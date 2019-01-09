09.01.2019, 21:30

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Обсуждение креатива ”Ээсти 200” на канале ”Россия 1” и первый подкаст RusDelfi


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EV200 kampaania eestlased ja venelased plakatid
EV200 kampaania eestlased ja venelased plakatidFoto: Tiit Blaat

Сегодня в прямом эфире ток-шоу "60 минут" на "Россия 1" среди прочих тем обсудили также нашумевшую историю с предвыборными плакатами партии "Эстония 200". В обсуждении принимал участие главный редактор RusDelfi Дмитрий Кукушкин. Также сегодня мы представили вашему вниманию свой первый подкаст. Что еще — читайте в подборке!

ВИДЕО | На канале "Россия 1" обсудили скандал с плакатами "Ээсти 200"

Изображение: стоп-кадр из видео

Сегодня в прямом эфире ток-шоу "60 минут" на одном из ведущих российских телеканалов "Россия 1" среди прочих тем обсудили также нашумевшую историю с предвыборными плакатами партии "Эстония 200". В отличие от многих других подобных передач, на сей раз обстановка в студии была на редкость уравновешенной и эксперты сошлись на мнении, что это действительно был удачный PR-ход.
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Подкаст DELFI | "Халтура": а вы как монетизируете хобби и свободное от основной работы время?

Халтура Ekspress Meedia

Портал Delfi запускает серию подкастов на русском языке — "Халтура". Сейчас мы объясним, зачем следить за нашей передачей, и расскажем, о чем был первый эпизод!
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Предупрежден — значит вооружен. Как узнать уже сейчас, сколько вам придется доплатить подоходного налога?

Eurod Foto: Madis Veltman

После подачи налоговой декларации некоторым эстоноземельцам придется доплатить государству подоходный налог. Однако узнать, сколько вы должны, и вообще должны ли что-либо вообще, можно уже сейчас.
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"Проснись, Нео". Психиатрическая экспертиза признала симулянтом преступника, якобы убивавшего "под влиянием матрицы"

Enriko Nurm kohtus Foto: Priit Simson

Энрико Нурма обвиняют в убийстве мужчины, ограблении, а также изнасиловании женщины. Сам же подсудимый утверждает, что был "под влиянием матрицы".
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ФОТО: Новые плакаты ”Ээсти 200” тоже ”дополнили элементами абстракционизма”. Но охранники не оценили

Mobiilifoto: Olga Privalova

Во вторник вечером корреспондент Delfi заметила, как сотрудники охранной фирмы тряпкой и чистящим средством оттирали те самые нашумевшие плакаты.
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ВИДЕО: Российские ОМОНовцы проехали 130 км, чтобы получить в подарок от МВД по мандарину на человека

Mandariinid, klementiinid, aplesiinid Foto: Tiit Blaat

Сотрудники ингушского ОМОН рассказали, что на нескольких автомобилях отправились за новогодними подарками от МВД, проехав 130 километров. В результате они получили половину ящика мандаринов для 52 человек, то есть примерно по мандарину на каждого.
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ВИДЕО: Рейсовый автобус на ходу потерял колесо, что привело к серьезной аварии

Вчера вечером в Ляэнемаа на шоссе Таллинн-Пярну произошло ДТП с участием трех транспортных средств, причиной которого стал рейсовый автобус - у него на ходу оторвалось колесо.
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10 000 евро — за информацию: этих жителей Эстонии ищут уже очень давно, и о их судьбе до сих пор ничего не известно

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"МК-Эстония" опубликовала некоторые печальные примеры бесследного исчезновения жителей Эстонии, найти которых не помогает и обещанное денежное вознаграждение.
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МНЕНИЕ о ”флешмобах” от ”Ээсти 200”: хайпанули вы знатно, но… все ли идет по плану?

Olga Privalova Foto: Tiit Blaat

ТОП

В последние дни все только и говорят что о тех-самых-скандальных плакатах. Вот и мне захотелось поговорить.
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БТР Вируского пехотного батальона опрокинулся в кювет

фото иллюстративное Foto: Veiko Vares

Во время учений Вируского пехотного батальона под Йыхви два бронетранспортера в среду съехали в кювет, люди в ДТП не пострадали.
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Свидетеля пытали лишением сна? По запутанному делу о двойном убийстве в клубе Poseidon состоялось уже 19 заседаний, а суд так и не вынес решение

Vallo Kruuser

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Полиция отчиталась за прошедший год: скачок иммиграции с Украины, домашнее насилие и больше ДТП

Сегодня полиция представила итоги деятельности за прошлый год. Ключевыми словами стали домашнее насилие, больше аварий на земле и на море и взрыв иммиграции с Украины.
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ВИДЕО Pealtnägija: Как и когда Эдгар Сависаар пришел в политику?

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Двукратную чемпионку Олимпиады регулярно насиловал тренер

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Двукратная олимпийская чемпионка в шорт-треке Сим Сок Хи обвинила своего тренера Чо Чже Бома в систематических изнасилованиях.
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