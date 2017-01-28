ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Очередная история с салоном Delavue, в Калифорнии собирают подписи за отделение от США

Клиенты салона красоты Delavue берут кредит, в основном, в LHV, но иногда им пытаются "предложить" и рассрочку с более высокой ставкой затратности от Liisi.ee. Одна из таких женщин решила не сдаваться и в итоге у нее получилось аннулировать договор. Сторонникам Calexit предстоит в течение 180 дней собрать около 600 тысяч подписей в поддержку проведения референдума о выходе штата из состава США. Народный артист Белоруссии, участник известного во времена СССР вокально-инструментального ансамбля ”Верасы” Александр Тиханович скончался после долгой болезни на 65-м году жизни.
Салон Delavue. История еще одной женщины и некоторых изменений
Клиенты салона красоты Delavue берут кредит, в основном, в LHV, но иногда им пытаются "предложить" и рассрочку с более высокой ставкой затратности от Liisi.ee. Одна из таких женщин решила не сдаваться и в итоге у нее получилось аннулировать договор, пишет Eesti Päevaleht.
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В Калифорнии началась официальная кампания за отделение от США
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Сторонникам Calexit предстоит в течение 180 дней собрать около 600 тысяч подписей в поддержку проведения референдума о выходе штата из состава США.
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Ратас: к сожалению, многие уехали из страны и не хотят думать о политике
Очередное собрание Центристской партии началось в здании Певческого поля, где с речью, объясняющей политическую ситуацию в стране, выступил премьер-министр Эстонии Юри Ратас.
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ФОТО: Яна Тоом, Раймонд Кальюлайд, Сирет Котка — смотрите, кто еще пришел на собрание центристов
Сегодня в Таллинне в здании на Певческом поле центристы проводят заседание совета партии, чтобы избрать членов партийного суда чести.
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Олланд призвал Европу дать жесткий ответ на заявления Трампа
Европа должна дать жесткий ответ на заявления нового американского президента Дональда Трампа, который накануне приветствовал выход Великобритании из Евросоюза. Об этом заявил в субботу президент Франции Франсуа Олланд, передает ТАСС.
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ФОТО DELFI: Во время тестового заезда зимней гонки на озере Тамула машина провалилась под лед
Сегодня в Выру на озере Тамула должны были состояться зимние ралли, однако организаторы вынуждены были отменить мероприятие, поскольку одна из машин во время пробного заезда провалилась под лед.
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Сегодня, примерно в 11:45, в Таллинне, около остановки Хобуяама пожилая женщина попала под автобус.
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Сегодня утром в одном из частных домов в Вильянди загорелись две машины. Люди в результате пожара не пострадали, причины возгорания до сих пор не установлены.
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Скончался солист ВИА ”Верасы” Александр Тиханович
Народный артист Белоруссии, участник известного во времена СССР вокально-инструментального ансамбля ”Верасы” Александр Тиханович скончался после долгой болезни на 65-м году жизни. Об этом сообщила дочь музыканта в своем инстаграме.
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Трамп полностью остановил прием сирийских беженцев в США
Президент США Дональд Трамп прекартил на неопределенный срок прием сирийских беженцев в страну, а также заморозил на 120 дней программу приема беженцев из других стран.
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