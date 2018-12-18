ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Обещания соцдемов в области интеграции и гражданства и "террор" в Министерстве образования

Сегодня, 18 декабря, Социал-демократическая партия представила предвыборные обещания в области политики интеграции и гражданства. В этот же день появилась информация о том, что чиновники массово увольняются из Министерства образования из-за своего недовольства стилем управления канцлера Министерства образования и науки Теа Варрак. Эти и другие новости этого вторника — в нашей ежедневной подборке.
ВИДЕО DELFI: Почему серопаспортникам не выдать гражданство ЭР и представляют ли они угрозу?
Сегодня Министерство внутренних дел запустило так называемую программу договоров гражданина, которая предусматривает возможность бесплатного изучения эстонского до категории B1. Сегодня же Социал-демократическая партия представила предвыборные обещания в области политики интеграции и гражданства. Loe edasi...
ВИДЕО DELFI: Соцдемы предлагают создать единую школу. Будут ли согласны эстонцы и есть ли будущее у русского образования?
Сегодня Социал-демократическая партия представила предвыборную программу в области политики интеграции и гражданства. Министр внутренних дел Катри Райк убеждена, что родители учеников с эстонским языком обучения не будут против того, чтобы с их детьми в одной школе учились русскоязычные. Loe edasi...
Чиновники массово увольняются из Министерства образования: канцлер Теа Варрак терроризирует подчиненных?
В воскресенье в таллиннском отделении Кайтселийта минимум 20 человек отравились мясным рулетом. Пострадавших может быть больше. Loe edasi...
Пропаганда Рождества: почему я обожаю этот праздник и вам советую
Я обожаю Рожество! Самый любимый праздник в году. Даже при написании этих строк слушаю умиротворяющие рождественские мелодии и хочется поделиться с вами историями, эмоциями и своими личными традициями, претворение которых в жизнь растягивается аж с середины ноября — по январь. А почему бы и нет? Ведь лучшие вещи в жизни — бесплатны. Ну, или почти. Loe edasi...
Скандал вокруг Нарвской православной школы: протоиерею Виталию Гаврилову хотят выразить недоверие, поддержки просят у патриарха Кирилла
В среду пройдет внеочередное общешкольное собрание, при участии членов совета Нарвской православной гуманитарной школы, педагогов, родителей учеников, одним из пунктов повестки дня которого является вопрос о выражения недоверия члену правлению НКО Виталию Гаврилову, являющемуся также настоятелем Храма Нарвской Иконы Божьей Матери. Loe edasi...
Собственник нарвской таксофирмы предупреждает, что изменения требований к такси приведут к социальной катастрофе
Член правления одной из крупнейших нарвских таксофирм, Seti Takso OÜ, Валерий Федюшин ни на секунду не сомневается в том, что, если как планируют нарвские власти, лицензии на таксоизвоз в городе начнут выдавать только обладателям автомобилей, соответствующих экологическому стандарту ”ЕВРО 5”, это приведет к очень большим проблемам. Loe edasi...
Депутаты Маардуского горсобрания призвали Николая Дегтяренко сложить депутатские полномочия
Сегодня, 18 декабря на заседании Маардуского горсобрания депутаты выступили с обращением, в котором осуждают деятельность Николая Дегтяренко и призывают его сложить депутатские полномочия, сообщает Павел Куусик, председатель центристской фракции Маардуского городского собрания. Loe edasi...
"Стыдно, что мы финансируем это чудовище". Реформист призывает заменить требующий постоянного ремонта Монумент Победы
В 2019 году Монумент Победы в Освободительной войне, находящийся на площади Вабадузе в Таллинне, празднует свою 10-летний юбилей. Член Партии реформ Иво Кянд пишет в Eesti Päevaleht, что памятник простоял в лесах практически с самого открытия, и пора что-то менять. Loe edasi...
ВИДЕО: Смотрите, что популярному российскому блогеру Варламову больше всего не понравилось в центре Таллинна
Возможно, самый российский блогер, специализирующийся на критике городов мира, Илья Варламов прогулялся по центру Таллинна, а компанию ему составил старейшина района Владимир Свет. Loe edasi...
Бизнес-клиент о MyChef: проверяйте своих партнеров! За все время сотрудничества были не выплачены немаленькие суммы
Один из клиентов закрывшегося в четверг предприятия по доставке готовой еды MyChef Гари Лямин, владелец Moxie Pop-Up Cafe в Кадриорге, сообщил Delfi, что предприятие так и не выплатило значительные суммы денег. Loe edasi...
Долги на налогам есть, отчета — нет. Известная фирма по доставке еды прекратила свою деятельность?
По имеющимся данным, фирма по доставке еды mychef.ee прекратила свою деятельность. Само предприятие хранит молчание. Loe edasi...
”20 евро — это слишком много!” Популярный спа-центр неожиданно поднял цену на абонемент
Клиент неожиданно обнаружил на домашней странице спа-центра Mustamäe Elamus Spa, что месячный абонемент в бассейн теперь стоит на 20 евро дороже. Loe edasi...
Крупный промышленник: мы не должны привлекать иностранную рабочую силу лишь потому, что у нас много лентяев и эгоистов
Глава концерна Tarmeko Яак Нигуль дал интервью на актуальные экономические темы Ärileht. "Из Эстонии можно сделать государство благоденствия", - считает он. Loe edasi...
Ура! И на Рождество, и на Новый год погода обещает нам самый лучший подарок!
В Эстонии люди любят ныть о плохой погоде. Но в этом году особых поводов, кажется, и не было. Лето было жарким, а вероятность снежного Рождества — очень велика. И есть надежда, что все не превратится в грязь аж до Нового года. Loe edasi...
ФОТО: Не знаете, кто это написал? Omniva ищет автора письма Деду Морозу, чтобы исполнить его рождественское желание
Omniva в рамках проекта исполняет рождественские желания пяти детей, и Дед Мороз ищет детей, которые прислали свои желания. Одни ребенок написал на русском языке, и его или его родителей пока не сумели найти. Omniva приблизительно знает его адрес, это Ринги 44а. Такой адрес есть как в Пярну, так и в Маарду — предположительно, последнее верно. Loe edasi...