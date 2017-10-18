ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: О коррупции в Тарту, компенсации за лечение зубов и забастовке на Раквереском мясокомбинате

Сегодня, 18 октября, полиция безопасности задержала вице-мэров Тарту Валво Семиларского и Артема Суворова по подозрению в нескольких коррупционных преступлениях. Кроме того, в это день мы писали о том, что стоматологические кабинеты не хотят заключать с Больничной кассой договоры, отчего компенсация за лечение зубов зачастую недоступна людям, а также о том, что владелец Раквереского мясокомбината HKScan Estonia посчитал организованную частью сотрудников бойни забастовку незаконной и уволил нескольких человек. Подробнее об этом и многом другом читайте в нашей подборке новостей этой среды.

КаПо задержала двух вице-мэров Тарту по подозрению в коррупции

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Сегодня утром полиция безопасности задержала вице-мэров Тарту Валво Семиларского и Артема Суворова по подозрению в нескольких коррупционных преступлениях.

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В планах Осиновского по увеличению компенсации за лечение зубов есть дырки

Töö-ja terviseministrite kogunemine Kultuurikatlas, EPSCO Foto: Tiit Blaat

Стоматологические кабинеты не хотят заключать с Больничной кассой договоры на лечение зубов взрослыми, отчего эта услуга зачастую недоступна людям, пишет Eesti Ekspress.

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Увольнение бастовавших работников Раквереского мясокомбината законно?

Streik Rakvere lihakombinaadis Foto: Ain Liiva.

Комментируя увольнение бастовавших работников Раквереского мясокомбината, заместитель гендиректора Трудовой инспекции Меэли Мийдла-Ванаталу сказала, что оценку разумности прерывания трудового договора может дать только комиссия по трудовым спорам или суд.

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Уволенные сотрудники Раквереского мясокомбината: начальству до нас вообще нет дела

Часть сотрудников бойни Раквереского мясокомбината организовали забастовку из-за низких зарплат и растущей трудовой нагрузки. Владелец комбината, предприятие HKScan Estonia посчитало такое прекращение работы незаконным и уволила нескольких человек.

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Глава HKScan Estonia: не могу отрицать, что части сотрудников бойни последний раз повышали зарплату 10 лет назад

Председатель правления HKScan Estonia Анне Мере сообщила, что в незаконной остановке работы на бойне Раквереского мясокомбината виноваты обе стороны, но она не считает необходимым создание профсоюза.

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РЕКОНСТРУКЦИЯ: Мрак и черный дождь навели ужас на всю Эстонию. Ждать ли повторения?

Tolmu ja tahma liikumisteekond Lõuna-Euroopast Eestini Foto: Kuvatõmmis interaktiivsest graafikust

Вчера в Эстонии можно было наблюдать небывалое природное явление: в районе 13 часов все погрузилась во тьму, которая развеялась лишь к вечеру. Кроме того, по всей стране прошел черный дождь. Синоптики пообещали, что сегодня такого не повторится.

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Как пыль из Сахары попала в Эстонию, и представляет ли она опасность для людей?

Kui päev sai otsa Foto: Andres Putting

Во вторник днем на улице было темно, словно уже наступил вечер. Во многих местах прошел черный дождь. Как объяснил синоптик, это ураган ”Офелия” принес в Эстонию дым из Португалии и пыль из Сахары. Представляет ли она опасность для здоровья людей?

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Подробности секс-скандала Рыйваса, о которых вы можете не знать

Madis Veltman

Издание Eesti Ekpress собрало воедино известные и не очень факты о разразившемся вокруг экс-премьера Таави Рыйваса секс-скандале.

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ГРАФИКИ: В Эстонии от рака ежегодно умирают сотни людей, которых можно было бы спасти

Parema ennetustöö korral poleks PERH-i onkoloogia ja hematoloogia polikliinikusse nii paljudel inimestel asja kui praegu. Rauno Volmar

Раннее выявление и диагностика онкологии могли бы помочь предупредить определенные виды рака. Эстония в этом плане сильно отстает от Северных стран. По мнению врачей и аналитиков, в борьбе против рака государство выпустило из рук поводья, пишет Eesti Päevaleht.

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ФОТО: Процесс Сависаара: Вилья Тоомаст отказалась давать показания

Сегодня на процесс по обвинению Эдгара Сависаара вызвали свидетельствовать его бывшую супругу Вилью Тоомаст. Тоомаст сказала, что отказывается давать показания, потому что Сависаар — ее бывший супруг и отец ее ребенка.

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Ушел из жизни один из аксакалов криминальной полиции Мати Эрик

Ingmar Muusikus

В понедельник скончался заслуженный полицейский и ”строитель” Таллиннской криминальной политики Мати Эрик, отметивший в прошлом месяцев свое 52-летие.

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"Как такое вообще возможно в Эстонии?" Бывшую мисс подозревают в сводничестве

Foto: Shutterstock

Сегодня вечером новостная передача "Seitsmesed uudised" на TV3 покажет сюжет, в котором разоблачит бывшую мисс Эстонии и известную публичную личность в сутенерстве. По сведениям Publik, речь идет о Лауре Кыргмяэ.

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Прощальное письмо с парома "Эстония" оказалось фейком

VÕLTSKIRI: Kirja allservas olev uus Estline’i logo reedab, et tegu on võltsitud kirjaga.

На прошлой неделе эстонские СМИ распространили опубликованную в группе на Facebook Ms Estonia фотографию найденного в Финляндии письма с затонувшего парома "Эстония". Выяснилось, что письмо является подделкой, пишет Eesti Eskpress.

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Звезды на выборах: сколько голосов набрали Илона Калдре, Алексей Туровский и другие

"Appi tuleb selgeltnägija" uue hooaja esitlus Foto: Tanel Meos

В выборах, которые прошли 15 октября, участвовали не только политики, но и простые граждане, знаменитые в разных областях. Сколько же голосов они набрали?

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