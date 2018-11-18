ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Обсуждение правительственного кризиса и юбилей Латвии

Сегодня партнеры по коалиции собрались в Доме Стенбока для обсуждения правительственного кризиса, а Латвия отмечала свой 100-летний юбилей. О чем еще сегодня писал Delfi — в нашей традиционной подборке!
ФОТО и ВИДЕО: Партнеры по коалиции встретились для обсуждения правительственного кризиса
Сегодня в 16 часов началась встреча Юри Ратаса с партнерами по коалиции с целью обсуждения правительственного кризиса, возникшего в связи с миграционным пактом ООН. Собрание закончилось через четыре с лишним часа и безрезультатно. Переговоры продолжатся в понедельник. Loe edasi...
Урмо Соонвальд: по сути у Ратаса только один выход — любой ценой сохранить нынешнее правительство
ФОТО и ВИДЕО: Члены правительства ЭР спели гимн Латвии
Сегодня в 11 часов члены Правительства Республики собрались во внутреннем дворе посольства Латвии и исполнили в сопровождении камерного хора Collegium Musicale и оркестра Сил обороны гимн Латвии "Dievs, svētī Latviju”. Loe edasi...
ФОТО: Керсти Кальюлайд в честь 100-летия Латвии: мы вместе боролись за свободу, время сплотило нас и сделало сильными
В Австралии завершился чемпионат мира по авторалли. Шестой год подряд чемпионский титул завоевал француз Себастьен Ожье ("Форд"). Эстонский гонщик Отт Тянак ("Тойота") в заключительный день австралийского ралли сошел с дистанции, завоевав, как и год назад, бронзу чемпионата мира. Loe edasi...
ВИДЕО: Чемпионам Эстонии нашлась работенка на питерской улице
Баскетболистам таллиннского "Калев/Крамо", прибывшим в Санкт-Петербург на поединок регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с "Зенитом", пришлось показать свою силу на питерской улице еще накануне матча. Loe edasi...
ВИДЕО: Массовая драка в поединке "Викинг" - "Вялк"
Центральный поединок второго круга чемпионата Эстонии по хоккею "Викинг" (Таллинн) - "Вялк" (Тарту) был отмечен массовой дракой в третьем периоде. Loe edasi...
СМИ: Виктор Янукович госпитализирован в Москве с травмой позвоночника
"Я доволен, что сын пошел в армию". Тысяча новобранцев Сил обороны приняли присягу в Йыхви
В Вируском пехотном батальоне в Йыхви около 1000 новобранцев Сил обороныЭстонии приняли присягу, отметив таким образом окончание семинедельного обучающего курса базовой подготовки. Loe edasi...
ФОТО: Торговый центр Rocca al Mare отмечает юбилей
На этих выходных торговый центр Rocca al Mare отмечает свой 20-летний юбилей. Посетителей ждут различные сюрпризы и предложения. Также открыта выставка. Loe edasi...
Как построенный специально для Ревеля ледокол ”Суур Тылль” вернул свое историческое имя и возвратился на родину
21 ноября исполняется 30 лет с той поры, когда приказом Эстонского Морского музея ледоколу ”Волынец” было возвращено его историческое имя — ”Суур Тылль” (Suur Tõll). Но мне хочется рассказать о том, что предшествовало возвращению ледокола в Эстонию, пишет офицер резерва ВМС Эстонии Владимир Коппельман в "МК-Эстонии". Loe edasi...
Погоня за успешностью порождает культ потребительства. Эстоноземельцы тратят в торговых центрах сотни миллионов евро
Высокие доходы эстонских торговых центров показывают, что эстоноземельцы привыкли тратить много денег в погоне за культом успешности, потому что успешный человек — ест в ресторанах, ходит в модной одежде, покупает новейшую технику и так далее. Loe edasi...
ФОТО: Секс с роботами. Скандально известный художник снова создал непристойную картину с Керсти Кальюлайд
Скандально известный эстонский художник Тойво Пильт опубликовал вчера в Instagram фото своего нового творения, на которое его вдохновили высказывания президента Керсти Кальюлайд на тему секса с роботами. Loe edasi...
ФОТО: Даже бабочка одинаковая! Смотрите, как подрос сын Тоомаса Хендрика Ильвеса
Несмотря на то, что Тоомас Хендрик Ильвес после окончания президентского срока переехал в Америку и работает там преподавателем, интерес к его семье не угас. И если сам Ильвес не часто делится подробностями личной жизни, то его жена Иева недавно дала интервью, в котором показали фото подросшего Ханса Хендрика. В ноябре малышу исполнится два года. Loe edasi...