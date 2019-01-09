ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Обсуждение креатива ”Ээсти 200” на канале ”Россия 1” и первый подкаст RusDelfi

После подачи налоговой декларации некоторым эстоноземельцам придется доплатить государству подоходный налог. Однако узнать, сколько вы должны, и вообще должны ли что-либо вообще, можно уже сейчас.

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"Проснись, Нео". Психиатрическая экспертиза признала симулянтом преступника, якобы убивавшего "под влиянием матрицы"

Enriko Nurm kohtus Foto: Priit Simson

Энрико Нурма обвиняют в убийстве мужчины, ограблении, а также изнасиловании женщины. Сам же подсудимый утверждает, что был "под влиянием матрицы".

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ФОТО: Новые плакаты ”Ээсти 200” тоже ”дополнили элементами абстракционизма”. Но охранники не оценили

Mobiilifoto: Olga Privalova

Во вторник вечером корреспондент Delfi заметила, как сотрудники охранной фирмы тряпкой и чистящим средством оттирали те самые нашумевшие плакаты.

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ВИДЕО: Российские ОМОНовцы проехали 130 км, чтобы получить в подарок от МВД по мандарину на человека

Mandariinid, klementiinid, aplesiinid Foto: Tiit Blaat

Сотрудники ингушского ОМОН рассказали, что на нескольких автомобилях отправились за новогодними подарками от МВД, проехав 130 километров. В результате они получили половину ящика мандаринов для 52 человек, то есть примерно по мандарину на каждого.

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ВИДЕО: Рейсовый автобус на ходу потерял колесо, что привело к серьезной аварии

Вчера вечером в Ляэнемаа на шоссе Таллинн-Пярну произошло ДТП с участием трех транспортных средств, причиной которого стал рейсовый автобус - у него на ходу оторвалось колесо.

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10 000 евро — за информацию: этих жителей Эстонии ищут уже очень давно, и о их судьбе до сих пор ничего не известно

"МК-Эстония" опубликовала некоторые печальные примеры бесследного исчезновения жителей Эстонии, найти которых не помогает и обещанное денежное вознаграждение.

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МНЕНИЕ о ”флешмобах” от ”Ээсти 200”: хайпанули вы знатно, но… все ли идет по плану?

Olga Privalova Foto: Tiit Blaat

ТОП Предупрежден — значит вооружен. Как узнать уже сейчас, сколько вам придется доплатить подоходного налога? 10 000 евро — за информацию: этих жителей Эстонии ищут уже очень давно, и о их судьбе до сих пор ничего не известно "В любой нормальной стране такая ”реклама” — это преступление!" Что пишут в России о скандальных таллиннских плакатах

В последние дни все только и говорят что о тех-самых-скандальных плакатах. Вот и мне захотелось поговорить.

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БТР Вируского пехотного батальона опрокинулся в кювет

фото иллюстративное Foto: Veiko Vares

Во время учений Вируского пехотного батальона под Йыхви два бронетранспортера в среду съехали в кювет, люди в ДТП не пострадали.

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Свидетеля пытали лишением сна? По запутанному делу о двойном убийстве в клубе Poseidon состоялось уже 19 заседаний, а суд так и не вынес решение

Vallo Kruuser

Следователи раскрыли двойное убийство в клубе Poseidon благодаря допросу, который длился целую ночь. Теперь суд должен вынести решение, являются ли полученные на допросе показания достоверными, пишет Eesti Ekspress.

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Полиция отчиталась за прошедший год: скачок иммиграции с Украины, домашнее насилие и больше ДТП

Сегодня полиция представила итоги деятельности за прошлый год. Ключевыми словами стали домашнее насилие, больше аварий на земле и на море и взрыв иммиграции с Украины.

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