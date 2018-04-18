ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Обращенная в кредитное рабство пенсионерка-инвалид и рекомендации по следам убийства девочки в Кохтла-Ярве

Берите ваши деньги! Кто готов дать вам средства на приведение в порядок дома или облагораживание дачного участка?

Lasnamägi Foto: Madis Veltman

Пришла хоть и календарная, но весна, и во многих городах и весях Эстонии стартовали различные проекты, направленные на реновацию, озеленение и облагораживание территории. Причем касаются они не только квартирных товариществ, но и частных лиц. Как же за государственные и городские деньги можно отремонтировать свой дом или провести туда воду, электричество, канализацию? Или посадить на территории деревья, кусты и цветы? В многообразии возможностей разбиралась ”МК-Эстония”.

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Префект по следам трагедии в Кохтла-Ярве: если вам кажется, что кто-то зовет на помощь, звоните в полицию

Foto: VALENTYN OGIRENKO, REUTERS

Глава Идаской префектуры Тарво Крууп в комментарии Eesti Päevaleht выразил озабоченность тем, что в ночь убийства девушки в Кохтла-Ярве люди слышали крики, но не отреагировали.

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ТОП-10: Предприятия с лучшим обслуживанием в Эстонии

Laagri selver Foto: Rauno Volmar

В марте — месяце образцового обслуживания — проводилась общереспубликанская кампания ”Kiida teenindajat” (”Похвали обслуживающий персонал”). В ходе кампании поступило около 46 500 благодарственных откликов клиентов, на основании которых были определены предприятия с самой высокой культурой обслуживания в 2018 году, сказано в пресс-релизе.

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Салон красоты обратил пенсионерку-инвалида в кредитное рабство, оставив на жизнь всего 60 евро в месяц

PUUK PEENE HOTELLI KÜLJES: Delavue ilusalongi räpast äri aitab varjata ka see, et salong üürib ruume Radissoni hotelliga samas majas. Prestiižikas asukoht tekitas usaldust ka Maies, kellele jättis ilusalong esiti hea mulje. Foto: Andres Putting

Салон красоты самовольно указал в качестве дохода пенсионерки-инвалида сумму, в шесть раз превышающую действительную, чтобы она смогла взять кредит для проведения косметических процедур. Владелец Liisi.ee фирма AS Koduliising смотрела на обман сквозь пальцы, пишет Eesti Eskpress.

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Дивиденды vs зарплата. 1500 фирм получат письмо от налоговой

Valdur Laid. Maksu-ja tolliameti peadirektor Foto: Karin Kaljuläte

Генеральный директор Налогово-таможенного департамента Валдур Лайд сказал, что они отметили для себя 1500 фирм, владельцы которых либо только выводят дивиденды, либо выплачивают зарплату в минимальном размере.

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Звезда мирового биатлона рассказала о сексе с 12-летним мальчиком

Gabriela Koukalova AFP

Известная чешская биатлонистка Габриэла Коукалова в своей автобиографии раскрыла много деталей, неизвестных ранее широкой публике.

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