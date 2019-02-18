ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: О потоке трудовых мигрантов из Украины и проблемах с автобусами ATKO в Нарве

Читайте о том, как Эстония столкнулась с большим потоком трудовых мигрантов из Украины. Министр здоровья утвердила план развития Таллиннской больницы. Суд признал работавшего при Еврокомиссии эстонского чиновника виновным в изнасиловании коллеги. Дети напрасно дожидались поздно вечером автобуса в Нарве, а в фирме ATKO только разводят руками. Не пропустите самую большую Луну в этом году!
Эстония столкнулась с большим потоком трудовых мигрантов из Украины
За последние десятилетия 2018 год для Эстонии стал рекордным по числу украинцев, прибывших сюда на заработки. Стройка и сельскохозяйственные работы — вот основные сектора, в которых задействованы трудовые мигранты из Украины. Однако немало их в других сферах — ИТ, медицине, образовании. Loe edasi...
Пожилой мужчина спрыгнул в море с причала на Пальяссааре и утонул
ФОТО, ВИДЕО и ГРАФИК | Минфин представил анализ предвыборных программ партий: самые дорогие обещания у EKRE
Сегодня на открытом заседании представители Министерства финансов ознакомили специальную комиссию по контролю государственного бюджета с обзором анализа предвыборных программ партий за 2019 год. Loe edasi...
Суд постановил вернуть Сависаару лишь 125 000 евро
Kinnisvara24: бюро недвижимости уходят с порталов City24 и KV
Принадлежащие концерну Eesti Meedia и находившиеся в последнюю пару лет в положении монополистов порталы недвижимости City24 и KV за полгода потеряли заметное число клиентов — показывает статистика, собранная конкурирующим порталом Kinnisvara24. Loe edasi...
В ночь на вторник можно будет наблюдать самую большую Луну в этом году
В ночь на 19 февраля Луна приблизится к Земле на минимальное в 2019 году расстояние. Loe edasi...
”Это просто стыдоба!” Дети напрасно дожидались поздно вечером автобуса в Нарве, а в фирме ATKO только разводят руками
Нарвитянин Станислав Беляков с большим возмущением рассказал в Facebook о том, как поздно вечером 17 февраля он и другие потенциальные пассажиры автобуса №8 так и не смогли его дождаться, так как он сломался, а вывести на линию другой, на замену, фирма ATKO не удосужилась. В числе прочих на остановке пришлось полчаса мерзнуть 10-летней девочке, чтобы в итоге добраться на другой конец города при помощи Станислава и такси. Возможно, Нарвская горуправа оштрафует автобусную фирму. Loe edasi...
Ласнамяэскому медицинскому городку быть! Министр здоровья утвердила план развития Таллиннской больницы
Министр здоровья и труда Рийна Сиккут утвердила документы I и II этапов функционального плана развития новой Таллиннской больницы. Loe edasi...
ФОТО: ”Ээсти 200” припарковала в центре Таллинна самолет
Сегодня рано утром жители Таллинна могли наблюдать на парковке Художественной академии самолет. Loe edasi...
В Тарту полиция задержала подозреваемого в убийстве жены мужчину
Вчера в Тарту полиция задержала 54-летнего мужчину в состоянии алкогольного опьянения по подозрению в убийстве свой жены. Loe edasi...
Скандал в Брюсселе: суд признал работавшего при Еврокомиссии эстонского чиновника виновным в изнасиловании коллеги
В понедельник Брюссельский суд признал виновным в изнасиловании бывшего чиновника Еврокомиссии, 51-летнего Маргуса Рахуоя. Суд приговорил бывшего директора по авиации и международным транспортным связям к четырем годам заключения. Loe edasi...
Михаил Стальнухин обвинил Яну Тоом в развале русского гимназического образования в Нарве. Тоом назвала это бредом
В двух последних номерах нарвской газеты "Город" были опубликованы интервью с депутатом Рийгикогу и Нарвского городского собрания, центристом Михаилом Стальнухиным, в которых он обвинил однопартийца, депутата ЕвропарламентаЯну Тоом в уничтожении в городе гимназической ступени на русском языке, сообщает rus.err.ee. Loe edasi...
ВИДЕО: Еще один центрист запел. Мэр Нарвы Таммисте прочитал рэп в предвыборном ролике, но критикуют его не за качество исполнения
Гражданское движение MyNarva2024, добивающееся, чтобы нарвские власти сделали все возможное для того, чтобы город стал Культурной столицей Европы 2024 года, возмущены предвыборным клипом центриста Тармо Таммисте. А именно тем, что в нем эксплуатируется символика Narva2024, созданная на городские деньги. Loe edasi...
Поздравляем! Депутат Свободной партии родила ребенка от Андреса Херкеля, который старше ее на 19 лет
Председатель Cвободной партии Андрес Херкель (56) рассказал в своем Facebook, что депутат и коллега по партии Кюллики Кюбарсепп родила ему дочь. Loe edasi...