ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Обвиняемые в коррупции экс-руководители PERH предстали перед судом, в Рапламаа утонул ребенок

PERH-i endised juhid kohtus Foto: Rauno Volmar

В понедельник в Харьюском уездном суде начался процесс над бывшими руководителями Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) — Тынисом Алликом, Ану Вяхи и Марко Кильком. В этот день комиссия Рийгикогу по соцделам поддержала проект закона: государство будет погашать учебный кредит родителям, в семьях которых дети с тяжелыми недугами. Вечером поступила трагическая новостьиз Рапламаа — там утонул 10-месячный ребенок.