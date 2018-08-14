14.08.2018, 20:54

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Обрушение моста в Италии и массовые поджоги автомобилей в Швеции


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Genova
GenovaFoto: Luca Zennaro, AP

Сегодняшний день выдался богатым на трагедии. Подведем его итоги.

В городах Швеции люди в масках подожгли десятки автомобилей

В Генуе обрушился автомобильный мост, погибли 35 человек. Возможная причина — серьезные недостатки в обслуживании

Подробности — в нашем дайджесте!

ФОТО: Лучший вид из школьных окон в Таллинне. Детей чиновников ЕС ждет отреставрированная за миллионы евро школа

Tallinna Euroopa Kool Foto: Rauno Volmar

Свой шестой учебный год Таллиннская европейская школа начнет в свеже отреставрированном историческом здании недалеко от творческого городка Теллискиви, откуда открывается лучший вид из школьных окон в Таллинне, пишет Eesti Päevaleht.
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”Это обман на все 100%. Меня до сих пор трясет!” Женщина дважды попалась на удочку продавцов ”чудо-средств” и отчаялась

Imerohi Foto: Andres Putting

Два года назад Тийу Тедер увидела в интернете рекламу таблеток для похудания Kankusta Duo и клюнула, пишет Eesti Päevaleht.
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ВИДЕО: В городах Швеции люди в масках подожгли десятки автомобилей

Foto on illustreeriv Foto: Andres Putting

Десятки автомобилей оказались объяты пламенем в ночь на вторник, 14 августа, на юго-западе Швеции. "Нельзя исключать, что это был организованный поджог", - заявили в полиции. Тревожные события охватили города Гётеборг, Мальмё, Тролльхеттан, Гельзинборг, Фалькенберг и Люсечиль.
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ВИДЕО | Лайма Вайкуле: я не играю в политические игры, мои критики — звери и зомби

Laima Vaikule Foto: Sergey Melkonov, Sputnik/РИА Новости

Латвийская певица Лайма Вайкуле в беседе с каналом "360 градусов" прокомментировала критику в свою сторону в связи с ее высказываниями о том, что она не собирается выступать в "российском Крыму".
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ВИДЕО: Автомобиль врезался в заграждение рядом с парламентом Британии

London Foto: Sam Lister, PA Wire/PA Images

Сегодня утром автомобиль врезался в забор рядом с парламентом Британии. Как сообщает Daily Mail, около 07:30 утра автомобиль серебристого цвета врезался в заграждения возле Вестминстера. Видеозапись с места инцидента опубликована в Twitter.
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Российский сенатор: слова Вайкуле про запрет на посещение Крыма — это ахинея

Aleksei Puškov Foto: Iliya Pitalev, Sputnik

Российский сенатор Алексей Пушков полагает, что слова певицы Лаймы Вайкуле о запрете на посещение Крыма для европейцев являются "выдумкой и ахинеей".
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“Надо прекращать поощрение стерв”: Андрей Разин высказался о Вайкуле и Ротару

Andrei Razin Foto: Filippov Alexei, ITAR-TASS

ТОП

Известный продюсер группы “Ласковый майАндрей Разин на своей страничке в Instagram грубо высказался по поводу Лаймы Вайкуле. Заодно от Разина “прилетело” и Софии Ротару.
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Родители, бабушки, дедушки, воспитатели и сосед...Все они могут вырастить из ребенка педофила

Seksuaalhäirega inimene kasvada ka pealtnäha täiesti normaalses peres, kus pole vägivalda, vanemad ei ole joodikud ja laps ei lange väärkohtlemise ohvriks. Illustratsioon: Toom Tragel

Формированию преступника, совершающего сексуальные посягательства, способствует плохое сексуальное образование, нехватка профилактики и своевременной помощи, а также отношение к сексу как к табу, пишет Eesti Päevaleht.
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В Швеции начались массовые поджоги автомобилей. Премьер-министр: какого черта вы это делаете?

Stefan Löfven Foto: TT NEWS AGENCY, REUTERS

Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен во вторник выразил серьезное недовольство в связи с поджогом более 80 автомобилей на юго-западе страны, передает "Интерфакс".
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ФОТО и ВИДЕО: В Генуе обрушился автомобильный мост, погибли 35 человек. Возможная причина — серьезные недостатки в обслуживании

Число погибших при обрушении автомобильного моста в итальянской Генуе возросло до 35 человек, заявил заместитель министра транспорта и инфраструктуры Италии Эдоардо Рикси. Восемь человек получили ранения.
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Трамп подписал рекордный оборонный бюджет. На что он будет потрачен?

Donald Trump Foto: Hanninen/Newspix24/SIPA

Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2019 год, общий объем которого составляет 717 млрд долларов. Закон предусматривает, в частности, увеличение денежного довольствия военнослужащих и меры по сдерживанию России.
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ЭКСКЛЮЗИВ DELFI | Кубки, футбол, фанаты: репортаж с фан-зоны на Вабадузе

Уже 15 августа в Таллинне "Реал" и "Атлетико Мадрид" поборются за Суперкубок УЕФА. В честь этого на плошади Вабадузе власти Таллинна организовали фан-зону, на которой в день игры покажут матч, а до этого здесь можно принять участие в различных соревнованиях и сфотографироваться с главными трофеями европейского футбола. Смотрите репортаж Rus.Delfi!
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Лайк! Читайте, почему вы должны подписаться на этих эстонских блогеров

Eesti YouTuberid LIVE Foto: Madis Veltman

На сегодняшний день блогинг является очень популярным видом деятельности. Кто-то может создать свой блог в качестве хобби, а кто-то — в профессиональных целях.
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Tallinn Hockey weekend
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