ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: О потоке трудовых мигрантов из Украины и проблемах с автобусами ATKO в Нарве

Сегодня на открытом заседании представители Министерства финансов ознакомили специальную комиссию по контролю государственного бюджета с обзором анализа предвыборных программ партий за 2019 год.

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Суд постановил вернуть Сависаару лишь 125 000 евро

фото иллюстративное Foto: Rauno Volmar

Харьюский уездный суд постановил вернуть Эдгару Сависаару 106 000 евро и 300 000 крон (чуть более 19 000 евро), которые были изъяты у политика в ходе обыска его хутора осенью 2015 года, сообщает rus.err.ee.

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Kinnisvara24: бюро недвижимости уходят с порталов City24 и KV

Фото: Shutterstock

Принадлежащие концерну Eesti Meedia и находившиеся в последнюю пару лет в положении монополистов порталы недвижимости City24 и KV за полгода потеряли заметное число клиентов — показывает статистика, собранная конкурирующим порталом Kinnisvara24.

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В ночь на вторник можно будет наблюдать самую большую Луну в этом году

Kuuvarjutus 31.01.2018 Foto: Andres Putting

В ночь на 19 февраля Луна приблизится к Земле на минимальное в 2019 году расстояние.

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”Это просто стыдоба!” Дети напрасно дожидались поздно вечером автобуса в Нарве, а в фирме ATKO только разводят руками

Facebook, Станислав Беляков

ТОП Эстония столкнулась с большим потоком трудовых мигрантов из Украины Скандал в Брюсселе: суд признал работавшего при Еврокомиссии эстонского чиновника виновным в изнасиловании коллеги Клиент купил путевку в Турцию, а через четыре месяца турфирма объявила, что стоимость проживания увеличивается на 1000 евро

Нарвитянин Станислав Беляков с большим возмущением рассказал в Facebook о том, как поздно вечером 17 февраля он и другие потенциальные пассажиры автобуса №8 так и не смогли его дождаться, так как он сломался, а вывести на линию другой, на замену, фирма ATKO не удосужилась. В числе прочих на остановке пришлось полчаса мерзнуть 10-летней девочке, чтобы в итоге добраться на другой конец города при помощи Станислава и такси. Возможно, Нарвская горуправа оштрафует автобусную фирму.

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Ласнамяэскому медицинскому городку быть! Министр здоровья утвердила план развития Таллиннской больницы

Tallinna Haigla arhitektuurilahendus Foto: Douglas Triana

Министр здоровья и труда Рийна Сиккут утвердила документы I и II этапов функционального плана развития новой Таллиннской больницы.

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ФОТО: ”Ээсти 200” припарковала в центре Таллинна самолет

Lennuk Gonsiori tänava parklas Foto: Tiit Blaat

Сегодня рано утром жители Таллинна могли наблюдать на парковке Художественной академии самолет.

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В Тарту полиция задержала подозреваемого в убийстве жены мужчину

Foto: Eero Vabamägi

Вчера в Тарту полиция задержала 54-летнего мужчину в состоянии алкогольного опьянения по подозрению в убийстве свой жены.

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Скандал в Брюсселе: суд признал работавшего при Еврокомиссии эстонского чиновника виновным в изнасиловании коллеги

Arno Saar, Õhtuleht

В понедельник Брюссельский суд признал виновным в изнасиловании бывшего чиновника Еврокомиссии, 51-летнего Маргуса Рахуоя. Суд приговорил бывшего директора по авиации и международным транспортным связям к четырем годам заключения.

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Михаил Стальнухин обвинил Яну Тоом в развале русского гимназического образования в Нарве. Тоом назвала это бредом