ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: ”Очень современное искусство” на Горхолле и темная история из прошлого Кылварта

Итак, подведем итоги уходящего четверга.

Сегодня на недавно отмытом Горхолле появились… множественные изображения мужских половых органов. Знак протеста? Современное искусство? Просто хулиганство?

Также мы немного заглянули в прошлое и вспомнили, что собравший на выборах наибольший урожай голосов центрист Михаил Кырварт в молодости провел около месяца за решеткой. Полиция подозревала его в связях с уголовным миром.

Кроме того, подозреваемые в коррупции тартуские вице-мэры подали в отставку.

А еще по ночам теперь — минус. Так что одевайтесь теплее!

Больницы бывают разные: пациент хвалит и критикует медучреждения Эстонии

Foto: Andres Putting

Читатель "МК-Эстония" Николай написал в редакцию письмо, в котором рассказал о своем опыте пребывания в разных эстонских больницах:

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"Ксюха — это нормально": эксперты и соцсети о выдвижении Собчак

Foto: Iliya Pitalev, RIA Novosti

Ксения Собчак в среду официально объявила о своем решении участвовать в выборах президента России в 2018 году. Русская служба Би-би-си собрала мнения экспертов и пользователей соцсетей о решении телеведущей пойти в большую политику.

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ВИДЕО: ТОП 5 скандальных акцизов и налогов, раздражающих эстонских потребителей

Разнообразные акцизы и налоги, конечно же, могут заполнить государственный бюджет, и в некоторых случаях помочь сохранить окружающую среду и здоровье людей, но в конце концов ни повышение цен, которые они за собой влекут, не приходится потребителям по нраву.

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На должности советника Сависаар ничего не делает и получает от центристов почти 1600 евро в месяц

Tegus Tallinn ja Savisaare liit pressikonverents Foto: Andres Putting

Юри Ратас сказал, что правление Центристской партии может принять решение лишить Эдгара Сависаара зарплаты советника по истории, на что тот обиделся. Как выяснилось, Сависаар все это время ничего не делал и просто так получал деньги.

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ВИДЕО: Не повторяйте! BMW совершает смертельно опасный маневр

Читатель Delfi прислал в редакцию запись с видерегистратора, на которой запечатлен крайне опасный маневр.

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Уволившее бастовавших работников HKScan уже ищет новых и предлагает более высокую зарплату

HKScan, Tallegg lihatööstus Foto: Priit Simson

Предприятие HKScan Estonia, которое только что уволило троих работников Раквереской скотобойни, теперь ищет новых — и на лучшую зарплату. Это выясняется из опубликованного на CVOnline объявления.

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Выборы сотворили историю, или Как Михаил Кылварт стал новым Сависааром

Mihhail Kõlvart. Joonistas Aivar Juhanson

Собравший на муниципальных выборах 24 712 голосов Михаил Кылварт стал таким образом самым популярным в Эстонии политиком, пишет Eesti Ekspress.

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В связи с коррупционным скандалом в Тарту был задержан и бизнесмен Айво Пярн

Foto: Ingmar Muusikus

Вчера утром Полиция безопасности задержала по подозрению в коррупции двух вице-мэров Тарту: Валво Семиларского и Артема Суворова. По некоторым данным, в связи с этим на 48 часов был задержан и предприниматель Айво Пярн, а также еще один предприниматель, имя которого редакции неизвестно.

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Забытый в животе пациента тампон привел к выплате компенсации в размере цены автомобиля

Shutterstock

Клиника Тартуского университета решила пойти на соглашение с пациентом и выплатить ему 14 000 евро за ущерб, нанесенный медиками, забывшими 7 лет назад в ходе операции по удалению аппендицита марлевый тампон в брюшной полости, пишет Eesti Ekspress.

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Возивший девочек Кыргемяэ таксист — Delfi: одну изнасиловали прямо на капоте

Foto on illustreeriv Foto: Tanel Meos

Вчера TV3 обнародовал сюжет в том, как владелица модельного и промо-агенства Лаура Кыргемяэ могла под тенью своей фирмы заниматься сутенерством и торговлей людьми. С редакцией Delfi связался один пожелавший остаться анонимным таксист из Таллинна и поведал довольно душераздирающие подробности этой истории.

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Клиент Elektrilevi недоволен повышением цены на 3,42 евров месяц : или ты раскошеливаешься, или ”давай, до свидания”?

Elektrilevi Foto: Karin Kaljuläte

"Не далее как в последний день августа я получил ”письмо счастья”. Пришло оно не от какой-нибудь религиозной общины, а от Elektrilevi", — пишет "МК Эстонии" читатель.

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ФОТО и ВИДЕО DELFI: Отмытый фасад Горхолла уже изрисовали непристойностями

Недавно на фасад Горхолла по инициативе Мярта Сультса нанесли суперграфику, не согласованную с Департаментом охраны памятников старины. В итоге ее пришлось смывать.

