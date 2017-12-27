ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Обещание Кальюлайд переехать в Нарву и обмен пленными на Донбассе

Подведем итоги последней среды уходящего 2017 года.

На линии соприкосновения в Донецкой области в среду начался обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской "народными республиками". Гражданин Эстонии Владимир Поляков в Украине не попал в список обмена пленными.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд пообещала на месяц переехать работать в Нарву вместе с президентской канцелярией после окончания строительства театрального комплекса Vaba Lava, открытие которого запланировано на 17 ноября 2018 года.

Все подробности — ниже!

ТОП новостей Ида-Вирумаа за 2017 год: посетившие Нарву блогер Варламов и медведь, трансграничный сырный бизнес

Kollaaž / Delfi

Предлагаем вашему вниманию подборку самых

популярных и важных новостей Ида-Вирумаа за уходящий год. В нее вошли не только

самые читаемые новости. Если бы мы составляли ТОП по такому принципу, то общая картина получилась бы

довольно мрачной: несчастные случаи, криминал, скандалы все-таки привлекают

максимальное внимание читателей. Потому мы добавили в это новостное полотно

некоторые важные для развития уезда сюжеты, а также те материалы, которые

показывают жизнь Ида-Вирумаа с интересных сторон.

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От ареста до обмена. Как в украинском СИЗО сидится сторонникам ДНР, и что происходит с ними на суде

Ukraina Foto: Baz Ratner , REUTERS

Тюрьма в украинском городе Бахмут, расположенном всего в 90 километрах от Донецка, ставшего теперь "столичным" в самопровозглашенной и никем не признанной ДНР, насчитывает 200 лет истории и даже имеет свой музейный уголок.

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ФОТО: В Нымме вандалы разгромили десятки датчиков автоматических ворот

Metsa tänaval lõhutud automaatvärava andurid Foto: Madis Veltman

В Нымме вандалы разломали датчики автоматических ворот на нескольких десятках домов.

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Пропавший в Ленобласти гражданин Эстонии найден, с ним все в порядке

vene politsei Foto: MAXIM SHEMETOV, REUTERS

Жительница Эстонии обратилась за помощью к полиции Кингисеппского района в поисках своего мужа. Тот уехал в Петербург и на обратном пути пропал в Ленобласти. Судя по транзакциям банковской карты, его след затерялся в Кингисеппе, пишет 47 news. Сегодня стало известно, что пропавший мужчина нашелся.

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Подробности из Малайзии, или Как свадебное путешествие Рыйвасов обернулось кошмаром

KÕIK ON VEEL HÄSTI: 19. augustil pidasid Taavi Rõivas ja Luisa Värk uhked pulmad. Kuu aega hiljem on Rõivas Kuala Lumpuris hotelli Trades katusebaaris saatuslikuks saanud peol. Foto: Teet Malsroos

Формально Таави Рыйвас — высокопоставленный чиновник, который под гнетом обвинения в домогательствах был вынужден подать в отставку. Издание Eesti Ekspress побывало в Малайзии и попыталось пролить свет на некоторые неоднозначные моменты истории.

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Осужденный за педофилию врач продолжает работать, и официально в этом нет никакой проблемы

фото иллюстративное Foto: Andres Putting

Обеспокоенный читатель обратил наше внимание, что хирург, который был осужден за хранение детской порнографии, продолжает работать и оперировать, причем, как выяснилось, сразу в нескольких клиниках. Сами медучреждения в курсе судимости и проблемы в этом не видят, говоря, что не надо смешивать профессиональную и личную жизнь, к тому же наказание этот человек уже понес. Есть ли тут реальные причина для беспокойства или у страха глаза велики — выясняла ”МК-Эстония”.

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На московской кондитерской фабрике "Меньшевик" экс-директор открыл стрельбу по охранникам и убил одного

Vene politsei Foto: Andrei Smirnov

Столичные правоохранительные органы выясняют обстоятельства стрельбы, произошедшей в районе Люблино, на территории кондитерской фабрики "Меньшевик". По предварительным данным, бывший директор предприятия открыл огонь по охранникам. Один из трех пострадавших скончался.

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Читайте, как будет работать в предстоящие праздники общественный транспорт в Таллинне

Pikakari-Balti jaam. Buss nr 59 Foto: Karin Kaljuläte

31 декабря и 1 января общественный транспорт будет работать по воскресному расписанию. На многих линиях удлиняется время работы в новогоднюю ночь.

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Олега Табакова ввели в кому

OLEG TABAKOV Foto: Vallo Kruuser

Врачи ввели народного артиста СССР Олега Табакова в искусственную кому. Об этом в среду, 27 декабря, сообщает телеканал РЕН ТВ.

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Чужой среди своих, свой среди чужих. Турция оставляет проживающих в Эстонии сторонников оппозиции без паспортов

Mustafa Özdemiri pass on aegunud, kuid uut talle ei anta. Tiit Blaat

В ночь на 16 июня 2016 года учащийся Таллиннской русской гимназии Кесклинна 19-летний Мустафа Ёздемир спал спокойно, но утром узнал, что на его родине в Турции произошла попытка военного переворота. Тогда он не мог даже предположить, что однажды волна репрессий настигнет и его, пишет Eesti Päevaleht.

