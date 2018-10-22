ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Обращение Крида к девочке из Маарду, введение Путиным санкций в отношении Украины и пляски вокруг перевода часов

Семья десятилетней девочки из Маарду, у которой диагностирован рак мозга, сегодня получила видео-сообщение от российского певца Егора Крида. Президент России Владимир Путин подписал указ, который предусматривает введение ”специальных экономических мер” в связи с недружественными действиями Украины. Отказ от перевода часов могут отложить на пару лет. Все самые важные новости — в нашей подборке!
Егор Крид записал обращение для больной раком девочки из Маарду
Семья десятилетней девочки из Маарду, у которой диагностирован рак мозга, сегодня получила видео-сообщение от российского певца Егора Крида, пишет “Вечёрка”. Loe edasi...
Delfi на Таллиннской неделе моды 2018: спецназ Дианы Арно, оранжевое настроение и незваный гость на подиуме
В пятницу и субботу прошли заключительные показы Таллиннской недели моды 2018. Не обошлось и без инцидентов — незваный гость на подиуме застигнул публику врасплох. Смотрите, чем запомнились последние два дня недели моды! Loe edasi...
Отказ от перевода часов могут отложить на пару лет
Вице-канцлер по внутреннему рынку Министерства экономики и коммуникаций Кристи Талвинг сказала Delfi, что в ходе обсуждений в Совете Европы на столе есть также предложение прекратить перевод часов на два года позже, то есть в 2021 году, чтобы у стран-членов было больше времени скоординировать часовые пояса с ближайшими странами. Loe edasi...
Путин поручил ввести санкции в отношении Украины
Президент РоссииВладимир Путин подписал указ, который предусматривает введение ”специальных экономических мер” в связи с недружественными действиями Украины. Об этом сообщается на сайте Кремля. Loe edasi...
За выходные в Таллиннском аэропорту "завернули" пятерых украинцев
В прошедшие выходные в Таллиннском аэропорту задержали пятерых граждан Украины, у которых не было необходимых для въезда в Эстонию документов. Loe edasi...
После фестиваля Weekend: долги и уволенные работники
Фирма-организатор Weekend Festival не оплатила счета и уволила работников таллиннского офиса, вдобавок у предприятия на прошлой неделе образовалась налоговая задолженность перед государством на 167 000 евро, пишет Äripäev. Loe edasi...
В США живет темнокожий мужчина по имени Эстония, который назвал Эстонией и своего сына
В США живет более десятка человек, которых по чистой случайности зовут Эстония. Младшему из них три года, старшему — 74. К сожалению, людей с таким именем оставляет довольно равнодушными, что такое же название носит одна маленькая европейская страна, пишет Eesti Ekspress. Loe edasi...
Троицкий: Латвия и Эстония ошиблись, обращаясь с русскоязычными жителями высокомерно
Латвия и Эстония допустили большую ошибку, обращаясь с русскоязычными жителями "довольно равнодушно и высокомерно", и теперь предстоит проделать серьезную работу, чтобы убедить их в том, что их здесь считают равными, а не меньшинством второго сорта, заявил в интервью агентству ЛETA российский публицист и журналист Артемий Троицкий, передает rus.delfi.lv. Loe edasi...
В Нарве были проблемы с утечками газа: в общей сложности эвакуировали 36 человек
На прошлой неделе спасатели в Нарве занимались двумя вызовами, когда в многоквартирных домах были утечки газа. Loe edasi...
”Эстония 200” нашла необходимое для создания партии количество человек
Движение ”Эстония 200” теперь насчитывает необходимое для создания политической партии количество членов — 500 человек. Приуроченное к основанию партии собрание назначено на 3 ноября. Loe edasi...
В России предупредили о возможной остановке работы авиакомпаний
Планы Минтранса, которые предусматривают перенос в Россию серверов для продажи билетов и регистрации на рейс, могут привести к остановке деятельности российский авиакомпаний. Об этом в письме президенту Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимиру Тасуну сообщил гендиректор авиакомпании ”Сибирь” (входит в S7 Group) Владимир Объедков, пишут ”Ведомости”. Loe edasi...
10 причин провести два вечера в "Тондираба": большой хоккей, легендарный Яри Курри и красавицы-чирлидеры
В предстоящие пятницу и воскресенье хельсинкский Jokerit проведет два матча КХЛ в Таллинне в ледовом холле "Тондираба" — организаторы представляют новым и старым друзьям хоккея 10 причин, чтобы отправиться на арену "Тондираба". Loe edasi...
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Эстонский эксперт рассказал, чем грозит церковный скандал между Россией и Украиной
Набирающий обороты церковный скандал между Россией и Украиной может привести к исчезновению негласного понятия, что украинский народ всегда должен быть солидарен с русским народом, передает rus.err.ee. Loe edasi...
Время расчехлять зонты! На этой неделе погода обещает быть воистину осенней