и прошел в собрание в списках Центристской партии.

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ФОТО И ВИДЕО DELFI: Доза милоты! Черному носорогу Кибиби исполнилось 7 лет

Сегодня свой седьмой день рождения празднует житель Таллиннского зоопарка, самка черного носорога по кличке Кибиби. По этому случаю в зоопарке угощали тортом, а также отрыли конкурс имен для малышки носорога.

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Планы ЕС по сокращению вырубки лесов могут влететь Эстонии в копеечку

Shutterstock

Программа Евросоюза по ограничению вырубки лесов ставит Эстонию в замешательство: платить и рубить, или ограничивать и давать лесу гнить, пишет Eesti Päevaleht. В ближайшее десятки лет Эстония планирует увеличить вырубку зрелых и стареющих лесов.

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К выходным установится приличная июльская погода

Loojang Linnas Foto: Andres Putting

К концу недели будет тепло и сухо, обещает pogoda.ee.

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Внутренняя оппозиция Центристской партии видит Сависаара первым номером в Ласнамяэ

Edgar Savisaare tervis on viimastel aastatel halvenenud, ja on küsitav, kuidas ta kohtuistungitele vastu peab. Foto: Karli Saul

Активисты возможного альтернативного списка Центристской партии на выборах в Таллиннское городское собрание в числе прочего хотят, чтобы Эдгар Сависаар стал первым номером в Ласнамяэ, передает rus.err.ee.

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ВИДЕО DELFI: Какое впечатление осталось у иностранцев от Праздника песни и танца

XII Молодежный праздник песни и танца привлек множество гостей из разных стран. Delfi узнал впечатления от праздника у владеющего магазином в Таллинне камерунца Эдмонда Эбота и его друга из Конго, основавшего ресторан в столице Кевина Адамса.

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