ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Новый скандал в ERM, аудит продажи центра Arsenal и фекалии в спа

Руководитель службы по связям с общественностью Эстонского национального музея (ERM) Каарел Таранд заявил, что конкурс на должность директора музея проводится только для вида. Тем временем специальный аудит Riigi Kinnisvara AS (RKAS) при контроле организации продажи семи объектов недвижимости выявил несколько недостатков, связанных с соблюдением внутренних правил. А посетитель центра восстановительного лечения в Пярну Viiking SPA рассказал, что 21 октября в бассейне комплекса плавали фекалии. Подробнее об этом и других событиях вторника, 24 октября, читайте в нашей ежедневной подборке.

Новый скандал в ERM: конкурс на должность директора музея засекречен из-за тайного политического договора?

Eesti Rahva Muuseum oktoober 2017 Foto: Anni Õnneleid

Руководитель службы по связям с общественностью Эстонского национального музея (ERM) Каарел Таранд утверждает, что причина засекречивания конкурса на должность директора музея кроется в том, что конкурс проводится только для вида — министр культуры уже пообещал кому-то должность.

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Устранение ошибок будет медленным: сотни тысяч ИД-карт окажутся закрыты раньше

Если ранее государство обещало выпустить в ноябре обновление программного обеспечения, которое устранит ошибки в ИД-картах, то сейчас выяснилось, что прежде чем обновление дойдет до адресатов, тысячи карт окажутся уже закрытыми, а для поклонников MAC использование таких карт станет намного труднее, пишет geenius.

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Аудит деятельности RKAS и продажи центра Arsenal: есть недочеты, но ничего криминального

Arsenali keskus Foto: Karin Kaljuläte

Специальный аудит Riigi Kinnisvara AS (RKAS) при контроле организации продажи семи объектов недвижимости выявил несколько недостатков, связанных с соблюдение внутренних правил. Сравнительно короткий срок торгов вокруг здания Arsenal мог ограничить потенциальную конкуренцию, а здание было, скорее всего, продано дешевле своей рыночной стоимости.

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Профсоюз скотобойни дал HKScan две недели на размышление

фото иллюстративное Foto: Ain Liiva

Сегодня состоялась встреча руководства владельца Раквереского мясокомбината HKScan Estonia и недавно созданного профсоюза. Профсоюз представил свои требования по зарплате, чтобы отреагировать на которые, у предприятия под руководством Анне Мере теперь есть две недели.

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В отношении совершившего в Нарве самоподжог мужчины возбуждено дело о проступке

В отношении мужчины, который в день муниципальных выборов совершил в Нарве в знак протеста против ЭР самоподжог, возбуждено дело о проступке на основании статьи о нарушении общественного порядка.

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Предварительные данные: найденное на берегу Лохусалу наркотическое вещество — кокаин

Lohusalu rand Foto: Andres Putting

Наркотическое вещество, обнаруженное в большом количестве в минувшие выходные на побережье Лохусалу, является кокаином — таковы данные экспресс-теста.

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Можно ли было предотвратить трагедию? Почему полиция не отправила патруль на сообщение о бегающих лошадях

Hukkunud hobustega liiklusõnnetus Saku vallas

Вчера утром сознательный гражданин сообщил в Центр тревоги о трех лошадях, мешающих дорожному движению. Полутора часами позже произошла авария, в ходе которой грузовик врезался в животных, которые от полученных травм скончались.

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И смех и грех! Экс-чиновник обнародовал нелепые цитаты из переписки с ведомствами

Foto on illustratiivne Foto: Hendrik Osula

Сегодня Eesti Päevaleht и Delfi опубликовали интервью с экс-руководителем Департамента государственной ифносистемы (RIA) Тоомасом Ваксом. Сейчас он трудится на Swedbank, но перед этим по настоятельной просьбе коллег опубликовал в Facebook забавные цитаты из имейлов, которые получал во время своей работы в RIA, показывающие, какие настроения царят в министерствах и госучреждениях страны.

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Феминистка: в последние 20 лет каждую весну кто-то пытается меня за что-то ухватить

Ahistamine, foto on illustratiivne Foto: Anni Õnneleid

Рассуждая на страницах Publik о насилии, феминистка и культурный критик Бригитта Давидянтс говорит, что не верит в существование женщин, которых никогда не домогались.

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”Мы пулей выскочили из воды”. Посетителей известного СПА-комплекса шокировали плавающие в бассейне фекалии

Vida Press

По словам посетителя центра восстановительного лечение в Пярну Viiking SPA, 21 октября в бассейне комплекса плавали фекалии.

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ФОТО: Школьник выловил в центре Тарту щуку весом в 12 килограммов

Erakogu

Рыболовный кружок тартуского центра Koidu отправился потренироваться в рыбной ловле на реке Эмайыги в центре города. Ученик пятого класса Артур Ипитс настолько удачно закинул удочку, что на крючок попалась огромная щука.

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ВИДЕО DELFI: Александр Шепс — о душе, счастье и жизни после смерти

21 октября Александр Шепс представил в Таллинне свою новую книгу под названием “Медиум: в поисках жизни”. В этот же день знаменитый экстрасенс встретился с победительницей “Эстонской битвы экстрасенсов” шаманом Ану, чтобы поговорить об осени, мире после смерти и многом другом. Смотрите видео!

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