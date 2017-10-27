ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Объявление независимости Каталонии, новый директор ERM и поиски пропавшего студента в Тарту

Сегодня, 27 октября, парламент Каталонии принял резолюции о провозглашении независимости от Испании. В этот же день был избран новый руководитель Эстонского национального музея (ERM), которым стал Алар Карис. Тем временем в Тарту полиция и добровольцы искали пропавшего минувшей ночью 20-летнего Ренета Йоозепа. Об этих и других событиях этой пятницы читайте в нашей подборке новостей.
Парламент Каталонии проголосовал за отделение от Испании
Большинство принявших участие в голосовании депутатов выступили за объявление независимости. ”Мы основываем Каталонскую Республику в качестве независимой и суверенной страны под верховенством закона”, — говорится в резолюции.
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ФОТО DELFI: Письмо министру культуры не помогло. Лукаса сменит на посту директора ERM Алар Карис
Сегодня был избран новый руководитель Эстонского национального музея (ERM). Им стал Алар Карис, который сменит на посту Тыниса Лукаса.
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ФОТО: Пропавшего в Тарту молодого человека ищут всем миром
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Минувшей ночью в Тарту пропал 20-летний Ренет Йоозеп. По данным находящегося на месте фотографа Delfi, сейчас полиция и многочисленные добровольцы ведут поиски в окрестностях Эстонского национального музея.
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”Нужно что-то предпринимать”. Многие работники не видели повышения зарплаты с кроновых времен
На прошлой неделе на Раквереском комбинате разгорелся конфликт, так как часть работников не видела повышения зарплаты еще с кроновых времен. Выясняется, что проблема более масштабна: по оценке председателя Центрального союза профсоюзов Эстонии Пеэпа Петерсона, на 25% эстонских предприятий можно обнаружить работников, получающих ”устаревшую” зарплату, пишет Eesti Päevaleht.
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Печальный опыт клиента: услуга доставки товаров от e-Maxima — бессмысленна?
В редакцию Delfi обратился читатель, крайне недовольный качеством услуги доставки товаров от e-Maxima. Директор интернет-магазина объяснил причины сложившейся ситуации и заверил, что они ежедневно трудятся ради стопроцентного выполнения заказов.
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ТАБЛИЦА: Обнародован рейтинг самых мощных паспортов мира: на каком месте Эстония?
Если до этого самый мощный в мире паспорт был у граждан Германии, то теперь соответствующий рейтинг (Passport Index) возглавляет Сингапур, владельцы паспортов отныне теперь могут свободно путешествовать в общей сложности по 159 странам.
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ВАЖНО: Новый закон очистит регистр населения от данных 30 тысяч человек
Люди, адреса которых занесены в регистр народонаселения с точностью до местного самоправления, а не детальнее, пропадут из регистра.
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ТАБЛИЦЫ: Госэкзамены 2017: как в разных школах сдали математику и эстонский
Три года подряд самые лучшие результаты государственного экзамена по т. н. широкому курсу математики показывали ученики Нарвского языкового лицея, однако в этом году пальма первенства оказалась у Таллиннской реальной школы со средним результатом в 89,3 пункта.
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Таави Рыйвас продал свою часть дома в центре Таллинна: груз долгов уменьшился в разы
Бывший премьер-министр Таави Рыйвас выставил в сентябре прошлого года на продажу принадлежавшую ему часть дома, с тремя спальнями, в центре Таллинна, в районе Кассисаба, и спустя год ему удалось найти покупателя. Правда, окончательная цена была немного ниже изначальной, пишет Õhtuleht.
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Начальство обвинило летчика в домогательствах, так как законно сократить его не получалось
После ухода в отставку Таави Рыйваса с поста вице-спикера Рийгикогу из-за скандала с домогательствами несколько человек (например, Бригитта Давидьянтс в Delfi и Дагмар Ламп в Postimees) публично заявили, что в их отношении также совершались сексуальные домогательства, пишет Eesti Ekspress.
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Концертный дом Nordea сменит название
Созданный на основе прибалтийских подразделений банков Nordeа и DNB банк Luminor не намерен продолжать сотрудничество с Концертным домом Nordea (до мая 2014 года - Концертный дом Nokia), в связи с чем последний сменит имя.
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В бывшем общежитии Морской академии на улице Мустакиви произошел пожар
Сегодня в 12.20 Спасательный департамент получил сообщение о том, что в Таллинне на улице Мустакиви происходит пожар в многоэтажном здании.
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ФОТО: Плохие новости: на смену белоснежным сугробам придут слякоть и сильный ветер
В среду вечером по всей стране выпал снег, но уже сегодня на смену сугробам пришли лужи и слякоть. Плохая новость заключается в том, что мокрый снег, скорее всего, будет идти как минимум неделю.
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Исследование Google раскрывает, чем занимаются жители Эстонии в интернете
Проведенное KANTAR TNS по заказу Google исследование охватило интернет-пользователей по всему миру, в том числе в Эстонии.
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Коллекция ERDEM x H&M от именитого, но малоизвестного широкой публике дизайнера: будет ли она продаваться в Эстонии?
В четверг в Таллинне состоялась презентация новой дизайнерской коллекции H&M. В этом году их партнером по коллаборации стал лондонский дизайнер Эрдем Моралиоглу. Для коллекции даже снял короткометражный фильм режиссер Баз Лурман. Но известно ли название ERDEM широкой публике, и важно ли крупное имя для удачных продаж, по крайней мере у нас, в Эстонии?
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Таллиннский художник вошел в Топ-10 российского Forbes
Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих современных российских художников, при составлении списка основываясь на данных о продажах на ярмарке современного искусства Cosmoscow-2017 и аукционах 2016-2017 годов. В топ-10 "Форбса" вошел художник Владимир Дубосарский,живущий и работающий в Эстонии.
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