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Мэр Тарту: подозреваемые в коррупции вице-мэры злоупотребили моим доверием

Urmas Klaas Foto: Jassu Hertsmann

Оказавшиеся в центре коррупционного скандала вице-мэры Тарту Артем Суворов и Валмо Семиларски злоупотребили доверием своего начальника, мэра города и члена Партии реформ Урмаса Клааса.

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ИЗ АРХИВА: Темная история из прошлого Михаила Кылварта

Pommiplahvatuse tagajärg: Mihhail Kõlvarti Mercedes-Benzi rusud Läänemere teel. (Kriminaalasja toimik)

Собравший на выборах наибольший урожай голосов центрист Михаил Кырварт в молодости провел около месяца за решеткой. Полиция подозревала его в связях с уголовным миром.

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Способствовавший передаче взятки Сависаару Рейльян заплатит 33 000 евро штрафа

Villu Reiljan maadevahetuse kohtuistungile saabumas. Foto: Andres Putting

Виллу Рейльян (64) — один из ключевых фигурантов процесса по обвинению в коррупции бывшего председателя Центристской партии Эдгара Сависаара — избежал тюремного заключения, но будет вынужден выплатить государству в качестве наказания 33 000 евро. Согласно обвинению, Рейльян был посредником при передаче взятки Сависаару от предпринимателя Велло Кунмана.

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Жертва домогательств психиатра Мехилане: он не отпускал меня. Он не отпускал меня

Foto: Shutterstock

Статья Eesti Päevaleht о том, как психиатр Лембит Мехилане сексуально домогался своей пациентки, вызвала сумасшедший резонанс. Писали женщины, которые пережили то же самое — и у того же врача. Пациентки Мехилане рассказывают Eesti Päevaleht свои истории (все имена пациенток изменены — прим. ред.).

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ГРАФИК: В связи с секс-скандалом Рыйвас потерял около трети ”бумажных” голосов

Taavi Rõivas Foto: Madis Veltman

Составленный Кадри и Таави Пунгас сравнительный анализ голосов, отданных электронным и обычным путем, показал, что в свете секс-скандала реформист Таави Рыйвас лишился на муниципальных выборах около 600 ”бумажных” голосов.

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ФОТО DELFI: В Таллинне распахнул двери огромный торговый центр Nautica — бывший Norde Centrum

Nautica keskuse avamine. Foto: Karli Saul

В 16 часов 19 октября в Таллинне распахнул двери Nautica — торговый центр на месте бывшего Norde Centrum, который в результате 11-миллонных инвестиций стал в два раза больше.

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Занимающаяся драгметаллами международная фирма отмывала ”черные миллионы” через Эстонию

Toomas Tirmaste juhitud grupp pesi Soomest ja Rootsist pärit kuritegelikku raha puhtaks Eestis. Selleks kasutati varifirmasid üle Euroopa. Oma hämaraid tegusid üritati varjata krüpteeritud suhtluskanalite ja IP-aadresside vahetamise kaudu. Toom Tragel

На прошлой неделе вступило в силу решение Харьюского уездного суда, признавшее семерых мужчин виновными в отмывании денег и организации преступной группировки. Деятельность преступников выходила на пределы государства, поэтому следователи тесно сотрудничали со своими коллегами из Северных стран и Прибалтики, пишет Eesti Päevaleht.

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ВИЧ в Восточной Европе: немцы в ужасе от положения в России

AIDS-i vastane üritus Foto: Andres Putting

Немецкие эксперты в шоке от ситуации с распространением ВИЧ в России и Восточной Европе. Проблема приняла масштаб эпидемии. О том, как ее остановить, говорили на конференции в Берлине.

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Жительница Мустамяэ подозревает, что ее собаку отправили. Много ли других подобных случаев?

Allikas: Tähti Roostalu

На прошлой неделе, в среду вечером, проживающая в Мустамяэ Тяхти Роосталу гуляла со своей собакой Кусти, которая в какой-то момент нашла что-то странное на земле и внезапно съела, а через пару дней умерла.

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Тартуский университет занял 3-е место в рейтинге вузов Восточной Европы

Tartu Ülikooli peahoone. Foto: Raivo Tasso

Тартуский университет поднялся с 5-го на 3-е место в рейтинге лучших университетов развивающихся стран Европы и Центральной Азии, составляемого компанией Quacquarelli Symonds (QS).

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Путин о присутствии НАТО у границ с Россией: пускай тренируются

Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi. Foto: Karli Saul

Президент России Владимир Путин заявил, что Москву не беспокоит то, что НАТО наращивает присутствие у российских границ. Об этом он сказал в ходе заседания клуба ”Валдай”, передает корреспондент ”Газеты.Ru”.

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