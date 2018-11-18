ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Обсуждение правительственного кризиса и юбилей Латвии

”Сегодня в 16 часов Юри Ратас, Евгений Осиновский и Хелир-Валдор Сеэдер соберутся в доме Стенбока, чтобы посмотреть друг на друга и решить, смогут ли они на протяжении оставшихся 3,5 месяца вместе править Эстонией. Вне зависимости от решения, последствия будут более долгосрочными, чем эти три с половиной месяца”, — пишет в своем мнении главный редактор Delfi и EPL Урмо Соонвальд и приводит шесть вариантов развития событий:

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ФОТО и ВИДЕО: Члены правительства ЭР спели гимн Латвии

Сегодня в 11 часов члены Правительства Республики собрались во внутреннем дворе посольства Латвии и исполнили в сопровождении камерного хора Collegium Musicale и оркестра Сил обороны гимн Латвии "Dievs, svētī Latviju”.

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ФОТО: Керсти Кальюлайд в честь 100-летия Латвии: мы вместе боролись за свободу, время сплотило нас и сделало сильными

Foto: Arno Mikkor, Vabariigi presidendi kantselei kommunikatsiooniosakond

Сегодня президент Эстонии Керсти Кальюлайд сказала в Риге, что истории Эстонии и Латвии тесно переплетены между собой, что обе страны вместе боролись за свою свободу и время сплотило их и сделало сильнее.

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ФОТО и ВИДЕО: В Coca Cola Plaza состоялась премьера народного ситкома "Ласнагорск"

Вчера в Coca Cola Plaza в рамках кинофестиваля PÖFF состоялась премьера телесериала "Ласнагорск". Смотрите фото и видео!

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ФОТО и ВИДЕО: Тянак прервал Ралли Австралии, но завоевал бронзу

Austraalia ralli 2018 Foto: McKlein, Toyota Gazoo Racing WRC

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В Австралии завершился чемпионат мира по авторалли. Шестой год подряд чемпионский титул завоевал француз Себастьен Ожье ("Форд"). Эстонский гонщик Отт Тянак ("Тойота") в заключительный день австралийского ралли сошел с дистанции, завоевав, как и год назад, бронзу чемпионата мира.

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ВИДЕО: Чемпионам Эстонии нашлась работенка на питерской улице

Kalevlased Venemaal liiklust ümber korraldamas Foto: Ekraanitõmmis

Баскетболистам таллиннского "Калев/Крамо", прибывшим в Санкт-Петербург на поединок регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с "Зенитом", пришлось показать свою силу на питерской улице еще накануне матча.

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ВИДЕО: Массовая драка в поединке "Викинг" - "Вялк"

Центральный поединок второго круга чемпионата Эстонии по хоккею "Викинг" (Таллинн) - "Вялк" (Тарту) был отмечен массовой дракой в третьем периоде.

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СМИ: Виктор Янукович госпитализирован в Москве с травмой позвоночника

Foto: Andres Putting

В столичный НИИ скорой помощи имени Склифосовского поступил в обездвиженном состоянии мужчина, очень похожий на бывшего президента Украины Виктора Януковича.

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"Я доволен, что сын пошел в армию". Тысяча новобранцев Сил обороны приняли присягу в Йыхви

Pilt on antud loole illustreeriv! Foto: Priit Simson

В Вируском пехотном батальоне в Йыхви около 1000 новобранцев Сил обороны Эстонии приняли присягу, отметив таким образом окончание семинедельного обучающего курса базовой подготовки.

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