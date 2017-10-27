ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Объявление независимости Каталонии, новый директор ERM и поиски пропавшего студента в Тарту

Сегодня, 27 октября, парламент Каталонии принял резолюции о провозглашении независимости от Испании. В этот же день был избран новый руководитель Эстонского национального музея (ERM), которым стал Алар Карис. Тем временем в Тарту полиция и добровольцы искали пропавшего минувшей ночью 20-летнего Ренета Йоозепа. Об этих и других событиях этой пятницы читайте в нашей подборке новостей.

Парламент Каталонии проголосовал за отделение от Испании

Kataloonia Foto: Manu Fernandez, AP

Большинство принявших участие в голосовании депутатов выступили за объявление независимости. ”Мы основываем Каталонскую Республику в качестве независимой и суверенной страны под верховенством закона”, — говорится в резолюции.

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ФОТО DELFI: Письмо министру культуры не помогло. Лукаса сменит на посту директора ERM Алар Карис

Foto: Priit Simson

Сегодня был избран новый руководитель Эстонского национального музея (ERM). Им стал Алар Карис, который сменит на посту Тыниса Лукаса.

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ФОТО: Пропавшего в Тарту молодого человека ищут всем миром

Anni Õnneleid

Минувшей ночью в Тарту пропал 20-летний Ренет Йоозеп. По данным находящегося на месте фотографа Delfi, сейчас полиция и многочисленные добровольцы ведут поиски в окрестностях Эстонского национального музея.

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”Нужно что-то предпринимать”. Многие работники не видели повышения зарплаты с кроновых времен

Pilt on illustreeriv Foto: Anni Õnneleid

На прошлой неделе на Раквереском комбинате разгорелся конфликт, так как часть работников не видела повышения зарплаты еще с кроновых времен. Выясняется, что проблема более масштабна: по оценке председателя Центрального союза профсоюзов Эстонии Пеэпа Петерсона, на 25% эстонских предприятий можно обнаружить работников, получающих ”устаревшую” зарплату, пишет Eesti Päevaleht.

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Печальный опыт клиента: услуга доставки товаров от e-Maxima — бессмысленна?

Ekraainitõmmis

В редакцию Delfi обратился читатель, крайне недовольный качеством услуги доставки товаров от e-Maxima. Директор интернет-магазина объяснил причины сложившейся ситуации и заверил, что они ежедневно трудятся ради стопроцентного выполнения заказов.

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ТАБЛИЦА: Обнародован рейтинг самых мощных паспортов мира: на каком месте Эстония?

Foto: Annika Haas

Если до этого самый мощный в мире паспорт был у граждан Германии, то теперь соответствующий рейтинг (Passport Index) возглавляет Сингапур, владельцы паспортов отныне теперь могут свободно путешествовать в общей сложности по 159 странам.

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ВАЖНО: Новый закон очистит регистр населения от данных 30 тысяч человек

Tantsupidu Foto: Tanel Meos

Люди, адреса которых занесены в регистр народонаселения с точностью до местного самоправления, а не детальнее, пропадут из регистра.

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ТАБЛИЦЫ: Госэкзамены 2017: как в разных школах сдали математику и эстонский

Tänavu oli nii eesti keele kui ka matemaatika riigieksami kõrgeim tulemus Tallinna reaalkoolis Foto: Sven Arbet

Три года подряд самые лучшие результаты государственного экзамена по т. н. широкому курсу математики показывали ученики Нарвского языкового лицея, однако в этом году пальма первенства оказалась у Таллиннской реальной школы со средним результатом в 89,3 пункта.

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Таави Рыйвас продал свою часть дома в центре Таллинна: груз долгов уменьшился в разы

Riigikogu aseesimeeste valimine Foto: Karin Kaljuläte

Бывший премьер-министр Таави Рыйвас выставил в сентябре прошлого года на продажу принадлежавшую ему часть дома, с тремя спальнями, в центре Таллинна, в районе Кассисаба, и спустя год ему удалось найти покупателя. Правда, окончательная цена была немного ниже изначальной, пишет Õhtuleht.

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Начальство обвинило летчика в домогательствах, так как законно сократить его не получалось

Shutterstock

После ухода в отставку Таави Рыйваса с поста вице-спикера Рийгикогу из-за скандала с домогательствами несколько человек (например, Бригитта Давидьянтс в Delfi и Дагмар Ламп в Postimees) публично заявили, что в их отношении также совершались сексуальные домогательства, пишет Eesti Ekspress.

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Концертный дом Nordea сменит название

Stas Mihhailovi kontsert Nordea Kontserdimajas Foto: Taavi Sepp

Созданный на основе прибалтийских подразделений банков Nordeа и DNB банк Luminor не намерен продолжать сотрудничество с Концертным домом Nordea (до мая 2014 года - Концертный дом Nokia), в связи с чем последний сменит имя.

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В бывшем общежитии Морской академии на улице Мустакиви произошел пожар

Põleng Mustakivi teel Foto: Veiko Vares

Сегодня в 12.20 Спасательный департамент получил сообщение о том, что в Таллинне на улице Мустакиви происходит пожар в многоэтажном здании.

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ФОТО: Плохие новости: на смену белоснежным сугробам придут слякоть и сильный ветер

В среду вечером по всей стране выпал снег, но уже сегодня на смену сугробам пришли лужи и слякоть. Плохая новость заключается в том, что мокрый снег, скорее всего, будет идти как минимум неделю.

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Исследование Google раскрывает, чем занимаются жители Эстонии в интернете

Vida Press

Проведенное KANTAR TNS по заказу Google исследование охватило интернет-пользователей по всему миру, в том числе в Эстонии.

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Коллекция ERDEM x H&M от именитого, но малоизвестного широкой публике дизайнера: будет ли она продаваться в Эстонии?

Foto: (c)Jelena Rudi

В четверг в Таллинне состоялась презентация новой дизайнерской коллекции H&M. В этом году их партнером по коллаборации стал лондонский дизайнер Эрдем Моралиоглу. Для коллекции даже снял короткометражный фильм режиссер Баз Лурман. Но известно ли название ERDEM широкой публике, и важно ли крупное имя для удачных продаж, по крайней мере у нас, в Эстонии?

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Таллиннский художник вошел в Топ-10 российского Forbes

Vallo Kruuser / Eest Ekspress

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих современных российских художников, при составлении списка основываясь на данных о продажах на ярмарке современного искусства Cosmoscow-2017 и аукционах 2016-2017 годов. В топ-10 "Форбса" вошел художник Владимир Дубосарский,живущий и работающий в Эстонии.

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