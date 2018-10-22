22.10.2018, 21:20

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Обращение Крида к девочке из Маарду, введение Путиным санкций в отношении Украины и пляски вокруг перевода часов


rus.delfi.ee
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KellFoto: Ester Vaitmaa

Семья десятилетней девочки из Маарду, у которой диагностирован рак мозга, сегодня получила видео-сообщение от российского певца Егора Крида. Президент России Владимир Путин подписал указ, который предусматривает введение ”специальных экономических мер” в связи с недружественными действиями Украины. Отказ от перевода часов могут отложить на пару лет. Все самые важные новости — в нашей подборке!

Егор Крид записал обращение для больной раком девочки из Маарду

Instagram

Семья десятилетней девочки из Маарду, у которой диагностирован рак мозга, сегодня получила видео-сообщение от российского певца Егора Крида, пишет “Вечёрка”.
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Delfi на Таллиннской неделе моды 2018: спецназ Дианы Арно, оранжевое настроение и незваный гость на подиуме

Foto: Delfi kollaaž

В пятницу и субботу прошли заключительные показы Таллиннской недели моды 2018. Не обошлось и без инцидентов — незваный гость на подиуме застигнул публику врасплох. Смотрите, чем запомнились последние два дня недели моды!
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Отказ от перевода часов могут отложить на пару лет

Kell Foto: Karin Kaljuläte

Вице-канцлер по внутреннему рынку Министерства экономики и коммуникаций Кристи Талвинг сказала Delfi, что в ходе обсуждений в Совете Европы на столе есть также предложение прекратить перевод часов на два года позже, то есть в 2021 году, чтобы у стран-членов было больше времени скоординировать часовые пояса с ближайшими странами.
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Путин поручил ввести санкции в отношении Украины

Vladimir Putin Foto: SPUTNIK, REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал указ, который предусматривает введение ”специальных экономических мер” в связи с недружественными действиями Украины. Об этом сообщается на сайте Кремля.
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За выходные в Таллиннском аэропорту "завернули" пятерых украинцев

Lennujaama turvakontroll, pilt on illustratiivne Foto: Priit Simson

В прошедшие выходные в Таллиннском аэропорту задержали пятерых граждан Украины, у которых не было необходимых для въезда в Эстонию документов.
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После фестиваля Weekend: долги и уволенные работники

Weekend Festival Baltic 2018, teise päeva stiilsed Foto: Meisi Volt

Фирма-организатор Weekend Festival не оплатила счета и уволила работников таллиннского офиса, вдобавок у предприятия на прошлой неделе образовалась налоговая задолженность перед государством на 167 000 евро, пишет Äripäev.
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В США живет темнокожий мужчина по имени Эстония, который назвал Эстонией и своего сына

Estonia

В США живет более десятка человек, которых по чистой случайности зовут Эстония. Младшему из них три года, старшему — 74. К сожалению, людей с таким именем оставляет довольно равнодушными, что такое же название носит одна маленькая европейская страна, пишет Eesti Ekspress.
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Троицкий: Латвия и Эстония ошиблись, обращаясь с русскоязычными жителями высокомерно

Artemi Troitski Foto: Priit Simson

Латвия и Эстония допустили большую ошибку, обращаясь с русскоязычными жителями "довольно равнодушно и высокомерно", и теперь предстоит проделать серьезную работу, чтобы убедить их в том, что их здесь считают равными, а не меньшинством второго сорта, заявил в интервью агентству ЛETA российский публицист и журналист Артемий Троицкий, передает rus.delfi.lv.
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В Нарве были проблемы с утечками газа: в общей сложности эвакуировали 36 человек

Erika 6 Tallinn Foto: Andres Putting

На прошлой неделе спасатели в Нарве занимались двумя вызовами, когда в многоквартирных домах были утечки газа.
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”Эстония 200” нашла необходимое для создания партии количество человек

Priit Alamäe Eesti 200 Foto: Raul Mee, Mollusk Media

Движение ”Эстония 200” теперь насчитывает необходимое для создания политической партии количество членов — 500 человек. Приуроченное к основанию партии собрание назначено на 3 ноября.
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В России предупредили о возможной остановке работы авиакомпаний

