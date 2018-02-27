ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Новый скандал с Danske Bank, инцидент на острове Прангли и таллиннское колесо обозрения

Как пишет The Guardian, приближенные Путина отмывали через эстонский филиал Danske средства и угрожали таллиннским банкирам расправой. На острове Прангли застряли люди, к счастью вертолет ВВС доставил их на материк. В Таллинне построят колесо обозрения, а в Латвии с 1 марта стремительно подорожает алкоголь.

ГРАФИК: Народ хочет видеть в кресле премьера Кайю Каллас и Юри Ратаса, у соцдемов и IRL надежды нет

Kollaaž

Сторонники социал-демократов и IRL предпочитают видеть в качестве премьер-министра лидеров других партий, пишет Eesti Päevaleht.

Loe edasi...

”Хочу отдыхать летом!” Имеет ли работодатель право отправить работника в отпуск в неудобное для него время?

Foto: Vallo Kruuser

Читатель Delfi обратился в редакцию и попросил помощи. ”Работодатель составил график отпусков и установил, что весной весь коллектив находится в коллективном отпуске. А я хотел бы отдыхать летом. Имеет ли работодатель на это право?” — написал читатель.

Loe edasi...

С 1 марта в Латвии стремительно подорожает алкоголь

Foto: Karli Saul

Латвийская ассоциация алкогольной отрасли предупреждает, что в результате введения налоговой реформы с 1 марта в стране ощутимо подорожают алкогольные напитки, пишет rus.delfi.lv.

Loe edasi...

The Guardian: приближенные Путина отмывали через эстонский филиал Danske средства и угрожали таллиннским банкирам расправой

Danske Balti üksuse juht Ivar Pae Foto: Rauno Volmar

В 2013 году крупнейший банк Дании Danske закрыл счета 20 российских клиентов после того как выяснилось, что через эстонское подразделение банка происходило незаконное перемещение средств, пишет Guardian.

Loe edasi...

Милана Каштанова: восемь лет выживания

Milana Kaštanova Foto: erakogu, MK-Estonia

Самой известной жертвой петербургских зимних крыш была студентка из Таллинна Милана Каштанова. Восемь лет назад ледяная глыба изуродовала её жизнь и жизни её родителей.

Loe edasi...

ВИДЕО читателя Delfi: Зачем разжигать вражду? В армии ЭР эстонцы и русские находят общий язык в песне

Вчера вы опубликовали новость о том, что в эстонской армии предлагают петь про то, как ”убиваю русских тибл”. Зачем разжигать вражду? Когда мы служили, всегда находили общий язык. Особенно в песне!

Loe edasi...

ФОТО и ВИДЕО: На острове Прангли застряли люди. Вертолет ВВС Эстонии доставил их на материк

На острове Прангли люди застряли в ”ловушке” и не могут из-за погодных условий попасть на материк. Вертолет ВВС Эстонии доставил их на материк.

Loe edasi...

Вакра: важно учиться на ошибках. Алкогольный акциз в следующем году поднимать не будут

Sotsiaaldemokraatliku erakonna valimispidu 2017. aasta kohalike omavalitsuste valimistel Foto: Hendrik Osula

По мнению социал-демократа Райнера Вакра, причина низкого рейтинга лидера партии Евгения Осиновского кроется в распространенном среди избирателей стереотипе, что премьер-министр должен принадлежать либо Центристской партии, либо Партии реформ.

Loe edasi...

Ракетные и бомбовые удары: в соседних с Эстонией областях РФ проходят масштабные учения авиации

Более 30 экипажей ударных боевых вертолетов поразят цели в Ленинградской, Смоленской и Псковской областях, сообщает российский портал 47news со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

Loe edasi...

В Таллинне построят колесо обозрения. Где, когда, и почем будет билет?

kuvatõmmis

Фонд развития предпринимательства принял решение поддержать суммой в 1,44 евро основание парка аттракционов Super Skypark. В нем будет построено и колесо обозрения.

Loe edasi...

ФОТО: Напротив ”Юлемисте” растет великомасштабный ”собрат”. На нем будет и колесо обозрения

Foto: Andres Putting

По другую сторону железной дороги от торгового центра ”Юлемисте” скоро вырастет суперцентр Т1 — в два раза выше. Хотя ”Юлемисте” — двухэтажный, а открывающийся осенью Т1 будет четырехэтажным, сейчас площадь пола в обоих торговых центрах примерно одинакова, пишет Kasulik.

Loe edasi...

ФОТО и ВИДЕО: Медвежонок Арон из Таллиннского зоопарка гоняется за надоедливой вороной

Сегодня отмечается международный день полярного медведя. В связи с этим Delfi побывал в Таллиннском зоопарке, где медвежонок Арон даже дал зрителям маленькое ”представление”, пытаясь поймать докучающую ему ворону.

Loe edasi...

Россию с 1 апреля лишат права проводить любые международные соревнования

Venemaa lippe näeb hokihallis igal pool. Foto: Valery Sharifulin, Valery Sharifulin/TASS

Все международные спортивные федерации с 1 апреля 2018 года лишатся права отдавать России любые соревнования различного уровня. Однако на турниры, с которыми уже подписаны контракты, этот запрет распространяться не будет.

Loe edasi...

ФОТО: Лучшая спортсменка Эстонии на Олимпиаде-2018 вернулась домой

Saskia Alusalu võeti lennujaamas pidulikult vastu Foto: Taavi Sepp

Удивившая всех на Олимпийских играх в Пхенчхане конькобежка Саския Алусалу в ночь с понедельника на вторник вернулась из Кореи домой.

Loe edasi...

ФОТО И ВИДЕО DELFI: "Идея необходимости несчастья". Новая книга Елены Скульской о любви в русской литературе

В понедельник, 26 февраля, Елена Скульская представила свою новую книгу “Любовь в русской литературе”. Чьи истории рассказаны в книге? Почему несчастная любовь — это хорошо? Смотрите в репортаже Delfi!

Loe edasi...