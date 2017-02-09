ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Обзор люксовых бутиков и список награжденных знаками отличия

Итак, сегодня 9 февраля 2017 года. Подведем итоги: что важного и интересного нам принес этот уходящий четверг.

На сегодняшнем заседании правительство обсуждало модернизацию системы родительских отпусков, чтобы люди лучше объединяли работу и семейную жизнь, а забота о ребенке равномерно ложилась бы на плечи обоих родителей. Дискуссия продолжится в марте, завершение подготовки законопроекта намечено на осень этого года.

Правительство предложило принудительно объединить 25 волостей.

Президент Керсти Кальюлайд к 99 годовщине Дня независимости Эстонии наградит 113 человек знаками отличия. Ордена и медали за особые заслуги из рук президента Эстонии будут вручены 23 февраля в театре NUKU.

Delfi подготовил для вас любопытнейший обзор эстонских бутиков.

Читать еще

Читайте наш ежедневный дайджест! Будьте всегда в курсе всего самого свежего и важного!

Мал рынок, да дорог. Кто в Эстонии продает и покупает люксовую и дизайнерскую одежду

Foto: Delfi kollaaž

Среднестатистический покупатель вполне может себе позволить приобрести косметику и парфюмерию от известных дизайнерских брендов. Одежда и аксессуары — совсем другое дело. Их покупка обойдется в сумму от пары сотен евро до нескольких средних по стране зарплат. Есть ли у нас спрос на такие товары и кто их продает?

Loe edasi...

Финская полиция раскрыла крупное мошенничество, жертвой которого стала российская госкомпания

фото иллюстративное Foto: Eero Vabamägi

Дело связано со сделкой с недвижимостью, заключенной пять лет назад. В совершении преступления подозреваются, в частности, директор финской компании и его сын, передает Yle.

Loe edasi...

Хитросплетения жизни: решение по пособию Эрма принимала экс-соратница Ильвеса по партии

Liisi Viskus

Политическая карьера Марии Алайыэ, которая в свое время принимала решение относительно пособия на развитие хутора Эрма, начиналась в Народной партии под руководством Тоомаса Хендрика Ильвеса. С этой же партии началось восхождение Мартина Хельме, который сейчас жестко высказывается на тему разгоревшегося вокруг пособия скандала, пишет Eesti Ekspress.

Loe edasi...

Правительство обсудило введение более гибкой системы родительских отпусков

фото иллюстративное Foto: Anni Õnneleid

На сегодняшнем заседании правительство обсуждало модернизацию системы родительских отпусков, чтобы люди лучше объединяли работу и семейную жизнь, а забота о ребенке равномерно ложилась бы на плечи обоих родителей. Дискуссия продолжится в марте, завершение подготовки законопроекта намечено на осень этого года.

Loe edasi...

Газета: закупаться за границей дешевле, чем в Эстонии

Läti piiril asuvad alkoholipoed paeluvad peale eestlaste teisigi. Lii Sammler

Несмотря на то, что Эстония в пятерку мировых лидеров по уровню зарплат населения не входит, кажется, что она скоро войдет в пятерку мировых лидеров по уровню цен, пишет Maaleht.

Loe edasi...

Как дела делаются. На чем держатся экономика и финансы ДНР и ЛНР

Sputnik / Scanpix

"Спектр" и портал DELFI продолжают публикацию репортажей в рамках проекта "Осколки". Это уже второй репортаж корреспондента "Спектра" Михаила Скорика с территорий самопровозглашенных ДНР и ЛНР, где как раз в эти дни вновь обострилось военное противостояние.

Loe edasi...

В ледовом холле "Тондираба" скончался еще один хоккеист-любитель

Tondiraba jäähall Foto: Rauno Volmar

По данным Delfi в ледовом холле "Тондираба" сегодня произошел несчастный случай. Во время тренировки скончался 55-летний хоккеист-любитель.

Loe edasi...

Принудительное объединение: правительство предложило 25 самоуправлениям объединиться с соседями

Meeleavaldus Kärdlas Foto: Priit Simson

Правительство предложило принудительно объединить 25 волостей. Например, согласно предложению, из Хийумаа должно получиться одно самоуправление, волость Пейде должна объединиться с волостью Сааремаа, а также должна появиться волость Сетомаа.

Loe edasi...

В ДНР заявили об установлении заказчиков и исполнителей убийства Гиви

Foto: DOMINIQUE FAGET, AFP

Сотрудники правоохранительных органов самопровозглашенной Донецкой народной республики вышли на след исполнителей убийства командира батальона "Сомали" Михаила Толстых (Гиви). Об этом сообщил "Интерфаксу" в четверг источник в силовых структурах ДНР.

Loe edasi...

Более 300 000 человек получат от Налогового департамента важные уведомления

FOTO: Marko Mumm

Налогово-таможенный департамент в течение текущей и следующей недель разошлет 302 984 людям 371 008 уведомления о земельном налоге.

Loe edasi...

Нина Сытник — об Ордене Белой звезды: это очень неожиданно

23 февраля президент Эстонии Керсти Кальюлайд к 99 годовщине Дня независимости Эстонии наградит 113 человек знаками отличия. В частности, Орден Белой звезды вручат директору Тынисмяэской реальной школы Нине Сытник.

Loe edasi...

В МИД РФ назвали угрозой для России силы НАТО в Прибалтике

Hüppamine öösel Foto: Tanel Meos

Замглавы МИД России Алексей Мешков заявил, что продолжающееся развертывание сил НАТО у российских границ в Прибалтике представляет для России угрозу, передает Газета.ру со ссылкой на РИА ”Новости”.

Loe edasi...