Kas Venemaa lennujaamad jäävad tühjaks? Foto: Julia Tomberg

Планы Минтранса, которые предусматривают перенос в Россию серверов для продажи билетов и регистрации на рейс, могут привести к остановке деятельности российский авиакомпаний. Об этом в письме президенту Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимиру Тасуну сообщил гендиректор авиакомпании ”Сибирь” (входит в S7 Group) Владимир Объедков, пишут ”Ведомости”.
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10 причин провести два вечера в "Тондираба": большой хоккей, легендарный Яри Курри и красавицы-чирлидеры

Jäähoki Helsinki Jokerit vs Traktor Tsheljabinsk Foto: Jaanus Lensment

В предстоящие пятницу и воскресенье хельсинкский Jokerit проведет два матча КХЛ в Таллинне в ледовом холле "Тондираба" — организаторы представляют новым и старым друзьям хоккея 10 причин, чтобы отправиться на арену "Тондираба".
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ВИДЕО: Полиция просит помощи: вы знаете этого мужчину?

Пыхьяская префектура устанавливает личность изображенного на видео мужчины, который подозревается в совершении разбоя в Таллинне в конце лета.
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Эстонский эксперт рассказал, чем грозит церковный скандал между Россией и Украиной

Portreepilt Alar Kilp, Tartu Ülikooli sotsiaal- ja haridusteaduskonna lektor Foto: Anton Klink

Набирающий обороты церковный скандал между Россией и Украиной может привести к исчезновению негласного понятия, что украинский народ всегда должен быть солидарен с русским народом, передает rus.err.ee.
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Время расчехлять зонты! На этой неделе погода обещает быть воистину осенней

фото иллюстративное Foto: Argo Ingver

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Tallinn Hockey weekend
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Криштафович: два дня побузили и на этом все закончилось. В Эстонии не было крупных межэтнических конфликтов

22.10.2018
- Эстония могла бы предпринимать более активные шаги для интеграции русскоязычного населения.
- У нас должна быть единая школа, русские и эстонцы должны быть вместе.
- Я не требую с флагом на крыше, чтобы ко мне обращались по имени-отчеству, с русской культурной идентичностью здесь все в порядке.
- Испытываю определенный культурный голод из-за того, что я не имею возможности выезжать в Россию.
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Обращение Крида к девочке из Маарду, введение Путиным санкций в отношении Украины и пляски вокруг перевода часов

22.10.2018
Семья десятилетней девочки из Маарду, у которой диагностирован рак мозга, сегодня получила видео-сообщение от российского певца Егора Крида. Президент России Владимир Путин подписал указ, который предусматривает введение ”специальных экономических мер” в связи с недружественными действиями Украины. Отказ от перевода часов могут отложить на пару лет. Все самые важные новости — в нашей подборке!
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Мужчина, которого везли в вытрезвитель, позвонил в центр тревоги и сообщил, что ”его удерживают в какой-то клетке”

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В минувшую пятницу в Тарту двое мужчин так сильно напились, что закончили в арестном доме. А один из них еще и прославился на всю страну, позвонив во время транспортировки в центр спасения и сообщив, что ”его удерживают в какой-то клетке”.
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Delfi на Таллиннской неделе моды 2018: спецназ Дианы Арно, оранжевое настроение и незваный гость на подиуме

22.10.2018
В пятницу и субботу прошли заключительные показы Таллиннской недели моды 2018. Не обошлось и без инцидентов — незваный гость на подиуме застигнул публику врасплох. Смотрите, чем запомнились последние два дня недели моды!
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Отказ от перевода часов могут отложить на пару лет

22.10.2018
Вице-канцлер по внутреннему рынку Министерства экономики и коммуникаций Кристи Талвинг сказала Delfi, что в ходе обсуждений в Совете Европы на столе есть также предложение прекратить перевод часов на два года позже, то есть в 2021 году, чтобы у стран-членов было больше времени скоординировать часовые пояса с ближайшими странами.
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10 причин провести два вечера в "Тондираба": большой хоккей, легендарный Яри Курри и красавицы-чирлидеры

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В предстоящие пятницу и воскресенье хельсинкский Jokerit проведет два матча КХЛ в Таллинне в ледовом холле "Тондираба" — организаторы представляют новым и старым друзьям хоккея 10 причин, чтобы отправиться на арену "Тондираба".
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Придется платить по чужим счетам? Возможно, если ваши соседи — иностранцы, например, граждане России или Украины

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И речь здесь вовсе не идет о разжигании вражды, а о действующем в Эстонии правопорядке. В частности, в случае возникновения задолженности подавать в суд на граждан многих не входящих в Европейский союз государств можно только в родном государстве собственников недвижимости.
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