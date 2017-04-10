ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Обвиняемые в коррупции экс-руководители PERH предстали перед судом, в Рапламаа утонул ребенок

В понедельник в Харьюском уездном суде начался процесс над бывшими руководителями Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) — Тынисом Алликом, Ану Вяхи и Марко Кильком. В этот день комиссия Рийгикогу по соцделам поддержала проект закона: государство будет погашать учебный кредит родителям, в семьях которых дети с тяжелыми недугами. Вечером поступила трагическая новостьиз Рапламаа — там утонул 10-месячный ребенок.
ФОТО: Обвиняемые в коррупции бывшие руководители PERH предстали перед судом (46)
Сегодня в Харьюском уездном суде начался процесс над бывшими руководителями Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) — Тынисом Алликом, Ану Вяхи и Марко Кильком.
Тотальный диктант в цифрах: Таллинн побил все рекорды (43)
Прошедший в субботу Тотальный диктант собрал в ледовом холле ”Тондираба” 3000 человек. У Таллинна — вновь самая многочисленная площадка в мире и первое место по количеству участников за пределами России. По всему миру диктант написали 200 234 человека, сообщает Раэпресс.
Трагедия в Рапламаа: ветер опрокинул детскую коляску в бассейн, 10-месячный ребенок утонул
Сегодня в 16:31 в полицию поступило сообщение, что в Рапла, в деревне Уускюла произошел трагический случай.
ВИДЕО: За два дня полиция задержала 10 подозреваемых в наркопреступлениях (17)
Криминальное бюро Пыхьяской префектуры провело очередную полицейскую операцию, в ходе которой за два дня было задержано 10 подозреваемых в наркопреступлениях.
Профессор: теперь центристы — не опасная оппозиция, а некомпетентные лидеры никудышного правительства (36)
По словам профессора криминологии Тартуского университета Юри Саара, правительственные партии находятся сейчас в достаточно незавидном положении, а лучше всего обстоят дела, как ни странно, у Партии реформ.
Рыйвас отрицает, что планировал посетить Петербург: визиты в РФ на высшем уровне неуместны (143)
Бывший глава правительства Эстонии Таави Рыйвас сообщил, что в его бытность премьер-министром посещения России в рамках празднований годовщины ЭР не планировалось.
Польша обнародовала новые данные о крушении Ту-154 под Смоленском (57)
Самолет президента Польши Леха Качиньского, разбившийся в 2010 году вблизи аэродрома "Смоленск-Северный", начал распадаться еще до столкновения с наземными объектами.
Госсуд оставил в силе назначенное пособникам терроризма наказание (23)
Криминальная коллегия Государственного суда пришла к выводу, что предъявленные Рамилю Халилову и Роману Манко обвинения в финансировании террористической деятельности доказаны.
Пожар в Палдиски: оказавшиеся в заложниках у пламени люди пережили настоящий ужас (11)
Произошедшее поздно вечером 2 апреля возгорание дивана в одном из многоквартирных домов города Палдиски восемь оказавшихся в заложниках у пламени человек запомнят на всю оставшуюся жизнь. Предполагаемым же виновникам пожара удалось беспрепятственно и своевременно выйти из дома.
Российские СМИ: Ратаса нельзя назвать ”антирусским”, но ”антироссийским” он, безусловно, является (164)
Российское издание "Взгляд" перед визитом премьер-министра Юри Ратаса в Санкт-Петербург писало, что визит Ратаса является историческим, и хвалило его за то, что он "бросил вызов институту ”неграждан” и вступился за права русскоязычных".