ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Новый скандал с Центристской партией, скончался писатель Маргус Кару

Сегодня в возрасте 32 лет скончался писатель Маргус Кару. Центристов критикуют из-за голосования о ратификации договора об оборонном сотрудничестве с США, а на Тенерифе избили и изнасиловали эстонку. Также читайте, где в Эстонии откроют магазины Lidl, и что надо иметь с собой при пересечении границы на автомобиле.

АРХИВНЫЕ КАДРЫ: Как в 70-е на заводе Norma изготавливали игрушки

Начиная с 1950-х по 80-е завод Norma был известен в качестве производителя деревянных и электронных игрушек.

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В Рийгикогу обсуждают возможность снятия пенсионерами всей накопленной во второй ступени пенсии

Foto: Sven Arbet

Разрешить снимать накопленную трудовую пенсию целиком или нет — эта тема разбила на два лагеря эстонских политиков и экспертов. Сегодня предложение пенсионного фонда Tuleva обсудили в финансовой комиссии Рийгикогу, передает ”Актуальная камера”.

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Сависаар: я еще надолго останусь в политике

Edgar Savisaar Foto: Priit Simson

Обвиняемый в коррупции экс-председатель Центристской партии и мэр Таллинна Эдгар Сависаар прокомментировал решение экспертной комиссии, согласно которой состояние здоровья позволяет ему участвовать в судебном процессе, отметив, что он еще надолго останется в политике, передает rus.err.ee.

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На Тенерифе избили и изнасиловали женщину из Эстонии

Foto: Canarian Weekly / Facebook

Рано утром в субботу, в туристическом центре Tenerifel Costa Adeje неизвестные набросились и изнасиловали 30-летнюю женщину из Эстонии.

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Активист из Башкирии попросил политическое убежище в Эстонии

Foto: Hendrik Osula

Бывший координатор проектов отделения Молодой гвардии Единой России в Башкортостане, ныне член Открытой России, Константин Чадлин покинул страну и запросил политическое убежище в Эстонии, Департамент полиции и погранохраны Эстонии не подверждает и не опровергает эту информацию.

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Стоит знать! Что надо иметь с собой при пересечении границы на автомобиле

Foto: Tiit Blaat

Если вы отправляетесь за границу на автомобиле, он должен быть технически исправен, а у вас с собой должны быть водительские права, технический паспорт автомобиля и документы в отношении страховки — все это необходимо в поездках в Латвию, Литву и Финляндию.

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Посольство РФ в Таллинне пригласило Михала на День России. Он поблагодарил и отказался

фотоколлаж Delfi

После недавних критических заявлений реформиста Кристена Михала в адрес Посольства РФ и некоторых центристов посол России в Эстонии Александр Петров пригласил его на прием по случаю Дня России, который празднуется 12 июня. Михал пожелал хорошего праздника и отказался от приглашения.

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Часть центристов не голосовали по вопросу ратификации договора об оборонном сотрудничестве США-Эстония

Сегодня утром в Рийгикогу состоялось голосование по вопросу ратификации договора о сотрудничестве в сфере обороны между правительствами Эстонии и США.

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Скончался писатель Маргус Кару

Foto: Rauno Volmar

Ушел из жизни автор самого популярного эстонского молодежного романа последних лет Маргус Кару.

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КАРТА: Смотрите, где в Эстонии будут находиться магазины Lidl

фото иллюстративное Foto: STEPHEN HIRD, Reuters

Немецкая сеть магазинов эконом-класса Lidl приобрела территории с пустующим грунтом в Таллинне, Тарту и Нарве. Все грунты находятся по соседству с другими продуктовыми магазинами, пишет Äripäev.

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Ратас: Эдгар Сависаар уже несколько лет не работает в мэрии Таллинна

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас, отвечая на вопрос о том, почему он потребовал немедленной отставки вице-мэра Арво Сарапуу после предъявления ему подозрений в совершении преступления, но не делает этого в отношении отстраненного от должности мэра Таллинна Эдгара Сависаара и председателя горсобрания Калева Калло, отметил, что Сависсар уже долгое время не работает в мэрии.

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Реальная проблема: в Ласнамяэ загорелась 16-этажка

Häirekeskus Foto: Priit Simson

В понедельник Центр тревоги получил сообщение о том, что на улице Кивила в столичном районе Ласнамяэ из 16-этажного здания валит дым.

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