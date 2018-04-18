ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Обращенная в кредитное рабство пенсионерка-инвалид и рекомендации по следам убийства девочки в Кохтла-Ярве

Шокировавшее Эстонию убийство 15-летней девочки в Кохтла-Ярве должно стать уроком тем, кто слышит крики, которые могут быть криками жертвы преступника, но не вызывает полицию. Иной салон красоты страшнее привокзального мошенника. Эти и другие темы в нашей традиционной подборке ключевых сюжетов дня.
Полиция все чаще выписывает наркозависимым штраф, а эксперты советуют отказаться от этой практики
В начале марта Герда (имя изменено — прим.ред.) вместе с друзьями отправилась на вечеринку в Хаапсалу. Несколькими днями ранее она употребила амфетамин, но в этот вечер решила принять бутират (жидкий экстази), пишет Eesti Päevaleht. Loe edasi…
Берите ваши деньги! Кто готов дать вам средства на приведение в порядок дома или облагораживание дачного участка?
Пришла хоть и календарная, но весна, и во многих городах и весях Эстонии стартовали различные проекты, направленные на реновацию, озеленение и облагораживание территории. Причем касаются они не только квартирных товариществ, но и частных лиц. Как же за государственные и городские деньги можно отремонтировать свой дом или провести туда воду, электричество, канализацию? Или посадить на территории деревья, кусты и цветы? В многообразии возможностей разбиралась ”МК-Эстония”. Loe edasi…
ТОП-10: Предприятия с лучшим обслуживанием в Эстонии
В марте — месяце образцового обслуживания — проводилась общереспубликанская кампания ”Kiida teenindajat” (”Похвали обслуживающий персонал”). В ходе кампании поступило около 46 500 благодарственных откликов клиентов, на основании которых были определены предприятия с самой высокой культурой обслуживания в 2018 году, сказано в пресс-релизе. Loe edasi…
Салон красоты обратил пенсионерку-инвалида в кредитное рабство, оставив на жизнь всего 60 евро в месяц
Салон красоты самовольно указал в качестве дохода пенсионерки-инвалида сумму, в шесть раз превышающую действительную, чтобы она смогла взять кредит для проведения косметических процедур. Владелец Liisi.ee фирма AS Koduliising смотрела на обман сквозь пальцы, пишет Eesti Eskpress. Loe edasi…
Дивиденды vs зарплата. 1500 фирм получат письмо от налоговой
Генеральный директор Налогово-таможенного департамента Валдур Лайд сказал, что они отметили для себя 1500 фирм, владельцы которых либо только выводят дивиденды, либо выплачивают зарплату в минимальном размере. Loe edasi…
Звезда мирового биатлона рассказала о сексе с 12-летним мальчиком
Известная чешская биатлонистка Габриэла Коукалова в своей автобиографии раскрыла много деталей, неизвестных ранее широкой публике. Loe edasi…
ВИДЕО: Не повторяйте! Опасные маневры на Пярнуском шоссе