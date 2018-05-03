ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Обзор рынка недвижимости, повышение цен на бензин и обнародование манифеста "Eesti 200”

За 10 месяцев до выборов в Рийгикогу пять человек — трое женщин и двое мужчин — выступили с манифестом новой политической силы под называнием ”Eesti 200”. Также сегодня на Delfi вышел обзор — за сколько можно купить однокомнатные квартиры в Таллинне, Тарту и Нарве и что происходит на рынке. Об этом и другом читайте в нашей подборке.
ФОТО: Все тайное становится явным. В Эстонии появилась новая политическая сила ”Eesti 200”
За 10 месяцев до выборов в Рийгикогу пять человек — трое женщин и двое мужчин — выступили с манифестом новой политической силы под называнием ”Eesti 200”. Не исключают они и участия в выборах. Loe edasi...
ВИДЕО: Что обещает Манифест ”Ээсти-Двести” русскоязычным жителям Эстонии?
Главной внутриполитической новостью сегодняшнего дня стало обнародование ”Манифеста Eesti 200”, который призывает общественность к большей активности в деле дальнейшего реформирования государственных политик в разных сферах жизни. Loe edasi...
От желания переманить до острой критики. Как отреагировали политики на появление ”Eesti 200”
Известие о создании новой политической силы под названием ”Eesti 200” вызвало как у общественности, так и у политиков бурную реакцию, а некоторые партии сразу же стали пытаться склонить ее на свою сторону. Loe edasi...
В Пыхья-Таллинне подозреваемый в наркопреступлении выстрелил в полицейского
Сегодня в Таллинне на улице Пельгуранна полиция провела спецоперацию по задержанию подозреваемого в наркопреступлении. Loe edasi...