ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Обострение отношений стран Запада и РФ, предвыборный опрос Delfi в Петербурге

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас отказался от поездки в Россию, в рамках которой он должен был посетить Красноярск. Причина - обострение отношений РФ и стран Запада после отравления Сергея Скрипаля. В свете этих событий, Москва заявила, что в скором времени вышлет из России британских дипломатов. Это ответ на действия Великобритании. Также сегодня Delfi опубликовал репортаж из Санкт-Петербурга, где сейчас проходит предвыборная кампания.

DELFI В ПЕТЕРБУРГЕ: Предвыборный агитатор: судя по тому, что намечается по программе Путина, лучше не станет

18 марта в России состоятся выборы президента. Сейчас в городах России полным ходом идет предвыборный период. В Санкт-Петербурге около станции метро корреспонденты Delfi встретили женщину, которая агитировала голосовать за кандидата Павла Грудинина.

Loe edasi...

Ратас отказался от запланированной поездки в Россию

ID kaardi pressikonverents Stenbocki majas Foto: Ilmar Saabas

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас отказался от поездки в Россию, в рамках которой он должен был посетить Красноярск, где будут проходить Дни эстонской культуры.

Loe edasi...

Лавров пообещал выслать британских дипломатов

Sergei Lavrov Foto: Martial Trezzini, AP

Москва в ответ на действия Лондона в скором времени вышлет из России британских дипломатов, пообещал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Loe edasi...

Дело Скрипаля: реакция в НАТО, Европарламенте и Германии

Salisbury Foto: PETER NICHOLLS, REUTERS

Великобритания не обращалась к НАТО с просьбой исполнить обязательства в рамках союзнического договора или предоставить помощь в расследовании отравления Сергея Скрипаля, но она может рассчитывать на солидарность альянса, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Loe edasi...

ВИДЕО: ТОП-8 больших торговых центров, которые скоро откроются в Таллинне

В ближайшие годы в Таллинне откроется восемь крупных торговых центров, которые составят конкуренцию уже имеющимся как по величине, так и по предоставляемым услугам.

Loe edasi...

ВИДЕО: На московском форуме Лавров упал на колени

Министр иностранных дел России Сергей Лавров упал, поднимаясь на сцену во время форума ”Россия — страна возможностей” в Москве. Об этом сообщает НТВ.

Loe edasi...

В Таллинне активизировались отравители животных? Один случай — в полиции

Kääpa OTT - Annika Oras leiba tegemas Foto: Argo Ingver

Владельцам животных следует быть осторожными: уже поступило несколько сообщений, что на земле были найдены куски отравленной пищи.

Loe edasi...

Ассар Паулус отказывается мыть тюремные полы и убирать за другими: это для него очень унизительно

Assar Pauluse kohtuistung Foto: Rauno Volmar

Вчера Вируский уездный суд отказал в освобождении бывшему лидеру преступного мира Ассару Паулусу, которые ходатайствовал об УДО.

Loe edasi...

Отсрочка пенсии по старости = больший доход. Почему этой возможностью особо не пользуются?

фото иллюстративное Foto: Ilmar Saabas

Работающим людям с хорошим здоровьем при наступлении соответствующего возраста, возможно, не стоит сразу же идти на пенсию: если этот момент отложить, до конца жизни они будут получать приличную прибавку, пишет Eesti Päevaleht.

Loe edasi...

Разыскивается жадина и прохиндей, загубивший химикатами тонны эстонских экоплодов

фото иллюстративное Foto: Sven Arbet

Земледельцы, трудящиеся в сфере альтернативного сельского хозяйства, в этом году получат меньшую поддержку, нежели ожидалось. Это означает для них трудные времена, что может привести к обману в сфере экспорта и удар по имиджу Эстонии, пишет Eesti Ekspress.

Loe edasi...