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Полиция просит помощи в поисках 15-летней Шерелин, ушедшей из дома в Тартумаа

Kodust lahkunud 15-aastase Šherelin Foto: erakogu

Полиция просит помощи в поиске 15-летней Шерелин, ушедшей из дома 9 декабря. В последний раз ее видели в Вильяндимаа примерно неделю назад.

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Навальный объявил 28 января уличную "забастовку избирателей"

Aleksei Navalnõi Foto: SERGEI KARPUKHIN, REUTERS

Оппозиционер Алексей Навальный заявил о намерении провести 28 января всероссийскую уличную акцию в поддержку "забастовки избирателей". Забастовка была объявлена в знак протеста против отказа центральной избирательной комиссии зарегистрировать оппозиционера в качестве кандидата в президенты России.

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В Донбассе начался первый за год обмен пленными

фото иллюстративное Foto: ALEKSEI FILIPPOV, AFP

На линии соприкосновения в Донецкой области в среду начался обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской "народными республиками". Украинская сторона должна передать ДНР и ЛНР 306 задержанных — в обмен на освобождение 74 человек.

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”Лучший подарок к Рождеству”. Парижские врачи провели больному раком Ууделеппу операцию на мозге

Foto: Karin Kaljuläte

В Париже врачи провели Агу Ууделеппу операцию на мозге, которую эстонские врачи ранее посчитали невозможной, и мужчина чувствует себя хорошо, пишет Eesti Ekspress.

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Эксперт: с января литр топлива на эстонских заправках может вырасти до 1,35 евро

фото иллюстративное Foto: Argo Ingver

С нового года на заправках Эстонии стоимость литра топлива может подскочить до 1,32-1,35 евро, считает член правления компании Alexela Grupp Алан Вахт.

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Керсти Кальюлайд обещает осенью на месяц переехать в Нарву

Foto: Andres Putting

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд пообещала на месяц переехать работать в Нарву вместе с президентской канцелярией после окончания строительства театрального комплекса Vaba Lava, открытие которого запланировано на 17 ноября 2018 года, пишет rus.err.ee.

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ФОТО: В центре Таллинна — крупная авария водопровода. Движение нарушено

В центре Таллинна близ Stockmann — крупная авария водопровода.

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В Эстонии фентанил труднодоступен, наркозависимые едут за ним в Латвию

Foto: Priit Simson

Фентанил, вызвавший в Эстонии самое большее число смертей от передозировки наркотиками, трудно достать в Эстонии, поэтому наркозависимые пытаются ввезти его из соседней Латвии или ищут ему замену среди других наркотических веществ, пишет rus.err.ee.

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В Петербурге в супермаркете произошел взрыв: минимум 10 пострадавших

фото иллюстративное Foto: Aleksei Malgavko, RIA Novosti

В Санкт-Петербурге в супермаркете ”Перекресток” на площади Калинина произошел взрыв, сообщает "Медуза" со ссылкой на ”Фонтанку”.

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Гражданин Эстонии Владимир Поляков в Украине не попал в список обмена пленными

Луганская область. 3 ноября 2014 года. Foto: Valeriy Melnikov, RIA Novosti

Владимир Поляков, обвиняемый в участии в боевых действиях на территории Луганской области, был освобожден по приговору суда и дожидался обмена пленными между Киевом и Донбассом. Однако в ходе состоявшегося 27 декабря обмена его и еще нескольких россиян не отпустили, передает rus.err.ee.

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ФОТО и ВИДЕО: Проживающие в Канаде ученые Уку и Маргит Вайник планируют вернуться в Эстонию

Margit ja Uku Vainik oma Montréali kodu ees aastase pisipoja Theoga. „Me haarame võimalustest kinni, kui vähegi suudame,” võtab Uku paari loo kokku. Foto: Tuuli Jõesaar

В июле 2007 года по счастливому стечению обстоятельств возле Боденского озера в Германии встретились парень и девушка из Эстонии.

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Как нарвитяне относятся к тому, что президент Кальюлайд на месяц поселится в Нарве?

Delfi опросил нарвитян, поинтересовавшись их отношением к тому, что будущей осенью президент ЭР Керсти Кальюлайд намерена месяц прожить в Нарве. Никто из респондентов не отреагировал на эту новость негативно, у некторых нашлось, что посоветовать Кальюлайд, а также выяснилось, что не все знают, как зовут президента и как она выглядит.

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Прогноз погоды до конца 2017 года — удручающий

фото иллюстративное Foto: Argo Ingver

Кажется, в Новый год будет дождь, пишет pogoda.ee.

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15 важных налоговых изменений, которые вступят в силу в новом году

фото иллюстративное Foto: Hendrik Osula

С нового года в силу вступает более 350 правовых актов, в том числе тех, которые регулируют важные для предпринимателей налоговые изменения. Представляем вашему вниманию обзор самых важных изменений, составленный Торговой палатой:

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