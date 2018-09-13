ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: О переводе русских школ и детсадов на эстонский язык обучения и о поправках к Закону о гражданстве

Сегодня, 13 сентября, на повестке дня Ригикогу значился лишь один вопрос, который был заявлен как ”вопрос государственной важности”, — "Перевод русских детсадов и школ на эстонский язык обучения". А в нашей студии мы говорили с министром внутренних дел Андресом Анвельтом о принятых депутатами поправках к Закону о гражданстве, согласно которым у желающих получить эстонского гражданство появится возможность пройти бесплатные курсы по эстонскому языку. Эти и другие новости этого четверга — в нашей ежедневной подборке.
ОНЛАЙН-БЛОГ: "Конечная цель — эстонская школа с большой буквы". В Рийгикогу обсудили "вопрос государственной важности"
Сегодня на повестке дня Ригикогу значился лишь один вопрос, который был заявлен как ”вопрос государственной важности”, — "Перевод русских детсадов и школ на эстонский язык обучения". Delfi вел как прямую видеотрансляцию, так и онлайн-блог! Loe edasi...
Не превращать русские школы в эстонские, а создать единую школу, где все учатся вместе и наравне
Директор Нарвского колледжа ТУ, одна из лидеров общественно-политического движения "Эстония 200" Кристина Каллас считает, что предлагаемый правящей партией Isamaa перевод русских детских садов и начальной школы на эстонский язык обучения на данный момент невозможен и, более того, приведет к обратному результату. По ее мнению, сократить разрыв между двумя частями общества способно лишь совместная учеба русских и эстонских детей в стенах общей школы. Loe edasi...
Яна Тоом: если закроем русские школы, не понадобится и кремлевской пропаганды
Когда в начале политического сезона реформисты стали мусолить вопрос о русских школах, я сперва просто пожала плечами. На правом фланге эстонской политики толчея, как на Северном вокзале Парижа, а у нас скоро выборы. Однако сказанные кем-то глупости начали множиться: уже обозначились прогрессивные деятели, которые беспокоятся о несчастных детях в русских школах, а также сторонники сегрегации, которые тревожатся о несчастных детях в эстонских школах. Кроме того, некоторые мои коллеги великодушно предложили местным русским самим дозреть до идеи ликвидации русского образования. Loe edasi...
Генсек Isamaa: за счет налогоплательщиков выросло новое поколение русскоязычных, которое недостаточно владеет эстонским
В Эстонии за счет средств налогоплательщиков выросло новое поколение русскоязычных жителей, которое не владеет в достаточной степени эстонским языком, заявил генеральный секретарь парламентской партии "Отечество" (Isamaa) Прийт Сибул. Loe edasi...
СТУДИЯ DELFI | Бесплатные курсы эстонского, оплачиваемый учебный отпуск — поправки к Закону о гражданстве облегчают его получение. Будет ли ажиотаж?
Депутаты Рийгикогу приняли поправки к закону о гражданстве, согласно которым у желающих получить эстонского гражданство появится возможность пройти бесплатные курсы по эстонскому языку. Ожидается, что попасть на них сможет до 1000 человек в год, которым гарантирован также оплачиваемый учебный отпуск. Loe edasi...
”Цифры не сходятся”. Читатель подозревает, что сберегательное общество недоплачивает клиентам. Компания объясняет, в чем состоит его ошибка
К Delfi обратился Денис, которого насторожил калькулятор дохода на сайте кредитно-сберегательного общества Erial. По словам читателя, он показывает заниженный доход вкладчика — неужели компания недоплачивает клиентам? Сама фирма считает это провокацией со стороны конкурентов и разъясняет подробно, где именно читатель ошибается, объясняя формулу расчета процентов. Loe edasi...
КРИМИНАЛЬНЫЕ РЕАЛИИ| Мужчина занял у Таранкова 25 000 евро и спустил их. После смерти авторитета за должником пришли
Издание Eesti Ekspress опубликовало историю мужчины, который занял у криминального авторитета Николая Таранкова 25 000 евро, спустил их, а позже в счет уплаты долга был вынужден работать на людей последнего. Loe edasi...
Город Тарту будет судиться с государством
Тартуское горсобрание решило подать ходатайство в Госсуд, чтобы признать противоречащими Конституции и недействительными некоторые положения Закона о планировании, которые рассматривают составление и финансирование государственной специальной планировки. Loe edasi...
Очередная жертва "проклятой" улицы в центре Таллинна: открывшийся недавно ресторан уже обанкротился
ВИДЕО: Подозреваемые в отравлении Скрипалей в эфире пропагандистского канала RT рассказали о вояже в Солсбери
РоссиянеАлександр Петров и Руслан Боширов, которые, как утверждают власти Великобритании, причастны к покушению на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь в Солсбери, заявили, что действительно посетили этот город в марте текущего года. Их интервью с главредом RT Маргаритой Симоньян опубликовано на сайте канала. Loe edasi...
ВИДЕО DELFI: На месте избиения подростка в Мустамяэ — следы возлияний и драки. Рядом — спортивное сооружение и жилые дома
Вчера СМИ опубликовали видео, на котором запечатлен очередной акт насилия со стороны подростков. Loe edasi...
Кто взорвал банкомат в Аравете? Расследование продолжается
На настоящий момент по делу о подрыве и краже денег из банкомата в поселке Авравете в Ярвамаа подозрение никому не предъявлено. Loe edasi...
ФОТО: На месте гибели экскаваторщика в парке Таммсааре горят свечи
В память о мужчине средних лет, который погиб в понедельник под обвалом во время раскопок на краю парка Таммсааре, на месте происшествия зажжены свечи. Loe edasi...
Поздравляем! В семье Юри и Катрин Ратас родился четвертый ребенок
Сегодня утром Юри Ратас неожиданно сообщил министрам, что не сможет участвовать в заседании правительство. Как оказалось, премьер-министр поехал поддерживать рожающую супругу. К работе он вернулся около 16 часов. Loe edasi...