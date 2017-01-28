ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Очередная история с салоном Delavue, в Калифорнии собирают подписи за отделение от США

Клиенты салона красоты Delavue берут кредит, в основном, в LHV, но иногда им пытаются "предложить" и рассрочку с более высокой ставкой затратности от Liisi.ee. Одна из таких женщин решила не сдаваться и в итоге у нее получилось аннулировать договор. Сторонникам Calexit предстоит в течение 180 дней собрать около 600 тысяч подписей в поддержку проведения референдума о выходе штата из состава США. Народный артист Белоруссии, участник известного во времена СССР вокально-инструментального ансамбля ”Верасы” Александр Тиханович скончался после долгой болезни на 65-м году жизни.

Салон Delavue. История еще одной женщины и некоторых изменений

Ülle Okas ei kavatsenudki alla anda ja saavutas lõpuks Delavue lepingu tühistamise. Karli Saul

Клиенты салона красоты Delavue берут кредит, в основном, в LHV, но иногда им пытаются "предложить" и рассрочку с более высокой ставкой затратности от Liisi.ee. Одна из таких женщин решила не сдаваться и в итоге у нее получилось аннулировать договор, пишет Eesti Päevaleht.

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В Калифорнии началась официальная кампания за отделение от США

California Foto: Mark Ralston, AFP

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Сторонникам Calexit предстоит в течение 180 дней собрать около 600 тысяч подписей в поддержку проведения референдума о выходе штата из состава США.

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Ратас: к сожалению, многие уехали из страны и не хотят думать о политике

Keskerakonna volikogu 28.01.2017 Foto: Andres Putting

Очередное собрание Центристской партии началось в здании Певческого поля, где с речью, объясняющей политическую ситуацию в стране, выступил премьер-министр Эстонии Юри Ратас.

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ФОТО: Яна Тоом, Раймонд Кальюлайд, Сирет Котка — смотрите, кто еще пришел на собрание центристов

Keskerakonna volikogu 28.01.2017 Foto: Andres Putting

Сегодня в Таллинне в здании на Певческом поле центристы проводят заседание совета партии, чтобы избрать членов партийного суда чести.

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Олланд призвал Европу дать жесткий ответ на заявления Трампа

Pariis Foto: Philippe Wojazer, REUTERS

Европа должна дать жесткий ответ на заявления нового американского президента Дональда Трампа, который накануне приветствовал выход Великобритании из Евросоюза. Об этом заявил в субботу президент Франции Франсуа Олланд, передает ТАСС.

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ФОТО DELFI: Во время тестового заезда зимней гонки на озере Тамула машина провалилась под лед

Võrus vajus auto läbi Tamula järve jää Foto: Marko Jakobi

Сегодня в Выру на озере Тамула должны были состояться зимние ралли, однако организаторы вынуждены были отменить мероприятие, поскольку одна из машин во время пробного заезда провалилась под лед.

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ФОТО: В Таллинне около остановки Хобуяама пешеход попал под автобус

Foto: Karli Saul

Сегодня, примерно в 11:45, в Таллинне, около остановки Хобуяама пожилая женщина попала под автобус.

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ФОТО и ВИДЕО: В Вильянди во дворе частного дома сгорели Mercedes-Benz и Audi

Сегодня утром в одном из частных домов в Вильянди загорелись две машины. Люди в результате пожара не пострадали, причины возгорания до сих пор не установлены.

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Скончался солист ВИА ”Верасы” Александр Тиханович

Aleksander Tihhanovitš Foto: Mikhail Fomichev, RIA Novosti

Народный артист Белоруссии, участник известного во времена СССР вокально-инструментального ансамбля ”Верасы” Александр Тиханович скончался после долгой болезни на 65-м году жизни. Об этом сообщила дочь музыканта в своем инстаграме.

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Трамп полностью остановил прием сирийских беженцев в США

Donald Trump Foto: Susan Walsh, AP

Президент США Дональд Трамп прекартил на неопределенный срок прием сирийских беженцев в страну, а также заморозил на 120 дней программу приема беженцев из других стран.

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