ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Обратная сторона председательства в ЕС и заказ наркотиков по почте

Сегодня, 10 октября, мы писали о том, что Eesti Päevaleht удалось пролить немного света на бурлящие за закрытыми дверями председательства Эстонии в ЕС страсти, а также о том, что с начала этого года Налогово-таможенный департамент обнаружил 566 посылок с подозрением на содержание наркотических веществ. Об этом, а также о многом другом читайте в нашей подборке новостей этого вторника.

Угрозы, шквал эмоций, обвинения во враждебности. Обратная сторона председательства Эстонии в ЕС

Foto: Taavi Sepp

Наверное, все помнят, как в конце сентября главы почти всех стран ЕС в сопровождении полицейских мигалок пронеслись на своих сияющих лимузинах по центру Таллинна. Саммит прошел как по маслу, без каких-либо неудобных инцидентов. Некоторые даже жаловались, что само мероприятие вышло скучным, пишет Eesti Päevaleht.

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ФОТО и ГРАФИК: Жители Эстонии все чаще заказывают наркотики по почте

Sel aastal on maksu- ja tolliamet posti kontrollides leidnud 566 narkootilise aine kahtlusega saadetist. Madis Veltman

С начала этого года Налогово-таможенный департамент обнаружил 566 посылок с подозрением на содержание наркотических веществ. За весь прошлый год было зафиксировано 600 таких случаев, в 2015 и 2014 — менее 200, пишет Eesti Päevaleht.

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В районе Ляхте погибла в ДТП 9-летняя девочка

Lugeja foto

В Тартумаа сегодня произошло тяжелое ДТП, в котором ехавшая на велосипеде 9-летняя девочка попала под машину. Медики пытались вернуть ребенка к жизни, но из усилия не принесли результата.

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ВИДЕО: В Ида-Вирумаа произошла тяжелая авария

Сегодня после полудня на шоссе Таллинн-Нарва произошло столкновение двух автомобилей.

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ФОТО: В Ласнамяэ броневик Сил обороны врезался в городской автобус

Foto: Veiko Vares

В Ласнамяэ в районе Петербури теэ, 94 сегодня после полудня бронемашина Сил обороны врезалась сзади в городской автобус. Люди в ДТП не пострадали.

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Экскурсии для школьников на предприятие Narva Vesi: реклама баллотирующегося руководителя или воды?

Roman Vikulov, Delfi

Баллотирующийся в Нарвское горсобрание руководитель Narva Vesi Алексей Воронов решил приостановить стартовавшее в сентябре проведение экскурсий на предприятие для школьников, чтобы избежать дальнейших обвинений в том, что он пытается повлиять на юных избирателей.

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Руководитель нарвского технопарка ”Интек Накро”: из-за отсутствия тепла до 300 работников заболели

Roman Vikulov, Delfi

Действующие в нарвском технопарке ”Интек Накро” предприятия оказались в очень сложной ситуации, когда с наступлением холодов температура понизилась и в рабочих цехах — подача теплоэнергии до сегодняшнего дня фирмой Narva Soojusvõrk не производилась.

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"Союз Сависаара" использовал в качестве фотографии кандидата портрет совершенно постороннего музыканта

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В списке кандидатов ”Союза Сависаара и "Делового Таллинна”, опубликованном в предвыборном издании избирательного союза, Tallinna Ekspress, в числе других находится стремящийся в горсобрание Роман Сахатов с лицом музыканта Анто Сиймсона.

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ФОТО: Свободная партия разместила на остановках плакаты, хотя ее члены баллотируются на выборах

Несмотря на то, что члены Свободной партии Эстонии баллотируются на выборах, партия приобрела на автобусных остановках столицы рекламные площади.

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ФОТО и ВИДЕО: Смотрите, как выглядит первый в Эстонии современный ретро-трамвай

В Кадриорге на обслуживание линии номер 3 вышел первый стилизованный под ретро трамвай, который назвали в честь первого президента Эстонии Константином.

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Текст ”Тотального диктанта” в Таллинне зачитают Виктор Сухоруков и Дима Билан

Raepress

Весной 2018 года Виктор Сухоруков и Дима Билан прибудут в Таллинн, чтобы выступить в роли ”диктаторов” во время всемирной акции грамотности ”Тотальный диктант”, сообщает Раэпресс.

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Умер целитель Аллан Чумак

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На 83-м году жизни в Москве умер целитель Аллан Чумак. Об этом в фейсбуке сообщил украинский журналист Дмитрий Гордон.

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