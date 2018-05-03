03.05.2018, 21:37

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Обзор рынка недвижимости, повышение цен на бензин и обнародование манифеста "Eesti 200”


rus.delfi.ee
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Обзор рынка недвижимости, повышение цен на бензин и обнародование манифеста "Eesti 200”
Foto: Argo Ingver

За 10 месяцев до выборов в Рийгикогу пять человек — трое женщин и двое мужчин — выступили с манифестом новой политической силы под называнием ”Eesti 200”. Также сегодня на Delfi вышел обзор — за сколько можно купить однокомнатные квартиры в Таллинне, Тарту и Нарве и что происходит на рынке. Об этом и другом читайте в нашей подборке.

ФОТО: Все тайное становится явным. В Эстонии появилась новая политическая сила ”Eesti 200”

Salakoosolek uue poliitilise jõu asjus Foto: Andres Putting

За 10 месяцев до выборов в Рийгикогу пять человек — трое женщин и двое мужчин — выступили с манифестом новой политической силы под называнием ”Eesti 200”. Не исключают они и участия в выборах.
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