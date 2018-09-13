13.09.2018, 21:28

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: О переводе русских школ и детсадов на эстонский язык обучения и о поправках к Закону о гражданстве

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rus.delfi.ee
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Eesti keel, õpik
Eesti keele õpikMobiilifoto: Eppmare

Сегодня, 13 сентября, на повестке дня Ригикогу значился лишь один вопрос, который был заявлен как ”вопрос государственной важности”, — "Перевод русских детсадов и школ на эстонский язык обучения". А в нашей студии мы говорили с министром внутренних дел Андресом Анвельтом о принятых депутатами поправках к Закону о гражданстве, согласно которым у желающих получить эстонского гражданство появится возможность пройти бесплатные курсы по эстонскому языку. Эти и другие новости этого четверга — в нашей ежедневной подборке.

ОНЛАЙН-БЛОГ: "Конечная цель — эстонская школа с большой буквы". В Рийгикогу обсудили "вопрос государственной важности"

Vene koolid Foto: Jaanus Lensment

Сегодня на повестке дня Ригикогу значился лишь один вопрос, который был заявлен как ”вопрос государственной важности”, — "Перевод русских детсадов и школ на эстонский язык обучения". Delfi вел как прямую видеотрансляцию, так и онлайн-блог!
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Не превращать русские школы в эстонские, а создать единую школу, где все учатся вместе и наравне

Kristina Kallas Foto: Tiit Blaat

Директор Нарвского колледжа ТУ, одна из лидеров общественно-политического движения "Эстония 200" Кристина Каллас считает, что предлагаемый правящей партией Isamaa перевод русских детских садов и начальной школы на эстонский язык обучения на данный момент невозможен и, более того, приведет к обратному результату. По ее мнению, сократить разрыв между двумя частями общества способно лишь совместная учеба русских и эстонских детей в стенах общей школы.
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Яна Тоом: если закроем русские школы, не понадобится и кремлевской пропаганды

Vene kultuurikeskuses toimus Halli passi sünnipäev Foto: Rauno Volmar

Когда в начале политического сезона реформисты стали мусолить вопрос о русских школах, я сперва просто пожала плечами. На правом фланге эстонской политики толчея, как на Северном вокзале Парижа, а у нас скоро выборы. Однако сказанные кем-то глупости начали множиться: уже обозначились прогрессивные деятели, которые беспокоятся о несчастных детях в русских школах, а также сторонники сегрегации, которые тревожатся о несчастных детях в эстонских школах. Кроме того, некоторые мои коллеги великодушно предложили местным русским самим дозреть до идеи ликвидации русского образования.
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Генсек Isamaa: за счет налогоплательщиков выросло новое поколение русскоязычных, которое недостаточно владеет эстонским

IRL eestseisus kogunes Foto: Andres Putting

В Эстонии за счет средств налогоплательщиков выросло новое поколение русскоязычных жителей, которое не владеет в достаточной степени эстонским языком, заявил генеральный секретарь парламентской партии "Отечество" (Isamaa) Прийт Сибул.
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СТУДИЯ DELFI | Бесплатные курсы эстонского, оплачиваемый учебный отпуск — поправки к Закону о гражданстве облегчают его получение. Будет ли ажиотаж?

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”Цифры не сходятся”. Читатель подозревает, что сберегательное общество недоплачивает клиентам. Компания объясняет, в чем состоит его ошибка

Foto: Sven Arbet

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Joonistas Ats Nukki.

Издание Eesti Ekspress опубликовало историю мужчины, который занял у криминального авторитета Николая Таранкова 25 000 евро, спустил их, а позже в счет уплаты долга был вынужден работать на людей последнего.
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Tööhõivereformi vastane meeleavaldus Tartus Foto: Hendrik Osula

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Uus 24 ja Pärnu mnt 20 õigusbürood Foto: Madis Veltman

В центре Таллинна на участке Пярнуского шоссе между кинотеатром Kosmos и площадью Вабадузе творится настоящая мистика — многие предприниматели пытались открыть там рестораны, кафе и бутики, но они почти поголовно в быстрые сроки закрываются, пишет Inforegister.
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: О переводе русских школ и детсадов на эстонский язык обучения и о поправках к Закону о гражданстве

13.09.2018
Сегодня, 13 сентября, на повестке дня Ригикогу значился лишь один вопрос, который был заявлен как ”вопрос государственной важности”, — "Перевод русских детсадов и школ на эстонский язык обучения". А в нашей студии мы говорили с министром внутренних дел Андресом Анвельтом о принятых депутатами поправках к Закону о гражданстве, согласно которым у желающих получить эстонского гражданство появится возможность пройти бесплатные курсы по эстонскому языку. Эти и другие новости этого четверга — в нашей ежедневной подборке.
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СТУДИЯ DELFI | Бесплатные курсы эстонского, оплачиваемый учебный отпуск — поправки к Закону о гражданстве облегчают его получение. Будет ли ажиотаж?

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Депутаты Рийгикогу приняли поправки к закону о гражданстве, согласно которым у желающих получить эстонского гражданство появится возможность пройти бесплатные курсы по эстонскому языку. Ожидается, что попасть на них сможет до 1000 человек в год, которым гарантирован также оплачиваемый учебный отпуск.
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Город Тарту будет судиться с государством

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Тартуское горсобрание решило подать ходатайство в Госсуд, чтобы признать противоречащими Конституции и недействительными некоторые положения Закона о планировании, которые рассматривают составление и финансирование государственной специальной планировки.
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