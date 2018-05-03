ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Обзор рынка недвижимости, повышение цен на бензин и обнародование манифеста "Eesti 200”

ВИДЕО: Что обещает Манифест ”Ээсти-Двести” русскоязычным жителям Эстонии?

Главной внутриполитической новостью сегодняшнего дня стало обнародование ”Манифеста Eesti 200”, который призывает общественность к большей активности в деле дальнейшего реформирования государственных политик в разных сферах жизни.

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От желания переманить до острой критики. Как отреагировали политики на появление ”Eesti 200”

Foto: Taavi Sepp

Известие о создании новой политической силы под названием ”Eesti 200” вызвало как у общественности, так и у политиков бурную реакцию, а некоторые партии сразу же стали пытаться склонить ее на свою сторону.

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В Пыхья-Таллинне подозреваемый в наркопреступлении выстрелил в полицейского

Сегодня в Таллинне на улице Пельгуранна полиция провела спецоперацию по задержанию подозреваемого в наркопреступлении.

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ФОТО: В Таллинне ребенка везли в прицепе с камнями и мусорным мешком

Laps järelhaagise kastis Foto: Delfi lugeja

Читатель Delfi прислал в редакцию фото, сделанные сегодня в Таллинне. Внедорожник ехал с прицепом, в котором был мальчик лет 10-13 лет.

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ФОТО: В ДТП в волости Сауэ погиб 68-летний мужчина

Saue vallas hukkus liiklusõnnetuses 68-aastane mees Foto: Veiko Vares

Сегодня в волости Сауэ произошло ДТП, в котором погиб 68-летний мужчина.

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Delfi открыл новый портал на русском языке — Dekor.ee!

Скриншот

Новый портал www.Dekor.ee — русскоязычный аналог Moodnekodu.ee и Ehitusruudus.ee, который объединяет в себе темы дизайна интерьера, архитектуры и строительства и ремонта.

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Худрук Русского театра рассказал Delfi о причинах расставания с Еленой Скульской

Vene teatri pressikonverents 23.01.2018 Foto: Andres Putting

Художественный руководитель Русского театра Эстонии Филипп Лось объяснил Delfi, с чем связан уход из театра писательницы Елены Скульской, работавшей там заведующей литературной частью. .

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Капитан полиции Ляэнеской префектуры задержан по подозрению в разглашении государственной тайны

Seksuaalkurjategijale mõistetud pikk vangistus jõustus Foto: Argo Ingver

Сегодня утром чиновники бюро внутреннего контроля Департамента полиции и погранохраны задержали капитана полиции Ляэнеской префектуры по подозрению в разглашении государственной тайны и обнародовании даннах по слежке.

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