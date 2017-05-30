ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: О возможном возвращении Лауристин и трамвае на Лаагна теэ

Марью Лауристин, баллотирующаяся на выборах в органы местного самоуправления первым номером по Тарту от социал-демократов, обещает в случае победы отказаться от места в Европарламенте. Старейшина Ласнамяэ Мария Юферева утверждает, что среди идей по развитию района не было ни одного пожелания построить трамвай на Лаагна теэ. Эти и другие новости вторника, 30 мая, читайте в нашей подборке.

В случае победы на местных выборах Лауристин вернется из Брюсселя в Эстонию

Marju Lauristin on olnud üks mõjukamaid Eesti saadikuid, sest lõi sotside fraktsiooni aseesimehena sidemed Euroopa poliitika vasaktiiva tipptegelastega. Foto: Geert Vanden Wijgaert/europarlament

Марью Лауристин (77), баллотирующаяся на выборах в органы местного самоуправления первым номером по Тарту от социал-демократов, обещает в случае победы отказаться от места в Европарламенте, пишет Eesti Päevaleht.

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Мария Юферева: жители Ласнамяэ не хотят трамвай на Лаагна теэ

Maria Jufereva, Lasnamäe linnaosavanem Foto: Tiit Blaat

В течение трех месяцев управа Ласнамяэ в рамках проекта ”Позитивный Таллинн” собирала идеи от жителей района. По словам старейшины Ласнамяэ Марии Юферевой, за три месяца у управу поступило свыше полутора тысяч предложений.

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В ЕС введут новые правила продажи автомобилей

фото иллюстративное Foto: Toomas Vabamäe

Министры ЕС договорились в понедельник о разработке новых правил, разрешающих продажу автомобилей, чтобы предотвратить повторение скандала с выбросами Volkswagen и предоставить Европейской комиссии возможность штрафовать производителей-обманщиков напрямую, пишет Вести.Экономика со ссылкой на Reuters.

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В Финляндии приговорили к условному сроку эстонку, чей ребенок чуть не утонул в бассейне

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Суд первой инстанции Хельсинки приговорил 44-летнюю гражданку Эстонии, оставившую своего пятилетнего сына в бассейне без присмотра, к четырем месяцам условного срока. Из-за неосторожности матери жизнь мальчика была в опасности.

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В деле о незаконной торговле оружием пошли на соглашение, обвиняемых ждет тюрьма

Relvaäri kaitseväes, kohtuistung Viru Maakohtus Foto: Ain Liiva

Защитники Рауно Удекюлля, Райво Олева и Мартина Таннинга достигли с прокурором соглашения, при вступлении которого в силу за незаконное ведение оружейного бизнеса и кражу частей оружия мужчин ожидает тюремное заключение на несколько лет.

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ФОТО: В Раквере перевернулся грузовик с пивом — водитель скрылся

Rakvere külje all käis õlleveok kummuli Foto: Ain Liiva.

Во вторник днем недалеко от Раквере на круговой дороге у деревни Пийра перевернулся грузовой автомобиль, перевозивший пиво.

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ФОТО и ВИДЕО DELFI: В Тарту в типографии Kroonpress вспыхнул пожар

Сегодня вечером в расположенной в Тарту на улице Тяхе типографии Kroonpress вспыхнул пожар.

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Семья с 11 детьми из Сааремаа в результате пожара лишилась части своего нового дома

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В воскресенье в 16:35 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в деревне Сундиметса в волости Пёйде. Как сообщил звонивший, двухэтажный дом был полон дыма.

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Полиция разыскивает жертв мужчины, которого подозревают в растлении детей в Ласнамяэ

Politsei

На прошлой неделе следователи бюро по расследованию уголовных преступлений Пыхьяской префектуры задержали в Таллинне 49-летнего Алексея, подозреваемого в сексуальном растлении детей.

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ФОТО: Полиция просит помощи в поиске трех человек

Tagaotsitavad Kristiina, Jekaterina ja Dmitri Foto: PPA

Полиция просит помощи в поиске трех человек, два из которых не явились на судебные заседания и один уклоняется от отбывания наказания.

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