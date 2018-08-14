ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Обрушение моста в Италии и массовые поджоги автомобилей в Швеции
Сегодняшний день выдался богатым на трагедии. Подведем его итоги.
Сегодняшний день выдался богатым на трагедии. Подведем его итоги.
В городах Швеции люди в масках подожгли десятки автомобилей
В Генуе обрушился автомобильный мост, погибли 35 человек. Возможная причина — серьезные недостатки в обслуживании
Подробности — в нашем дайджесте!
Свой шестой учебный год Таллиннская европейская школа начнет в свеже отреставрированном историческом здании недалеко от творческого городка Теллискиви, откуда открывается лучший вид из школьных окон в Таллинне, пишет Eesti Päevaleht.
Loe edasi...
Два года назад Тийу Тедер увидела в интернете рекламу таблеток для похудания Kankusta Duo и клюнула, пишет Eesti Päevaleht.
Loe edasi...
Десятки автомобилей оказались объяты пламенем в ночь на вторник, 14 августа, на юго-западе Швеции. "Нельзя исключать, что это был организованный поджог", - заявили в полиции. Тревожные события охватили города Гётеборг, Мальмё, Тролльхеттан, Гельзинборг, Фалькенберг и Люсечиль.
Loe edasi...
Латвийская певица Лайма Вайкуле в беседе с каналом "360 градусов" прокомментировала критику в свою сторону в связи с ее высказываниями о том, что она не собирается выступать в "российском Крыму".
Loe edasi...
Сегодня утром автомобиль врезался в забор рядом с парламентом Британии. Как сообщает Daily Mail, около 07:30 утра автомобиль серебристого цвета врезался в заграждения возле Вестминстера. Видеозапись с места инцидента опубликована в Twitter.
Loe edasi...
Российский сенатор Алексей Пушков полагает, что слова певицы Лаймы Вайкуле о запрете на посещение Крыма для европейцев являются "выдумкой и ахинеей".
Loe edasi...
ТОП
Известный продюсер группы “Ласковый май” Андрей Разин на своей страничке в Instagram грубо высказался по поводу Лаймы Вайкуле. Заодно от Разина “прилетело” и Софии Ротару.
Loe edasi...
Формированию преступника, совершающего сексуальные посягательства, способствует плохое сексуальное образование, нехватка профилактики и своевременной помощи, а также отношение к сексу как к табу, пишет Eesti Päevaleht.
Loe edasi...
Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен во вторник выразил серьезное недовольство в связи с поджогом более 80 автомобилей на юго-западе страны, передает "Интерфакс".
Loe edasi...
Число погибших при обрушении автомобильного моста в итальянской Генуе возросло до 35 человек, заявил заместитель министра транспорта и инфраструктуры Италии Эдоардо Рикси. Восемь человек получили ранения.
Loe edasi...
Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2019 год, общий объем которого составляет 717 млрд долларов. Закон предусматривает, в частности, увеличение денежного довольствия военнослужащих и меры по сдерживанию России.
Loe edasi...
Уже 15 августа в Таллинне "Реал" и "Атлетико Мадрид" поборются за Суперкубок УЕФА. В честь этого на плошади Вабадузе власти Таллинна организовали фан-зону, на которой в день игры покажут матч, а до этого здесь можно принять участие в различных соревнованиях и сфотографироваться с главными трофеями европейского футбола. Смотрите репортаж Rus.Delfi!
Loe edasi...
На сегодняшний день блогинг является очень популярным видом деятельности. Кто-то может создать свой блог в качестве хобби, а кто-то — в профессиональных целях.
Loe edasi...
Turundusanalüütik / ostuanalüütik
BAUHOF GROUP AS
Tähtaeg: 21.08.2018
Projekteerija-tehnik/ insener
NORDIC HOUSES KT OÜ (TAMMISTE ...
Tähtaeg: 23.08.2018
Matemaatika-, füüsika-, geograafiaõpetaja
RAPLA GÜMNAASIUM
Tähtaeg: 21.08.2018
Bioprotsesside arendusjuht
GRAANUL INVEST AS
Tähtaeg: 21.08.2018
Tehase juht - tootmisjuht
MU-CONSULTANTS EESTI OÜ
Tähtaeg: 20.08.2018
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.