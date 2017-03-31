ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Обнародованы компенсации расходов Ольги Ивановой, пожар в туннеле Юлемисте, интервью Надежды Савченко Delfi

Канцелярия Рийгикогу обнародовала, кто и сколько использовал компенсации расходов в прошлом году. Ольга Иванова потратила всю предусмотренную сумму — 12 381 евро. Новость из рубрики "ЧП": в пятницу вечером в туннеле Юлемисте вспыхнул пожар — загорелись пластиковые трубы. В эти дни в Эстонии находится депутат украинского парламента Надежда Савченко. Смотрите интервью Delfi с Савченко.

Компенсации расходов Ольги Ивановой: семинар в спа-центре и поездка на конгресс центристов

Foto: Karli Saul

Депутат Рийгикогу Ольга Иванова в прошлом году тратила компенсации расходов, например, на крупные мероприятия. Также она отвезла председателей квартирных товариществ Ласнамяэ в Хаапсалу в спа- и конференц-центр. Иванова поясняет, что компенсации расходов предназначены для того, чтобы их использовать, и советует и другим депутатам больше общаться с эстоноземельцами.

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ФОТО и ВИДЕО: В строящемся туннеле Юлемисте вспыхнул пожар

В строящемся под железной дорогой туннеле Юлемисте вспыхнул пожар. По первоначальным данным, горят пластиковые трубы.

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С 1 апреля изменится дневная ставка пособия на трудоспособность

Viis eurot Foto: Vallo Kruuser

Дневная ставка пособия на трудоспособность индексируется каждый год 1-го апреля в соответствии с индексом государственной пенсии, который в текущем году составляет 1,051 евро. С 1 апреля 2017 года дневная ставка пособия на трудоспособность человека с отсутствующей трудоспособностью составит 11,82 евро (в среднем 354,6 евро в месяц) и человека с частичной трудоспособностью 6,74 евро (57% от дневной ставки, т.е. в среднем 202,1 евро в месяц), сообщает Касса по безработице.

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Савченко: самое главное для Украины — освободить страну от коррупции

В четверг и пятницу с визитом в Эстонии по приглашению депутата Европарламента Марью Лауристин находится депутат украинского парламента Надежда Савченко.

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Портал по недвижимости kv.ee теряет крупных клиентов

В связи с изменением ценовой политики портала kv.ee, 11 фирм по недвижимости перестанут размещать свои объявление на данном портале. Как пишет Ärileht, портал неоправданно завышает цены за размещение объявления.

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Магазин мебели оставил клиентку с носом: ни кровати, ни шкафов, ни денег

Foto: Sven Arbet

В мае прошлого года Мария (имя изменено — прим.ред.) заказала в располагавшемся в торговом центре Mustakivi магазине мебели Bonum кровать и шкафы на общую сумму в 1031,24 евро, однако на сегодняшний день не получила ни товара, ни возврата уплаченных денег.

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Навязывающий кредиты салон красоты Delavue взял курс на мужчин

Delavue EST OÜ Foto: Karli Saul

Портал Delfi и газета Eesti Päevaleht уже писали про салон красоты Delavue, который под видом бесплатных косметических процедур навязывает женщинам кредиты до 5000 евро. Delfi провел собственное расследование и выяснил, что салон взял курс на мужчин. Для этого в социальной сети была запущена реклама: аналогичную использует сеть российских салонов с сомнительной репутацией. Тем временем Департамент защиты прав потребителей и Департамент здоровья начали производства в отношении Delavue.

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ФОТО и ВИДЕО: Бывшего командующего Силами обороны Эйнселна проводили в последний путь

Сегодня в таллиннской церкви Святого Иоанна проводили в последний путь бывшего командующего Силами обороны Александра Эйнселна.

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Евгений Плющенко объявил о завершении спортивной карьеры

Plushenko Foto: Vladimir Pesnya, RIANovosti

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко сообщил, что завершил спортивную карьеру.

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Если нет медицинской страховки, то за посещение врача и процедуры придется платить огромные деньги

Arsti juures Foto: Tanel Meos

По данным Больничной кассы за 2016 год, в Эстонии 93% застрахованных жителей, но при этом есть 7% тех, кто не имеет медицинской страховки. Ее, кстати, может потерять каждый, кто лишится работы, например. Такие люди могут бесплатно получить только экстренную медицинскую помощь, за все остальное придется раскошелиться. ”МК-Эстония” выяснила, какие у них есть обходные пути и сколько стоят медуслуги, если за все платить из своего кармана.

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