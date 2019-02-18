18.02.2019, 21:17

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: О потоке трудовых мигрантов из Украины и проблемах с автобусами ATKO в Нарве

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rus.delfi.ee
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: О потоке трудовых мигрантов из Украины и проблемах с автобусами ATKO в Нарве
Foto: Rauno Volmar

Читайте о том, как Эстония столкнулась с большим потоком трудовых мигрантов из Украины. Министр здоровья утвердила план развития Таллиннской больницы. Суд признал работавшего при Еврокомиссии эстонского чиновника виновным в изнасиловании коллеги. Дети напрасно дожидались поздно вечером автобуса в Нарве, а в фирме ATKO только разводят руками. Не пропустите самую большую Луну в этом году!

Эстония столкнулась с большим потоком трудовых мигрантов из Украины

Юрий Гальченко (слева) и Сергей Мазур в Эстонии зарабатывают примерно в 5 раз больше, чем на родине. Оба перевезли в Эстонию семью и хотят здесь остаться. Foto: Argo Ingver

За последние десятилетия 2018 год для Эстонии стал рекордным по числу украинцев, прибывших сюда на заработки. Стройка и сельскохозяйственные работы — вот основные сектора, в которых задействованы трудовые мигранты из Украины. Однако немало их в других сферах — ИТ, медицине, образовании.
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Пожилой мужчина спрыгнул в море с причала на Пальяссааре и утонул

фото иллюстративное Foto: Hendrik Osula

В пятницу в Таллинне утонул мужчина, спрыгнувший с причала Катарийна на полуострове Пальяссааре в морепередает rus.err.ee.
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ФОТО, ВИДЕО и ГРАФИК | Минфин представил анализ предвыборных программ партий: самые дорогие обещания у EKRE

Сегодня на открытом заседании представители Министерства финансов ознакомили специальную комиссию по контролю государственного бюджета с обзором анализа предвыборных программ партий за 2019 год.
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Суд постановил вернуть Сависаару лишь 125 000 евро

фото иллюстративное Foto: Rauno Volmar

Харьюский уездный суд постановил вернуть Эдгару Сависаару 106 000 евро и 300 000 крон (чуть более 19 000 евро), которые были изъяты у политика в ходе обыска его хутора осенью 2015 года, сообщает rus.err.ee.
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Kinnisvara24: бюро недвижимости уходят с порталов City24 и KV

Фото: Shutterstock

Принадлежащие концерну Eesti Meedia и находившиеся в последнюю пару лет в положении монополистов порталы недвижимости City24 и KV за полгода потеряли заметное число клиентов — показывает статистика, собранная конкурирующим порталом Kinnisvara24.
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В ночь на вторник можно будет наблюдать самую большую Луну в этом году

Kuuvarjutus 31.01.2018 Foto: Andres Putting

В ночь на 19 февраля Луна приблизится к Земле на минимальное в 2019 году расстояние.
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”Это просто стыдоба!” Дети напрасно дожидались поздно вечером автобуса в Нарве, а в фирме ATKO только разводят руками

Facebook, Станислав Беляков

ТОП

Нарвитянин Станислав Беляков с большим возмущением рассказал в Facebook о том, как поздно вечером 17 февраля он и другие потенциальные пассажиры автобуса №8 так и не смогли его дождаться, так как он сломался, а вывести на линию другой, на замену, фирма ATKO не удосужилась. В числе прочих на остановке пришлось полчаса мерзнуть 10-летней девочке, чтобы в итоге добраться на другой конец города при помощи Станислава и такси. Возможно, Нарвская горуправа оштрафует автобусную фирму.
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Ласнамяэскому медицинскому городку быть! Министр здоровья утвердила план развития Таллиннской больницы

Tallinna Haigla arhitektuurilahendus Foto: Douglas Triana

Министр здоровья и труда Рийна Сиккут утвердила документы I и II этапов функционального плана развития новой Таллиннской больницы.
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ФОТО: ”Ээсти 200” припарковала в центре Таллинна самолет

Lennuk Gonsiori tänava parklas Foto: Tiit Blaat

Сегодня рано утром жители Таллинна могли наблюдать на парковке Художественной академии самолет.
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В Тарту полиция задержала подозреваемого в убийстве жены мужчину

Foto: Eero Vabamägi

Вчера в Тарту полиция задержала 54-летнего мужчину в состоянии алкогольного опьянения по подозрению в убийстве свой жены.
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Скандал в Брюсселе: суд признал работавшего при Еврокомиссии эстонского чиновника виновным в изнасиловании коллеги

Arno Saar, Õhtuleht

В понедельник Брюссельский суд признал виновным в изнасиловании бывшего чиновника Еврокомиссии, 51-летнего Маргуса Рахуоя. Суд приговорил бывшего директора по авиации и международным транспортным связям к четырем годам заключения.
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Михаил Стальнухин обвинил Яну Тоом в развале русского гимназического образования в Нарве. Тоом назвала это бредом

Eesti Päevaleht/Delfi, kollaaž

В двух последних номерах нарвской газеты "Город" были опубликованы интервью с депутатом Рийгикогу и Нарвского городского собрания, центристом Михаилом Стальнухиным, в которых он обвинил однопартийца, депутата Европарламента Яну Тоом в уничтожении в городе гимназической ступени на русском языке, сообщает rus.err.ee.
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ВИДЕО: Еще один центрист запел. Мэр Нарвы Таммисте прочитал рэп в предвыборном ролике, но критикуют его не за качество исполнения

Гражданское движение MyNarva2024, добивающееся, чтобы нарвские власти сделали все возможное для того, чтобы город стал Культурной столицей Европы 2024 года, возмущены предвыборным клипом центриста Тармо Таммисте. А именно тем, что в нем эксплуатируется символика Narva2024, созданная на городские деньги.
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Поздравляем! Депутат Свободной партии родила ребенка от Андреса Херкеля, который старше ее на 19 лет

ФОТО: Ekspress meedia

Председатель Cвободной партии Андрес Херкель (56) рассказал в своем Facebook, что депутат и коллега по партии Кюллики Кюбарсепп родила ему дочь.
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