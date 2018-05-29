ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Новый предстоятель ЭПЦ, день рождения таллиннского трамвая и планы по урезанию финансирования Эстонии

Подведем итоги сегодняшнего дня.
40 дней со дня кончины Корнилия: в соборе Александра Невского прошла Божественная литургия
28 мая 2018 года в День Святого Духа, Преосвященнейший Лазарь, епископ Нарвский и Причудский, временно управляющий делами Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата, совершил Божественную литургию в Таллиннском кафедральном соборе святого благоверного великого князя Александра Невского.
ТАБЛИЦА: Сколько нужно зарабатывать, чтобы войти в 10% самых богатых в Эстонии? (49)
В результате организованного порталом поиска работы CVKeskus.ee и Агентством по исследованию зарплат исследования выяснилось, что для того, чтобы войти в 10% самых богатых в Эстонии, нужно получать брутто-зарплату более 2000 евро. За год 10-процентная граница немного повысилась, больше всего эта граница повысилась в Центральной и Южной Эстонии.
ФОТО: Вот это лето! Белая медведица Фрида загорела и с нетерпением ожидает суженого (3)
Белая медведица Фрида вовсю наслаждается летом: купается, валяется по земле и с нетерпением ожидает, когда в соседний вольер прибудет ее суженый — белый медведь Норд, сообщает Таллиннский зоопарк на своей странице в Facebook.
Мы ждем будущих журналистов и блогеров! Delfi и Стокгольмская школа экономики в Риге проводят набор в Летнюю школу журналистики (5)
С 11 по 15 июня 2018 русский Delfi в сотрудничестве с Центром изучения медиа Стокгольмской школы экономики в Риге проведет Летнюю школу журналистики. В этом году тренинг пройдет уже во второй раз. Обучение в Летней школе проведут известные журналисты и преподаватели из Эстонии, Латвии и России. Форма подачи заявки — здесь.
ФОТО: Безумие продолжается! Стоимость 95-го бензина взлетела до 1,399 евро (63)
Розничные продавцы моторного топлива подняли цены на 95-й бензин до 1,399 евро. Еще вчера этот же вид топлива стоит 1,369 евро.
Брюссель планирует на 24% урезать финансирование Эстонии (139)
По данным британского издания Financial Times, Брюссель намерен перенаправить финансирование в размере 30 млрд евро из Восточной и Центральной Европы в южные страны, то есть в Грецию, Италию и Испанию.
ФОТОНОВОСТЬ: В Таллинне начался Поместный собор Эстонской православной церкви МП, где выберут нового митрополита (5)
В православном храме им.Александра Невского в Таллинне сегодня начал работу внеочередной Собор ЭПЦ МП. В ходе Собора будет избран новый предстоятель ЭПЦ взамен недавно почившего митрополита Корнилия.
ФОТО и ВИДЕО DELFI: Как и из чего изготавливали бумагу в Средневековье? Студия Labora в Старом городе поддерживает древнюю традицию (23)
В Старом городе Таллинна расположился самый настоящий ”средневековый цех” по изготовлению бумаги — и изготавливают ее там не простым способом, а старинным. Угадайте, из чего? Смотрите наше видео о том, как происходит этот необычный процесс.
ФОТО И ВИДЕО: В Бельгии недавно вышедший из тюрьмы преступник застрелил трех человек, в том числе двух полицейских (17)
В бельгийском городе Льеж вооруженный мужчина застрелил трех человек, двое из которых были офицерами полиции. Об этом сообщают местные телекомпании RTBF и RTL.
Предстоятелем ЭПЦ МП избран архиепископ Верейский Евгений (94)
29 мая 2018 года в Таллиннском кафедральном соборе святого благоверного великого князя Александра Невского состоялся внеочередной Собор Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата.
ФОТО: В Таллинн прибыл высокопоставленный гость из Дубая. Кто это — остается тайной (39)
В Таллиннском аэропорту был замечен Boeing 747 с символикой Dubai Air Wing, указывающими на то, что в страну прибыл кто-то из членов королевской семьи или членов правительства Дубая.
ВИДЕО: Поздравляем! Таллиннскому трамвайному движению — 130 лет (10)
В этом году трамвайному движению Таллинна исполняется 130 лет. Ученица столичной школы Rocca al Mare Лаура Вильбикс создала фильм о городских трамваях, их истории и роли в культуре.
ФОТО: ”Хочу посмотреть, как здесь люди живут”. Министр госуправления Янек Мягги побывал в Кохтла-Ярве (25)
Во вторник министр государственного управления Эстонской Республики Янек Мягги посетил Кохтла-Ярве, где встретился с руководством города, а также побывал на сланцеперерабатывающем предприятии Viru Keemia Grupp, где встретился с руководство концерна и познакомился с заводами сланцевых масел Petroter.
ФОТО: Горит полигон Сил обороны. Его тушат с самолета и с вертолета (48)
Пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра сообщил, что на центральном полигоне Сил обороны Эстонии горит примерно 150 гектаров земли.
ФОТО И ВИДЕО DELFI: В полиции начали службу новые катера. Как их назвали? (8)
Пыхьяская префектура Департамента полиции и погранохраны получит сегодня на торжественной церемонии новый катер, который будет носить имя "Pikne". В Идаской префектуре будет патрулировать катер "Udria", церемония пройдет в среду в Нарва-Йыэсуу.
Известная немецкая фирма выкупает часть эстонского Taxify за круглую сумму. Какова цена вопроса? (14)
Стало известно, что один из крупнейших производителей авто Daimler (самая известная марка — Mercedes-Benz) на этой неделе выкупит около 1/10 части эстонского предприятия Taxify более чем за 100 миллионов евро. Таким образом, рыночная цена Taxify — более миллиарда евро. Создатель Taxify — 24-летний Маркус Виллиг.