ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Обманул ли в интервью премьер-министр и дорогие ли продукты в Финляндии

Малый предприниматель, владелец Leisi Lapikoda Майре Форсель возмущена выступлением премьера Ратаса на Vikerraadio и спрашивает в Ärileht, почему тот даже не удосужился прочитать закон и обманывает народ, на что генсек Центристской партии Яак Ааб отвечает, что Ратас не соврал, а доходчиво объяснил, какая система действует сейчас и как понимают ее люди.

А Delfi Kasulik тем временем сравнивает цены в финском и эстонском магазинах Prisma, чтобы выяснить, действительно ли в Финляндии так дорого жить, как утверждается.

Эти и другие новости понедельника, 30 января, вы найдете в нашей традиционной подборке.

Государство отказалось продавать Arsenal на пике бума и потеряло более 3,5 млн евро

Arsenali keskus, Rain Rosimannus, Ain Hanschmidt Kollaaž

Десять лет назад мажоритарный акционер Tallink предприятие Infortar хотело приобрести у E-Arsenal принадлежащие подведомственные Министерству обороны здания (недвижимость бывшего оружейного завода, а ныне торгового центра Arsenal) за 84 млн крон, то есть на более чем 30 млн больше начальной цены, пишет Ärileht.

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Предприниматель — Ратасу: господин премьер, почему вы обманываете?

Jüri Ratas - detsember 2016 Foto: Sven Arbet

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В пятницу премьер-министр Эстонии Юри Ратас сказал в интервью Vikerraadio, что было бы справедливо привязать первую пенсионную ступень к количеству проработанных лет, так как у людей с более высоким доходом для получения более высокой пенсии по-прежнему есть возможность пользоваться второй и третьей пенсионной ступенью.

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Но новом судне Megastar возникли проблемы — рейс задержался

Foto: Karli Saul

Новый пассажирский паром Tallink Megastar должен был сегодня в 07:30 отплыть в Хельсинки, но из-за технической неисправности рейс задержался.

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Социальная комиссия Рийгикогу займется вопросом медицинской марихуаны

Foto: Shutterstock

В начале февраля социальная комиссия Рийгикогу обсудит связанные с марихуаной вопросы, так как в конце прошлого года Рийгикогу представили сразу два коллективных обращения на эту тему, пишет Eesti Päevaleht.

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ФОТО DELFI: В Таллинне скорая врезалась в столб и перевернулась

Liiklusõnnetus Peterburi teel Foto: Veiko Vares

В ночь на понедельник в 2:17 в Таллинне на Петербургском шоссе произошло ДТП: на перекрестке Вяйке-Паала скорая Mercedes-Benz Sprinter, ехавшая на вызов, врезалась в столб.

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РЕКОНСТРУКЦИЯ: В ДТП с четырьмя пострадавшими в Кристийне решающим стал запрещенный поворот налево

Õnnetus Kristiine ristmikul Foto: Kuvatõmmis

В субботу, 28 января, вечером на расположенном в Таллинне у торгового центра Kristiine перекрестке столкнулись два автомобиля. Один из автомобилей отлетел на островок безопасности, сбив двух ожидавших возможности перейти дорогу пешеходов.

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Спасший тонувшего у Горхолла мужчину: я так и не понял, как он оказался в воде

Linnahalli juures tõmmati inimene veest välja Foto: Veiko Vares

По словам Мартина, спасшего в воскресенье вечером у Горхолла тонувшего мужчину, потерпевший был даже не в силах кричать, а лишь хрипел.

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Мужчину хотят лишить вида на жительство и выслать в Россию, где у него никого нет

Eesti ja Venemaa piir Foto: Priit Simson

Мужчине, всю жизнь прожившему в Эстонии, не дают временный вид на жительство, потому что он до этого сидел в тюрьме. А здесь у него пожилая мама, которой надо помогать, и маленький ребенок. Оказывается, многие не знают, что если у вас временный вид на жительство, вы должны вести очень законопослушный образ жизни, иначе вам придется уезжать в страну, где у вас никого нет, пишет "МК-Эстония".

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СРАВНЕНИЕ ЦЕН: Сколько стоят продукты в Финляндии и сколько — в Эстонии

Soome Prisma Mobiilifoto: Eleen Änilane

Delfi Kasulik сравнил цены в финском и эстонском магазинах Prisma, чтобы выяснить, действительно ли в Финляндии так дорого жить, как утверждается.

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ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА: Где в Европе самые дешевые и самые дорогие продукты питания

Foto: Marko Mumm

Согласно данным Eurostat, продукты питания среди стран Европы дороже всего в Швейцарии. А вот ценовой индекс продуктов питания в Эстонии остается ниже среднего. Смотрите интерактивную карту!

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