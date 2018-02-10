ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Обмен шпионами между ЭР и РФ, инцидент в столичном казино и первые медали ОИ-2018

Сегодня, 10 февраля, КаПо обменяла российского шпиона Артема Зинченко на осужденного за шпионаж в России предпринимателя Райво Суси. В этот же день полиция задержала пьяного мужчину, размахивавшего пневматическим оружием в казино у Балтийского вокзала. Также сегодня на Олимпийских играх в Пхенчхане были разыграны первые 5 комплектов наград. Эти и другие новости этой субботы читайте в нашей традиционной подборке.

ВИДЕО КАПО: Осужденного в РФ за шпионаж Райво Суси обменяли на российского шпиона Артема Зинченко

С сегодняшнего дня снова находится в Эстонии предприниматель Райво Суси, который в декабре был осужден в России за шпионаж на 12 лет. Его выдача Эстонии состоялась в порядке взаимной выдачи между государствами, его обменяли на гражданина России. Суси заверяет, что в настоящее время его состояние хорошее и для беспокойства нет причины, подтверждает его представитель, присяжный адвокат Айвар Пильв.

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ФОТО С МЕСТА: Пьяный мужчина размахивал пневматическим оружием в казино у Балтийского вокзала

Politsei pidas kinni Balti jaama lähedal asuvas kasiinos õhkrelvaga vehkinud mehe Foto: Taavi Sepp

Полиция сегодня вечером задержала пьяного мужчину, размахивавшего пневматическим оружием в расположенном близ Балтийского вокзала в Таллинне казино.

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Чиновница самовольно внесла изменения в программу распределения судебных дел и была уволена

Kohtupidamine ei pea mitte ainult olema, vaid ka paistma õiglane. Fotol on Liivalaia kohtumaja. Foto: Priit Simson

Прошлой весной руководителю канцелярии по уголовным делам Дома суда на Лийвалайа Кайрит Миккин показалось, что программа, призванная случайным образом распределять судебные дела между судьями, неисправна. Она решила самостоятельно ее починить и внесла изменения, не оповестив председателя суда, за что лишилась должности, пишет Eesti Päevaleht.

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ГРАФИК: В какой из стран Балтии государство забирает из зарплаты работников больше всего?

100-eurone Foto: Anni Õnneleid

Эстонские работники по сравнению с латвийскими и литовскими обложены налогами меньше всего. Самая большая налоговая нагрузка — в Латвии.

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ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Проект Рейди теэ: какие изменения внесли по предложению активистов?

Ekspress Meedia

Переговоры по проекту Рейди теэ между Таллинном и группой Merelinna kaitseks ("В защиту морского города") продолжались почти два месяца. Наконец к предложениям защитников морского побережья прислушались и внесли небольшие изменения в проект.

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Что произошло с ценами на топливо в Таллинне, Риге и Вильнюсе за неделю?

Kütusetankimine Foto: Argo Ingver

На прошедшей рабочей неделе цены на горючее в Таллинне и Вильнюсе понизились, в Риге не изменились, пишет rus.delfi.lv со ссылкой на LETA.

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Ночью при пожаре в Пыхья-Таллинне погиб человек

Foto on illustreeriv Foto: Andres Putting

Сегодня ночью в 4:01 спасателям поступил вызов в Пыхья-Таллинн на улицу Хейна, где в квартире горел диван, сообщил Спасательный департамент в социальной сети.

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ФОТО: Водитель с признаками опьянения в полночь съехал с дороги

Kaubik sõitis kuusehekki Foto: Kenno Soo

Сегодня в полночь произошло ДТП в Вильяндимаа, где водитель Volkswagen Transporter съехал с дороги в еловую живую изгородь. У водителя были признаки опьянения, он пострадал.

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Финн сорвал рекордный джекпот: 90 млн евро ищут своего владельца

Eurojackpot Foto: Iltasanomat

Самый крупный выигрыш в истории азартных игр пришелся на Финляндию. Счастливчик из Финляндии выиграл в общеевропейской лотерее Eurojackpot главный приз — 90 миллионов евро. По сообщению игровой компании Veikkaus, счастливый купон был заполнен в местечке Лоймаа.

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Ингрид Рюйтель: слава богу, что второго президентского срока не последовало

Ingrid Rüütel Foto: Sven Arbet

В сегодняшнем номере Õhtuleht дает большое интервью бывшая первая леди Эстонской Республики Ингрид Рюйтель. Женщина вспоминает, что в результате избрания Арнольда Рюйтеля президентом должна была от многого отказаться.

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ФОТО И ВИДЕО: Басков, Лепс, Валерия и многие другие на юбилейном концерте Виктора Дробыша

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Вчера, 9 февраля, в ледовом холле “Тондираба” состоялся юбилейный концерт Виктора Дробыша “Будут все”. В концерте приняли участие такие звезды российской эстрады, как Валерия, Григорий Лепс, Стас Пьеха, Николай Басков, Кристина Орбакайте и многие другие. Смотрите фото и видео!

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ФОТО: Первое золото Олимпиады-2018 досталось Швеции

OLYMPICS-2018-XCTY-W-SKIA/ Foto: KAI PFAFFENBACH, REUTERS

30-летняя шведка Шарлотта Калла выиграла первое золото Олимпиады-2018 в Пхенчане. В лыжном скиатлоне со сменой лыж (7,5 км+7,5 км) она опередила чемпионку предыдущих Игр на этой дистанции норвежку Марит Бьорген (+7,8). Бронзовым призером стала финская гонщица Криста Пярмакоски (+10,1).

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ФОТО: Дальмайер выиграла золото в биатлоне, Талихярм попала в ТОП-25

PyeongChang2018 naiste laskesuusatamine Foto: Madis Veltman

24-летняя немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер, завоевавшая в прошлом году пять золотых медалей на чемпионате мира, выиграла спринтерскую гонку на Олимпиаде-2018.

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Россия завоевала первую медаль на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане

Semen Elistratov Foto: Damir Sagolj, Reuters

Первую медаль в копилку российской команды на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане принес шорт-трекист Семен Елистратов. На дистанции 1500 метров он завоевал бронзовую награду - 2.10,687.

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Германия возглавила медальный зачет Олимпиады-2018

Andreas Wellinger Foto: Kirsty Wigglesworth, AP

На Олимпийских играх в Пхенчхане разыграны первые 5 комплектов наград. Медальный зачет возглавила Германия - 2 награды (2-0-0). Золотые медали в копилку немецкой команды принесли биатлонистка Лаура Дальмайер и прыгун с трамплина Андреас Веллингер.

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