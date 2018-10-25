ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Обиженный "русский" айтишник, запрет на одноразовые пластиковые изделия в ЕС и ожидание первого снега

ИТ-специалист рассказал о том, как на собеседовании вместо приветствия потенциальный работодатель спросил у него: "Ты русский?" С 2021 года в Евросоюзе вступит в силу запрет на одноразовые изделия из пластика. В субботу в Эстонии может пойти первый снег. Эти и другие новости четверга, 25 октября, читайте в нашей традиционной подборке.
”Прихожу на собеседование, а мне вместо приветствия: Are you Russian?” Айтишник — о своей попытке трудоустройства
В редакцию rusDelfi обратился читатель Егор (имя изменено, настоящие имя и фамилия редакции известны — прим. ред.). Мужчина поведал историю о своем опыте трудоустройства, который он считает крайне прискорбным и унизительным. ”Вместо приветствия потенциальный работодатель спросил у меня: ”Ты русский?” — негодует написавший. Представитель фирмы, в свою очередь, полностью отрицает слова Егора и делится своим видением ситуации. Loe edasi...
ГРАФИК: Конец эпохи ПБК? Русскоязычные жители Эстонии все чаще выбирают РТР Планета
Если ранее любимым каналом проживающих в Эстонии неэстонцев был ПБК, то сейчас его место занял РТР Планета, который в Латвии и Литве по причине разжигания розни неоднократно снимался с эфира, пишет Eesti Päevaleht. Loe edasi...
Госдума РФ ратифицировала соглашения с Эстонией о приграничном сотрудничестве
Евросоюз запретил одноразовую пластиковую посуду и ватные палочки
24 октября депутаты Европарламента поддержали введение запрета на одноразовые изделия из пластика — посуду, соломинки для питья, тонкие пластиковые пакеты и ватные палочки. Запрет вступит в силу с 2021 года. Loe edasi...
Зима близко. На выходных ожидается первый снег
На выходных Эстонию ждет до -5°С, а в субботу может пойти первый снег. Читайте прогноз от pogoda.ee. Loe edasi...
Керсти Кальюлайд о неразберихе с гражданством эстонцев из Абхазии: мне стыдно. Как человеку и как чиновнику
Луукас Кристьян Ильвес: запрет на двойное гражданство ставит многих перед тяжелым выбором
Меня этим утром огорчила очередная новость об эстонце из Абхазии, который, очевидно, останется без своего гражданства. Наш Закон о гражданстве сейчас не разрешает двойное гражданство. Это ставит 18-летних "двойных" граждан перед тяжелым выбором и, очевидно, отпугивает многих родителей от того, чтобы вообще ходатайствовать об эстонском гражданстве для своих детей. Loe edasi...
Законопроект №666: Рийгикогу отклонил предложение о десятикратном увеличении языковых штрафов
Рийгикогу отклонил законопроект об изменении Закона о языке (666 SE). Инициировавшие его депутаты предлагали десятикратно увеличить языковые штрафы — с 640 до 6400 евро. Loe edasi...
Производитель ID-карт отправил Департамент полиции и погранохраны под суд
Эффект от удешевления нефти достиг Эстонии: цены на топливо на заправках упали
Сегодня утром крупнейшие эстонские продавцы топлива предлагали 95-й бензин по цене 1,354 евро за литр, а дизельное топливо — за 1,374 евро. Еще вчера 95-й стоил на эстонских заправках 1,399 евро, а на прошлой неделе его цена достигала 1,439. Loe edasi...
Бизнесмен призывает жителей Эстонии "очнуться": перестаньте пить кофе за три евро!
Глава рыбного производства PRFoods Индрек Касела, которой обеспечивает работой 400 человек в Эстонии и за ее пределами, взывает к здравому смыслу эстонцев с их нереалистичными ожиданиями по зарплатам, и говорит, что проблема не в зарплатах, а в излишней дороговизне. Loe edasi...
Нарвское горсобрание проголосовало за создание муниципальной газеты, которая будет называться ”Нарва”
Большинство в Нарвском горсобрании, как и ожидалось, проголосовало за создание целевого учреждения ”Нарвская городская газета”, которое займется выпуском муниципального издания. В то же время Нарва откажется от сотрудничества с газетой ”Город”, которой до сих пор платили из бюджета за публикацию информации. Говорят, что новая газета будет называться ”Нарва”, как с 90-х годов издающаяся в городе газета, а та, соответственно, закроется по не связанным с созданием муниципального издания причинам. Loe edasi...
В самом центре Нарвы хотят построить трехэтажное здание, с магазинами и квартирами
Занимающаяся торговлей цветами нарвская фирма Lillebutik OÜ планирует построить трехэтажное здание рядом с крупнейшем в Ида-Вирумаа торговым центром — Astri, обустроив парковку для жильцов дома и клиентов магазинов на муниципальной земле. Loe edasi...
ФОТО: "Спартак" прилетел на матч чемпионата КХЛ в Таллинн
Хоккеисты московского "Спартака" прилетели в Таллинн на матч регулярного чемпионата КХЛ с финским "Йокеритом". Loe edasi...
Стал известен гонорар Нурмагомедова за победу над Макгрегором
В Лас-Вегасе прошло первое заседание Атлетической комиссии штата Невада по делу Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора о драке после боя на UFC 229. Loe edasi...