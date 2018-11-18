18.11.2018, 21:45

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Обсуждение правительственного кризиса и юбилей Латвии


rus.delfi.ee
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Обсуждение правительственного кризиса и юбилей Латвии
Foto: Taavi Sepp

Сегодня партнеры по коалиции собрались в Доме Стенбока для обсуждения правительственного кризиса, а Латвия отмечала свой 100-летний юбилей. О чем еще сегодня писал Delfi — в нашей традиционной подборке!

ФОТО и ВИДЕО: Партнеры по коалиции встретились для обсуждения правительственного кризиса

Taavi Sepp

Сегодня в 16 часов началась встреча Юри Ратаса с партнерами по коалиции с целью обсуждения правительственного кризиса, возникшего в связи с миграционным пактом ООН. Собрание закончилось через четыре с лишним часа и безрезультатно. Переговоры продолжатся в понедельник.
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Урмо Соонвальд: по сути у Ратаса только один выход — любой ценой сохранить нынешнее правительство

Foto: Ilmar Saabas

”Сегодня в 16 часов Юри Ратас, Евгений Осиновский и Хелир-Валдор Сеэдер соберутся в доме Стенбока, чтобы посмотреть друг на друга и решить, смогут ли они на протяжении оставшихся 3,5 месяца вместе править Эстонией. Вне зависимости от решения, последствия будут более долгосрочными, чем эти три с половиной месяца”, — пишет в своем мнении главный редактор Delfi и EPL Урмо Соонвальд и приводит шесть вариантов развития событий:
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