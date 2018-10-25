25.10.2018, 21:35

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Обиженный "русский" айтишник, запрет на одноразовые пластиковые изделия в ЕС и ожидание первого снега


rus.delfi.ee
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Lumesadu 02.11.2016 Tallinnas
Foto: Hendrik Osula

ИТ-специалист рассказал о том, как на собеседовании вместо приветствия потенциальный работодатель спросил у него: "Ты русский?" С 2021 года в Евросоюзе вступит в силу запрет на одноразовые изделия из пластика. В субботу в Эстонии может пойти первый снег. Эти и другие новости четверга, 25 октября, читайте в нашей традиционной подборке.

”Прихожу на собеседование, а мне вместо приветствия: Are you Russian?” Айтишник — о своей попытке трудоустройства

фото иллюстративное Foto: Andriy Popov, PantherMedia / Andriy Popov

В редакцию rusDelfi обратился читатель Егор (имя изменено, настоящие имя и фамилия редакции известны — прим. ред.). Мужчина поведал историю о своем опыте трудоустройства, который он считает крайне прискорбным и унизительным. ”Вместо приветствия потенциальный работодатель спросил у меня: ”Ты русский?” — негодует написавший. Представитель фирмы, в свою очередь, полностью отрицает слова Егора и делится своим видением ситуации.
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ГРАФИК: Конец эпохи ПБК? Русскоязычные жители Эстонии все чаще выбирают РТР Планета

PBK reporter Foto: Priit Simson

Если ранее любимым каналом проживающих в Эстонии неэстонцев был ПБК, то сейчас его место занял РТР Планета, который в Латвии и Литве по причине разжигания розни неоднократно снимался с эфира, пишет Eesti Päevaleht.
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Госдума РФ ратифицировала соглашения с Эстонией о приграничном сотрудничестве

Villu Jürjo, Narva Aleksandri koguduse õpetaja Foto: Priit Simson

Госдума РФ ратифицировала на заседании в четверг три соглашения, которые направлены на развитие программ приграничного сотрудничества с Германией, Литвой и Эстонией, сообщает ТАСС.
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Евросоюз запретил одноразовую пластиковую посуду и ватные палочки

Plastttooted Foto: Anni Õnneleid

24 октября депутаты Европарламента поддержали введение запрета на одноразовые изделия из пластика — посуду, соломинки для питья, тонкие пластиковые пакеты и ватные палочки. Запрет вступит в силу с 2021 года.
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Зима близко. На выходных ожидается первый снег

Lumesadu Tallinnas Foto: Madis Veltman

На выходных Эстонию ждет до -5°С, а в субботу может пойти первый снег. Читайте прогноз от pogoda.ee.
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Керсти Кальюлайд о неразберихе с гражданством эстонцев из Абхазии: мне стыдно. Как человеку и как чиновнику

Foto: Kersti Kaljulaid

Президент Керсти Кальюлайд сказала, что ей стыдно за ситуацию, развернувшуюся вокруг гражданства проживающей в Абхазии эстонской семьи.
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Луукас Кристьян Ильвес: запрет на двойное гражданство ставит многих перед тяжелым выбором

Luukas Ilves Foto: Tanel Meos

Меня этим утром огорчила очередная новость об эстонце из Абхазии, который, очевидно, останется без своего гражданства. Наш Закон о гражданстве сейчас не разрешает двойное гражданство. Это ставит 18-летних "двойных" граждан перед тяжелым выбором и, очевидно, отпугивает многих родителей от того, чтобы вообще ходатайствовать об эстонском гражданстве для своих детей.
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Foto: Ilmar Saabas

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Производитель ID-карт отправил Департамент полиции и погранохраны под суд

Sekeldused ID kaardiga Foto: Anni Õnneleid

Gemalto AG в среду подал исковое заявление в Харьюский уездный суд в отношении Департамент полиции и погранохраны (PPA). Производитель ID-карт утверждает, что PPA прервало переговоры о компромиссном договоре.
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Эффект от удешевления нефти достиг Эстонии: цены на топливо на заправках упали

Tankla Foto: Anni Õnneleid

Сегодня утром крупнейшие эстонские продавцы топлива предлагали 95-й бензин по цене 1,354 евро за литр, а дизельное топливо — за 1,374 евро. Еще вчера 95-й стоил на эстонских заправках 1,399 евро, а на прошлой неделе его цена достигала 1,439.
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Бизнесмен призывает жителей Эстонии "очнуться": перестаньте пить кофе за три евро!

PRFoodsi aktsionäride üldkoosolek Nordic Hotel Forumis Foto: Madis Veltman

Глава рыбного производства PRFoods Индрек Касела, которой обеспечивает работой 400 человек в Эстонии и за ее пределами, взывает к здравому смыслу эстонцев с их нереалистичными ожиданиями по зарплатам, и говорит, что проблема не в зарплатах, а в излишней дороговизне.
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Нарвское горсобрание проголосовало за создание муниципальной газеты, которая будет называться ”Нарва”

Roman Vikulov, Delfi

Большинство в Нарвском горсобрании, как и ожидалось, проголосовало за создание целевого учреждения ”Нарвская городская газета”, которое займется выпуском муниципального издания. В то же время Нарва откажется от сотрудничества с газетой ”Город”, которой до сих пор платили из бюджета за публикацию информации. Говорят, что новая газета будет называться ”Нарва”, как с 90-х годов издающаяся в городе газета, а та, соответственно, закроется по не связанным с созданием муниципального издания причинам.
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В самом центре Нарвы хотят построить трехэтажное здание, с магазинами и квартирами

Roman Vikulov, Delfi

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Moskva Spartak saabus Tallinna Foto: Priit Simson

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Стал известен гонорар Нурмагомедова за победу над Макгрегором

Khabib Nurmagomedov vs Conor McGregor Foto: Stephen R. Sylvanie, USA Today Sports

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Tallinn Hockey weekend
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TOP НОВОСТИ


ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Обиженный "русский" айтишник, запрет на одноразовые пластиковые изделия в ЕС и ожидание первого снега

25.10.2018
ИТ-специалист рассказал о том, как на собеседовании вместо приветствия потенциальный работодатель спросил у него: "Ты русский?" С 2021 года в Евросоюзе вступит в силу запрет на одноразовые изделия из пластика. В субботу в Эстонии может пойти первый снег. Эти и другие новости четверга, 25 октября, читайте в нашей традиционной подборке.
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Бизнесмен призывает жителей Эстонии "очнуться": перестаньте пить кофе за три евро!

25.10.2018
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Госдума РФ ратифицировала соглашения с Эстонией о приграничном сотрудничестве

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