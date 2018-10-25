ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Обиженный "русский" айтишник, запрет на одноразовые пластиковые изделия в ЕС и ожидание первого снега

Если ранее любимым каналом проживающих в Эстонии неэстонцев был ПБК, то сейчас его место занял РТР Планета, который в Латвии и Литве по причине разжигания розни неоднократно снимался с эфира, пишет Eesti Päevaleht.

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Госдума РФ ратифицировала соглашения с Эстонией о приграничном сотрудничестве

Villu Jürjo, Narva Aleksandri koguduse õpetaja Foto: Priit Simson

Госдума РФ ратифицировала на заседании в четверг три соглашения, которые направлены на развитие программ приграничного сотрудничества с Германией, Литвой и Эстонией, сообщает ТАСС.

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Евросоюз запретил одноразовую пластиковую посуду и ватные палочки

Plastttooted Foto: Anni Õnneleid

24 октября депутаты Европарламента поддержали введение запрета на одноразовые изделия из пластика — посуду, соломинки для питья, тонкие пластиковые пакеты и ватные палочки. Запрет вступит в силу с 2021 года.

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Зима близко. На выходных ожидается первый снег

Lumesadu Tallinnas Foto: Madis Veltman

На выходных Эстонию ждет до -5°С, а в субботу может пойти первый снег. Читайте прогноз от pogoda.ee.

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Керсти Кальюлайд о неразберихе с гражданством эстонцев из Абхазии: мне стыдно. Как человеку и как чиновнику

Foto: Kersti Kaljulaid

Президент Керсти Кальюлайд сказала, что ей стыдно за ситуацию, развернувшуюся вокруг гражданства проживающей в Абхазии эстонской семьи.

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Луукас Кристьян Ильвес: запрет на двойное гражданство ставит многих перед тяжелым выбором

Luukas Ilves Foto: Tanel Meos

Меня этим утром огорчила очередная новость об эстонце из Абхазии, который, очевидно, останется без своего гражданства. Наш Закон о гражданстве сейчас не разрешает двойное гражданство. Это ставит 18-летних "двойных" граждан перед тяжелым выбором и, очевидно, отпугивает многих родителей от того, чтобы вообще ходатайствовать об эстонском гражданстве для своих детей.

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Законопроект №666: Рийгикогу отклонил предложение о десятикратном увеличении языковых штрафов

Рийгикогу отклонил законопроект об изменении Закона о языке (666 SE). Инициировавшие его депутаты предлагали десятикратно увеличить языковые штрафы — с 640 до 6400 евро.

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Производитель ID-карт отправил Департамент полиции и погранохраны под суд

Sekeldused ID kaardiga Foto: Anni Õnneleid

Gemalto AG в среду подал исковое заявление в Харьюский уездный суд в отношении Департамент полиции и погранохраны (PPA). Производитель ID-карт утверждает, что PPA прервало переговоры о компромиссном договоре.

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