ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: О переводе русских школ и детсадов на эстонский язык обучения и о поправках к Закону о гражданстве

Директор Нарвского колледжа ТУ, одна из лидеров общественно-политического движения "Эстония 200" Кристина Каллас считает, что предлагаемый правящей партией Isamaa перевод русских детских садов и начальной школы на эстонский язык обучения на данный момент невозможен и, более того, приведет к обратному результату. По ее мнению, сократить разрыв между двумя частями общества способно лишь совместная учеба русских и эстонских детей в стенах общей школы.

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Яна Тоом: если закроем русские школы, не понадобится и кремлевской пропаганды

Vene kultuurikeskuses toimus Halli passi sünnipäev Foto: Rauno Volmar

Когда в начале политического сезона реформисты стали мусолить вопрос о русских школах, я сперва просто пожала плечами. На правом фланге эстонской политики толчея, как на Северном вокзале Парижа, а у нас скоро выборы. Однако сказанные кем-то глупости начали множиться: уже обозначились прогрессивные деятели, которые беспокоятся о несчастных детях в русских школах, а также сторонники сегрегации, которые тревожатся о несчастных детях в эстонских школах. Кроме того, некоторые мои коллеги великодушно предложили местным русским самим дозреть до идеи ликвидации русского образования.

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Генсек Isamaa: за счет налогоплательщиков выросло новое поколение русскоязычных, которое недостаточно владеет эстонским

IRL eestseisus kogunes Foto: Andres Putting

В Эстонии за счет средств налогоплательщиков выросло новое поколение русскоязычных жителей, которое не владеет в достаточной степени эстонским языком, заявил генеральный секретарь парламентской партии "Отечество" (Isamaa) Прийт Сибул.

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СТУДИЯ DELFI | Бесплатные курсы эстонского, оплачиваемый учебный отпуск — поправки к Закону о гражданстве облегчают его получение. Будет ли ажиотаж?

Депутаты Рийгикогу приняли поправки к закону о гражданстве, согласно которым у желающих получить эстонского гражданство появится возможность пройти бесплатные курсы по эстонскому языку. Ожидается, что попасть на них сможет до 1000 человек в год, которым гарантирован также оплачиваемый учебный отпуск.

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”Цифры не сходятся”. Читатель подозревает, что сберегательное общество недоплачивает клиентам. Компания объясняет, в чем состоит его ошибка

Foto: Sven Arbet

К Delfi обратился Денис, которого насторожил калькулятор дохода на сайте кредитно-сберегательного общества Erial. По словам читателя, он показывает заниженный доход вкладчика — неужели компания недоплачивает клиентам? Сама фирма считает это провокацией со стороны конкурентов и разъясняет подробно, где именно читатель ошибается, объясняя формулу расчета процентов.

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КРИМИНАЛЬНЫЕ РЕАЛИИ| Мужчина занял у Таранкова 25 000 евро и спустил их. После смерти авторитета за должником пришли

Joonistas Ats Nukki.

Издание Eesti Ekspress опубликовало историю мужчины, который занял у криминального авторитета Николая Таранкова 25 000 евро, спустил их, а позже в счет уплаты долга был вынужден работать на людей последнего.

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Город Тарту будет судиться с государством

Tööhõivereformi vastane meeleavaldus Tartus Foto: Hendrik Osula

Тартуское горсобрание решило подать ходатайство в Госсуд, чтобы признать противоречащими Конституции и недействительными некоторые положения Закона о планировании, которые рассматривают составление и финансирование государственной специальной планировки.

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Очередная жертва "проклятой" улицы в центре Таллинна: открывшийся недавно ресторан уже обанкротился