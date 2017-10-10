10.10.2017, 21:40

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Обратная сторона председательства в ЕС и заказ наркотиков по почте


rus.delfi.ee
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Eesistumiste vahepeale
Eesistumiste vahepealeFoto: Taavi Sepp

Сегодня, 10 октября, мы писали о том, что Eesti Päevaleht удалось пролить немного света на бурлящие за закрытыми дверями председательства Эстонии в ЕС страсти, а также о том, что с начала этого года Налогово-таможенный департамент обнаружил 566 посылок с подозрением на содержание наркотических веществ. Об этом, а также о многом другом читайте в нашей подборке новостей этого вторника.

Угрозы, шквал эмоций, обвинения во враждебности. Обратная сторона председательства Эстонии в ЕС

Foto: Taavi Sepp

Наверное, все помнят, как в конце сентября главы почти всех стран ЕС в сопровождении полицейских мигалок пронеслись на своих сияющих лимузинах по центру Таллинна. Саммит прошел как по маслу, без каких-либо неудобных инцидентов. Некоторые даже жаловались, что само мероприятие вышло скучным, пишет Eesti Päevaleht.
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ФОТО и ГРАФИК: Жители Эстонии все чаще заказывают наркотики по почте

Sel aastal on maksu- ja tolliamet posti kontrollides leidnud 566 narkootilise aine kahtlusega saadetist. Madis Veltman

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С начала этого года Налогово-таможенный департамент обнаружил 566 посылок с подозрением на содержание наркотических веществ. За весь прошлый год было зафиксировано 600 таких случаев, в 2015 и 2014 — менее 200, пишет Eesti Päevaleht.
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В районе Ляхте погибла в ДТП 9-летняя девочка

Lugeja foto

В Тартумаа сегодня произошло тяжелое ДТП, в котором ехавшая на велосипеде 9-летняя девочка попала под машину. Медики пытались вернуть ребенка к жизни, но из усилия не принесли результата.
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ВИДЕО: В Ида-Вирумаа произошла тяжелая авария

Сегодня после полудня на шоссе Таллинн-Нарва произошло столкновение двух автомобилей.
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ФОТО: В Ласнамяэ броневик Сил обороны врезался в городской автобус

Foto: Veiko Vares

В Ласнамяэ в районе Петербури теэ, 94 сегодня после полудня бронемашина Сил обороны врезалась сзади в городской автобус. Люди в ДТП не пострадали.
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Экскурсии для школьников на предприятие Narva Vesi: реклама баллотирующегося руководителя или воды?

Roman Vikulov, Delfi

Баллотирующийся в Нарвское горсобрание руководитель Narva Vesi Алексей Воронов решил приостановить стартовавшее в сентябре проведение экскурсий на предприятие для школьников, чтобы избежать дальнейших обвинений в том, что он пытается повлиять на юных избирателей.
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Руководитель нарвского технопарка ”Интек Накро”: из-за отсутствия тепла до 300 работников заболели

Roman Vikulov, Delfi

Действующие в нарвском технопарке ”Интек Накро” предприятия оказались в очень сложной ситуации, когда с наступлением холодов температура понизилась и в рабочих цехах — подача теплоэнергии до сегодняшнего дня фирмой Narva Soojusvõrk не производилась.
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"Союз Сависаара" использовал в качестве фотографии кандидата портрет совершенно постороннего музыканта

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В списке кандидатов ”Союза Сависаара и "Делового Таллинна”, опубликованном в предвыборном издании избирательного союза, Tallinna Ekspress, в числе других находится стремящийся в горсобрание Роман Сахатов с лицом музыканта Анто Сиймсона.
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ФОТО: Свободная партия разместила на остановках плакаты, хотя ее члены баллотируются на выборах

Vabaerakonna plakatid bussipeatustes Foto: Ilmar Saabas

Несмотря на то, что члены Свободной партии Эстонии баллотируются на выборах, партия приобрела на автобусных остановках столицы рекламные площади.
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ФОТО и ВИДЕО: Смотрите, как выглядит первый в Эстонии современный ретро-трамвай

В Кадриорге на обслуживание линии номер 3 вышел первый стилизованный под ретро трамвай, который назвали в честь первого президента Эстонии Константином.
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Текст ”Тотального диктанта” в Таллинне зачитают Виктор Сухоруков и Дима Билан

Raepress

Весной 2018 года Виктор Сухоруков и Дима Билан прибудут в Таллинн, чтобы выступить в роли ”диктаторов” во время всемирной акции грамотности ”Тотальный диктант”, сообщает Раэпресс.
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Умер целитель Аллан Чумак

Kaader videost

На 83-м году жизни в Москве умер целитель Аллан Чумак. Об этом в фейсбуке сообщил украинский журналист Дмитрий Гордон.
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