ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Обещания соцдемов в области интеграции и гражданства и "террор" в Министерстве образования

Чиновники массово увольняются из Министерства образования: канцлер Теа Варрак терроризирует подчиненных?

Как пишет во вторник, 18 декабря, портал ERR, чиновники массово увольняются из Министерства образования из-за своего недовольства стилем управления канцлера Министерства образования и науки Теа Варрак.

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Министр Репс назначила премию в 8200 евро ”за качественную работу” предполагаемой хабалке Варрак

Министерство образования и науки покинула большая часть руководящих сотрудников, причина якобы в канцлере Теа Варрак. Однако, по крайней мере, министр Майлис Репс ценит ее высоко — недавно она выписала ей премию по результатам работы на целых 8200 евро.

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Репс — о скандале вокруг Варрак: министерство подверглось необоснованной критике

Mailis Reps Foto: Sven Arbet

Министерство образования и науки покинула большая часть руководящих сотрудников, причина якобы в канцлере Теа Варрак. Однако, по крайней мере, министр Майлис Репс ценит ее высоко — недавно она выписала ей премию по результатам работы на целых 8200 евро.

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В воскресенье на учениях Кайтселийта десятки человек отравились мясным рулетом. Им потребовалась медпомощь

фото иллюстративное Foto: Kadri Kopso, Kadi Kopso

ТОП "Стыдно, что мы финансируем это чудовище". Реформист призывает заменить требующий постоянного ремонта Монумент Победы Еще одна скандальная картина в таллиннском центре T1 — теперь с Кальюлайд. Читатель: как ходить с детьми в эти центры “развлечений”? ”20 евро — это слишком много!” Популярный спа-центр неожиданно поднял цену на абонемент

В воскресенье в таллиннском отделении Кайтселийта минимум 20 человек отравились мясным рулетом. Пострадавших может быть больше.

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Пропаганда Рождества: почему я обожаю этот праздник и вам советую

Foto: Частный архив

Я обожаю Рожество! Самый любимый праздник в году. Даже при написании этих строк слушаю умиротворяющие рождественские мелодии и хочется поделиться с вами историями, эмоциями и своими личными традициями, претворение которых в жизнь растягивается аж с середины ноября — по январь. А почему бы и нет? Ведь лучшие вещи в жизни — бесплатны. Ну, или почти.

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Скандал вокруг Нарвской православной школы: протоиерею Виталию Гаврилову хотят выразить недоверие, поддержки просят у патриарха Кирилла

Foto: Roman Vikulov, Delfi

В среду пройдет внеочередное общешкольное собрание, при участии членов совета Нарвской православной гуманитарной школы, педагогов, родителей учеников, одним из пунктов повестки дня которого является вопрос о выражения недоверия члену правлению НКО Виталию Гаврилову, являющемуся также настоятелем Храма Нарвской Иконы Божьей Матери.

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Собственник нарвской таксофирмы предупреждает, что изменения требований к такси приведут к социальной катастрофе

Taksod, taksopeatus FOTO: Marko Mumm

Член правления одной из крупнейших нарвских таксофирм, Seti Takso OÜ, Валерий Федюшин ни на секунду не сомневается в том, что, если как планируют нарвские власти, лицензии на таксоизвоз в городе начнут выдавать только обладателям автомобилей, соответствующих экологическому стандарту ”ЕВРО 5”, это приведет к очень большим проблемам.

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Депутаты Маардуского горсобрания призвали Николая Дегтяренко сложить депутатские полномочия