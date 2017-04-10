10.04.2017, 20:54

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Обвиняемые в коррупции экс-руководители PERH предстали перед судом, в Рапламаа утонул ребенок

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rus.delfi.ee
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PERH-i endised juhid kohtus
PERH-i endised juhid kohtusFoto: Rauno Volmar

В понедельник в Харьюском уездном суде начался процесс над бывшими руководителями Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) — Тынисом Алликом, Ану Вяхи и Марко Кильком. В этот день комиссия Рийгикогу по соцделам поддержала проект закона: государство будет погашать учебный кредит родителям, в семьях которых дети с тяжелыми недугами. Вечером поступила трагическая новостьиз Рапламаа — там утонул 10-месячный ребенок.

PERH-i endised juhid kohtus
PERH-i endised juhid kohtusFoto: Rauno Volmar

ФОТО: Обвиняемые в коррупции бывшие руководители PERH предстали перед судом (46)

Сегодня в Харьюском уездном суде начался процесс над бывшими руководителями Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) — Тынисом Алликом, Ану Вяхи и Марко Кильком.

RUS Delfi 1 ч
Foto: Kert Saarma

Тотальный диктант в цифрах: Таллинн побил все рекорды (43)

Прошедший в субботу Тотальный диктант собрал в ледовом холле ”Тондираба” 3000 человек. У Таллинна — вновь самая многочисленная площадка в мире и первое место по количеству участников за пределами России. По всему миру диктант написали 200 234 человека, сообщает Раэпресс.

RUS Delfi 1 ч
Küünal
Foto: Anni Õnneleid

Трагедия в Рапламаа: ветер опрокинул детскую коляску в бассейн, 10-месячный ребенок утонул

Сегодня в 16:31 в полицию поступило сообщение, что в Рапла, в деревне Уускюла произошел трагический случай.

RUS Delfi 1 ч
Politsei leidis narkootikume
Politsei leidis narkootikumeFoto: Politsei

ВИДЕО: За два дня полиция задержала 10 подозреваемых в наркопреступлениях (17)

Криминальное бюро Пыхьяской префектуры провело очередную полицейскую операцию, в ходе которой за два дня было задержано 10 подозреваемых в наркопреступлениях.

RUS Delfi 1 ч
Keskerakonna, IRLi ja SDE esimehed Jüri Ratas, Margus Tsahkna ja Jevgeni Ossinovski teatasid, et alustavad 09.11.2016 konsultatsioone, et moodustada valitsus.
Keskerakonna, IRLi ja SDE esimehed Jüri Ratas, Margus Tsahkna ja Jevgeni Ossinovski teatasid, et alustavad 09.11.2016 konsultatsioone, et moodustada valitsus.Foto: Karli Saul

Профессор: теперь центристы — не опасная оппозиция, а некомпетентные лидеры никудышного правительства (36)

По словам профессора криминологии Тартуского университета Юри Саара, правительственные партии находятся сейчас в достаточно незавидном положении, а лучше всего обстоят дела, как ни странно, у Партии реформ.

RUS Delfi 1 ч
Taavi RõivasFoto: Ilmar Saabas

Рыйвас отрицает, что планировал посетить Петербург: визиты в РФ на высшем уровне неуместны (143)

Бывший глава правительства Эстонии Таави Рыйвас сообщил, что в его бытность премьер-министром посещения России в рамках празднований годовщины ЭР не планировалось.

RUS Delfi 1 ч
Smolensk
SmolenskFoto: SERGEI KARPUHHIN, REUTERS

Польша обнародовала новые данные о крушении Ту-154 под Смоленском (57)

Самолет президента Польши Леха Качиньского, разбившийся в 2010 году вблизи аэродрома "Смоленск-Северный", начал распадаться еще до столкновения с наземными объектами.

RUS Delfi 1 ч
Foto: Andres Putting

Госсуд оставил в силе назначенное пособникам терроризма наказание (23)

Криминальная коллегия Государственного суда пришла к выводу, что предъявленные Рамилю Халилову и Роману Манко обвинения в финансировании террористической деятельности доказаны.

RUS Delfi 1 ч
Põleng Paldiski viiekorruselises majas
Põleng Paldiski viiekorruselises majasFoto: Lugeja foto

Пожар в Палдиски: оказавшиеся в заложниках у пламени люди пережили настоящий ужас (11)

Произошедшее поздно вечером 2 апреля возгорание дивана в одном из многоквартирных домов города Палдиски восемь оказавшихся в заложниках у пламени человек запомнят на всю оставшуюся жизнь. Предполагаемым же виновникам пожара удалось беспрепятственно и своевременно выйти из дома.

RUS Delfi 1 ч
Foto: Andres Putting

Российские СМИ: Ратаса нельзя назвать ”антирусским”, но ”антироссийским” он, безусловно, является (164)

Российское издание "Взгляд" перед визитом премьер-министра Юри Ратаса в Санкт-Петербург писало, что визит Ратаса является историческим, и хвалило его за то, что он "бросил вызов институту ”неграждан” и вступился за права русскоязычных".

RUS Delfi 1 ч
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