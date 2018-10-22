ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Обращение Крида к девочке из Маарду, введение Путиным санкций в отношении Украины и пляски вокруг перевода часов

Вице-канцлер по внутреннему рынку Министерства экономики и коммуникаций Кристи Талвинг сказала Delfi, что в ходе обсуждений в Совете Европы на столе есть также предложение прекратить перевод часов на два года позже, то есть в 2021 году, чтобы у стран-членов было больше времени скоординировать часовые пояса с ближайшими странами.

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Путин поручил ввести санкции в отношении Украины

Vladimir Putin Foto: SPUTNIK, REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал указ, который предусматривает введение ”специальных экономических мер” в связи с недружественными действиями Украины. Об этом сообщается на сайте Кремля.

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За выходные в Таллиннском аэропорту "завернули" пятерых украинцев

Lennujaama turvakontroll, pilt on illustratiivne Foto: Priit Simson

В прошедшие выходные в Таллиннском аэропорту задержали пятерых граждан Украины, у которых не было необходимых для въезда в Эстонию документов.

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После фестиваля Weekend: долги и уволенные работники

Weekend Festival Baltic 2018, teise päeva stiilsed Foto: Meisi Volt

Фирма-организатор Weekend Festival не оплатила счета и уволила работников таллиннского офиса, вдобавок у предприятия на прошлой неделе образовалась налоговая задолженность перед государством на 167 000 евро, пишет Äripäev.

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В США живет темнокожий мужчина по имени Эстония, который назвал Эстонией и своего сына

Estonia

В США живет более десятка человек, которых по чистой случайности зовут Эстония. Младшему из них три года, старшему — 74. К сожалению, людей с таким именем оставляет довольно равнодушными, что такое же название носит одна маленькая европейская страна, пишет Eesti Ekspress.

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Троицкий: Латвия и Эстония ошиблись, обращаясь с русскоязычными жителями высокомерно

Artemi Troitski Foto: Priit Simson

Латвия и Эстония допустили большую ошибку, обращаясь с русскоязычными жителями "довольно равнодушно и высокомерно", и теперь предстоит проделать серьезную работу, чтобы убедить их в том, что их здесь считают равными, а не меньшинством второго сорта, заявил в интервью агентству ЛETA российский публицист и журналист Артемий Троицкий, передает rus.delfi.lv.

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В Нарве были проблемы с утечками газа: в общей сложности эвакуировали 36 человек

Erika 6 Tallinn Foto: Andres Putting

На прошлой неделе спасатели в Нарве занимались двумя вызовами, когда в многоквартирных домах были утечки газа.

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”Эстония 200” нашла необходимое для создания партии количество человек

Priit Alamäe Eesti 200 Foto: Raul Mee, Mollusk Media

Движение ”Эстония 200” теперь насчитывает необходимое для создания политической партии количество членов — 500 человек. Приуроченное к основанию партии собрание назначено на 3 ноября.

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В России предупредили о возможной остановке работы авиакомпаний