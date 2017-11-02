ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Об экстренной остановке действия сертификатов ИД-карт и налоговых изменениях в 2018 году

Сегодня, 2 ноября, правительство Эстонии приняло решение остановить действие сертификатов ID-карт из группы риска с 24:00 часов 3 ноября. Ранее в этот день в Налогово-таможенном департаменте прошла пресс-конференция на тему грядущего повышения не облагаемого подоходным налогом минимума до 500 евро. Кроме того, сегодня состоялось первое заседание нового состава Таллинского горсобрания, где председателем был избран Михаил Кылварт. Об этих и других событиях четверга читайте в нашей традиционной подборке новостей.

Эстония остановит действие сертификатов почти 760 000 ID-карт в полночь с пятницы на субботу

Pinna tänava büroos Foto: Andres Putting

Правительство Эстонии на сегодняшнем совещании поддержало предложение Департамента полиции и погранохраны и Департамента государственных информационных систем остановить действие сертификатов ID-карт из группы риска с 24:00 часов 3 ноября, сообщает коммуникационное бюро правительства.

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Касается каждого, имеющего доход! О налоговых изменениях в 2018 году

Karli Saul

Следующий год принесет большей части людей снижение налогов, т.к. ставка дохода, не облагаемого подоходным налогом, поднимется до 500 евро. Однако необходимо следить за своим доходом, чтобы избежать доплаты подоходного налога в 2019 году.

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ФОТО DELFI: Коалиционный договор подписан, Зюлейха Измайлова станет вице-мэром

Foto: Tiit Blaat

В 11 часов в Ботаническом саду в Таллинне состоялось подписание коалиционного договора. Свои подписи под документом поставили кандидат в мэры от Центристской партии Таави Аас и председатель Партии зеленых Зюлейха Измайлова.

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ФОТО: В Таллинне начало работу новое горсобрание: председателем избрали Михаила Кылварта

Foto: Madis Veltman

Таллиннское горсобрание проводит первое заседание, присутствует и Эдгар Сависаар, который сразу же завладел вниманием всей прессы.

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Кальюлайд стала первой эстонкой в списке самых влиятельных женщин мира по версии Forbes

Kersti Kaljulaid Foto: Rauno Volmar

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заняла 78 место в списке американского журнала Forbes ”100 самых влиятельных женщин”. Таким образом, Кальюлайд стала первой эстонкой, попавшей в этот список.

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Новый глава Больничной кассы о бюджете следующего года: дополнительных денег в два раза меньше, чем нужно

Rain Laane Foto: Madis Veltman

У пришедшего в Больничную кассу из ИТ-сектора Райна Лаане есть несколько идей, как лучше управлять ограниченным бюджетом. Например, он думает с помощью компьютеров контролировать, являются ли идущие на больничный люди больными на самом деле, пишет Eesti Päevaleht.

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Немецкая газета: США могут планировать доставку ядерного оружия в страны Балтии

Priit Simson/Ekraanitõmmis

Влиятельная немецкая газета Die Zeit пишет, что США может спросить у Польши и стран Балтии разрешения на размещение на их территории своего ядерного оружия.

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Таллиннец тратит на жилье столько же, сколько житель Хельсинки, но меньше рижанина

Hendrik Osula

Индекс доступности жилья Bloomberg Global City проанализировал 105 городов со всего мира, пишет Eesti Ekspress.

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В Мустамяэ мужчина напал на ребенка. Полиция просит помощи очевидцев

фото иллюстративное Foto: Eero Vabamägi

26 сентября полиция получила сообщение, что в Таллинне Мустамяэ, у остановки "Лийваку" мужчина, личность которого не установлена, приблизился к 10-летней девочке, схватил ее и удерживал силой.

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РЕКОНСТРУКЦИЯ: Смотрите, как произошло ДТП с автобусом Lux Express на Муху

Bussiõnnetus Saaremaal Foto: Kuvatõmmis rekonstruktsioonist

Вчера вечером на острове Муху в деревне Тусти произошло ДТп с автобусом Lux Express, в который врезалось крепление крыла жижеразбрасывателя ехавшего навстречу трактора. В результате столкновения разбилось лобовое стекло автобуса, и машина съехала в кювет.

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Умер писатель Владимир Маканин

wikipedia

Умер писатель Владимир Маканин. Об этом сообщили в пресс-службе издательства ”Эксмо”, передает Meduza.

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Детский фонд клиники ТУ поможет получить лечебное питание мальчику с редким синдромом Кабуки

Foto: Lastefond

У годовалого Роберта с шести месяцев диагностировано генетическое заболевание — синдром Кабуки, из-за которого у мальчика имеются проблемы с питанием и недостаточной прибавкой в весе. Роберт нуждается в лечебном питании, которое Больничная касса не компенсирует, сообщает пресс-представитель Детского фонда клиники Тартуского университета.

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ФОТО и ВИДЕО: ”Мария спасла мне жизнь!" Как отъявленный уголовник вновь стал человеком

Tiit Blaat

К тому времени, когда Имро (1978 года рождения) познакомился в интернете с симпатичной Марией, он уже провел за решеткой тринадцать лет. Оставалось еще шесть. Пара поженилиась в Тартуской тюрьме, и жизнь мужчины изменилась как по мановению волшебной палочки, пишет Eesti Ekspress.

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ФОТО: Как прошел запуск коллекции ERDEM x H&M в Таллинне и Риге

ERDEM x H&M Foto: H&M

Дизайнерская коллекция ERDEM x H&M доказала, что для потребителей важен дизайн товара, а не громкое имя — через 15 минут после запуска коллекции в продажу в Таллинне полки были почти пусты.

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