Полиция ищет свидетелей ДТП с участием рейсового автобуса

Foto on illustreeriv Foto: Andres Putting

В этот вторник, 7 февраля, приблизительно в 18:30 на перекрестке Мустакиви теэ и Нарвского шоссе при совершении поворота налево столкнулись рейсовый автобус MAN и автомобиль Audi Q7. Люди в этом ДТП не пострадали.

Loe edasi...

Полиция предупреждает: телефонные мошенники выманивают деньги под видом инвестиций

Foto: Hans Lõugas

В полицию обратилось несколько человек, которым звонили говорящие по-русски неизвестные люди и убеждали передать им деньги якобы для инвестиций.

Loe edasi...

ФОТО: В Вильяндимаа нашли вмерзшее в лед тело мужчины

Kaarli külas uppus inimene Foto: Kenno Soo

В среду в Вильяндимаа было найдено тело 60-летнего мужчины.

Loe edasi...

Майлис Репс: Эстонии нужно сфокусироваться на помощи украинским беженцам

По оценке зампредседателя Центристской партии Майлис Репс, с возобновлением военных действий на Украине, в Эстонии остро встал вопрос о том, как наша страна может помочь украинцам. По мнению Репс, наряду с сирийскими беженцами, государство могло бы уделить больше внимание мирным жителям Украины, пострадавшим из-за военных действий

Loe edasi...

“Приключения” Миксера: как МИД Эстонии реагировал на эскалацию конфликта в Восточной Украине

Sven Mikser Foto: Andres Putting

Сразу после телефонного разговора Трампа и Путина в позапрошлую субботу ситуация на Украине обострилась. Не замечать активизацию военных действий трудно, равно как и не понимать, почему это случилось именно сейчас, пишет Eesti Päevaleht.

Loe edasi...

Участники хакерской группы "Шалтай-Болтай" Аникеев и Тепляков признали свою вину

Moskva kohus Foto: Vitaliy Belousov, Sputnik

Участники хакерской группы "Шалтай-Болтай" Владимир Аникеев и Константин Тепляков, обвиняемые в незаконном доступе к компьютерной информации, признали свою вину.

Loe edasi...

Необычный случай: волки задрали пони на конюшне под Таллинном

Ingmar Muusikus

Пару недель назад волки загрызли пони поблизости от конюшни на расстоянии пары километров по прямой от Laagri Maksimarket.

Loe edasi...

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд наградит знаками отличия 113 человек

Коллаж

Президент Керсти Кальюлайд к 99 годовщине Дня независимости Эстонии наградит 113 человек знаками отличия. Одена и медали за особые заслуги из рук президента Эстонии будут вручены 23 февраля в театре NUKU.

Loe edasi...

Статистика радует: туристы о Таллинне не забывают

Äripäev

Итоговые данные за 2016 год свидетельствуют, что в Таллинн за год совершены 4,4 миллиона визитов из-за рубежа, что на 4% больше, чем год назад. Из этого числа 1,7 миллиона визитов были многодневными и 2,7 миллиона - однодневными, сообщает Раэпресс.

Loe edasi...

Если вы купили подержанный автомобиль с дефектами, то ущерб от аварии могут и не компенсировать

Жительница Таллинна Ирина Великанова купила машину, на заднем бампере которой была уже царапина. Прошел месяц, произошла авария, в которой была виновата не Ирина. Но когда женщина обратилась в страховую фирму, ей сказали, что ничего делать не будут. Поскольку на бампере имеется старая царапина. В подробностях этой истории и нюансах, касающихся покупки подержанных машин, разбиралась ”МК-Эстония”.

Loe edasi...

Белый дом разъяснил позицию Трампа по санкциям: никакой отмены до возврата Крыма Украине

Sean Spicer Foto: Kevin Lamarque, REUTERS

Официальный представитель Белого дома, пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Шон Спайсер прояснил позицию Вашингтона относительно антироссийских санкций. Его заявление прозвучало на фоне шага американских сенаторов, которые внесли на рассмотрение законопроект, препятствующий любым решениям Дональда Трампа об отмене санкций против РФ, передает агентство Reuters.

Loe edasi...

Пассажир Megastar возмущен: завтрак стоил неоправданно дорого, а ценников нигде не было

Перекусывавшего в ресторане Fast Lane на судне Megastar пассажира на кассе ждал неприятный сюрприз — за скромную тарелку завтрака и чашку кофе пришлось выложить круглую сумму.

Loe edasi...

В России порно нет. Как наши восточные соседи объявили войну "клубничке" в интернете

фото иллюстративное Foto: Karli Saul

Роскомнадзор продолжает блокировать порносайты на территории России — в реестр запрещенных ресурсов попали PornHub, YouPorn, Brazzers и еще несколько менее крупных порталов. Как юрист из Владивостока смог добиться отмены судебного решения, почему Роскомнадзор советует знакомиться в реальной жизни и зачем порнография в США проходит специальный тест — в материале "Газеты.Ru".

Loe edasi...

Эстоноземельцы привозят из отпуска не только сувениры, но и экзотические болезни

Panthermedia, Scanpix

Отдых не всегда заканчивается хорошо – в экзотической стране можно подхватить и экзотическую болезнь. Чаще же всего из рейсов за границу туристы привозят кишечные инфекции. Читайте, чем и где можно заразиться!

Loe edasi...

В Мустамяэ на заправке нашли подозрительную сумку, на месте работают саперы

фото иллюстративное Foto: Andres Putting

В четверг вечером в полицию поступил вызов о подозрительной сумке на заправке Statoil в столичном районе Мустамяэ. В данный момент на месте работают саперы.

Loe edasi...