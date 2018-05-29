29.05.2018, 21:00

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Новый предстоятель ЭПЦ, день рождения таллиннского трамвая и планы по урезанию финансирования Эстонии

 (9)
rus.delfi.ee
EST 2
Tallinna tramm Tondi jaamas
Tallinna tramm Tondi jaamasfoto: kaader filmist

Подведем итоги сегодняшнего дня.

Фото: orthodox.ee

40 дней со дня кончины Корнилия: в соборе Александра Невского прошла Божественная литургия

28 мая 2018 года в День Святого Духа, Преосвященнейший Лазарь, епископ Нарвский и Причудский, временно управляющий делами Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата, совершил Божественную литургию в Таллиннском кафедральном соборе святого благоверного великого князя Александра Невского.

RUS Delfi 3 ч
Euro
фото иллюстративноеFoto: Ilmar Saabas

ТАБЛИЦА: Сколько нужно зарабатывать, чтобы войти в 10% самых богатых в Эстонии? (50)

В результате организованного порталом поиска работы CVKeskus.ee и Агентством по исследованию зарплат исследования выяснилось, что для того, чтобы войти в 10% самых богатых в Эстонии, нужно получать брутто-зарплату более 2000 евро. За год 10-процентная граница немного повысилась, больше всего эта граница повысилась в Центральной и Южной Эстонии.

RUS Delfi 3 ч
Foto: Inari Leiman / Tallinna Loomaaed

ФОТО: Вот это лето! Белая медведица Фрида загорела и с нетерпением ожидает суженого (3)

Белая медведица Фрида вовсю наслаждается летом: купается, валяется по земле и с нетерпением ожидает, когда в соседний вольер прибудет ее суженый — белый медведь Норд, сообщает Таллиннский зоопарк на своей странице в Facebook.

RUS Delfi 3 ч
Vene Delfi ajakirjandus suvekooli õpilased
Vene Delfi ajakirjandus suvekooli õpilasedFoto: Karli Saul

Мы ждем будущих журналистов и блогеров! Delfi и Стокгольмская школа экономики в Риге проводят набор в Летнюю школу журналистики (5)

С 11 по 15 июня 2018 русский Delfi в сотрудничестве с Центром изучения медиа Стокгольмской школы экономики в Риге проведет Летнюю школу журналистики. В этом году тренинг пройдет уже во второй раз. Обучение в Летней школе проведут известные журналисты и преподаватели из Эстонии, Латвии и России. Форма подачи заявки — здесь.

RUS Delfi 3 ч
Kütuse hind Neste tanklas 29.mail.
Kütuse hind Neste tanklas 29.mail. Foto: Rauno Volmar

ФОТО: Безумие продолжается! Стоимость 95-го бензина взлетела до 1,399 евро (63)

Розничные продавцы моторного топлива подняли цены на 95-й бензин до 1,399 евро. Еще вчера этот же вид топлива стоит 1,369 евро.

RUS Delfi 3 ч
BELGIUM-EU-VOTE
Foto: Georges Gopet, AFP/Scanpix

Брюссель планирует на 24% урезать финансирование Эстонии (138)

По данным британского издания Financial Times, Брюссель намерен перенаправить финансирование в размере 30 млрд евро из Восточной и Центральной Европы в южные страны, то есть в Грецию, Италию и Испанию.

RUS Delfi 3 ч
Foto: Oleg Bessedin

ФОТОНОВОСТЬ: В Таллинне начался Поместный собор Эстонской православной церкви МП, где выберут нового митрополита (5)

В православном храме им.Александра Невского в Таллинне сегодня начал работу внеочередной Собор ЭПЦ МП. В ходе Собора будет избран новый предстоятель ЭПЦ взамен недавно почившего митрополита Корнилия.

RUS Delfi 3 ч
Foto: Jaanus Lensment, Delfi

ФОТО и ВИДЕО DELFI: Как и из чего изготавливали бумагу в Средневековье? Студия Labora в Старом городе поддерживает древнюю традицию (23)

В Старом городе Таллинна расположился самый настоящий ”средневековый цех” по изготовлению бумаги — и изготавливают ее там не простым способом, а старинным. Угадайте, из чего? Смотрите наше видео о том, как происходит этот необычный процесс.

RUS Delfi 3 ч
Liege
LiegeFoto: JOHN THYS, AFP

ФОТО И ВИДЕО: В Бельгии недавно вышедший из тюрьмы преступник застрелил трех человек, в том числе двух полицейских (17)

В бельгийском городе Льеж вооруженный мужчина застрелил трех человек, двое из которых были офицерами полиции. Об этом сообщают местные телекомпании RTBF и RTL.

RUS Delfi 3 ч
Foto: Oleg Bessedin

Предстоятелем ЭПЦ МП избран архиепископ Верейский Евгений (94)

29 мая 2018 года в Таллиннском кафедральном соборе святого благоверного великого князя Александра Невского состоялся внеочередной Собор Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата.

RUS Delfi 3 ч
Foto: Jaanus Lensment

ФОТО: В Таллинн прибыл высокопоставленный гость из Дубая. Кто это — остается тайной (39)

В Таллиннском аэропорту был замечен Boeing 747 с символикой Dubai Air Wing, указывающими на то, что в страну прибыл кто-то из членов королевской семьи или членов правительства Дубая.

RUS Delfi 3 ч
Tallinna tramm Tondi jaamas
Tallinna tramm Tondi jaamasfoto: kaader filmist

ВИДЕО: Поздравляем! Таллиннскому трамвайному движению — 130 лет (11)

В этом году трамвайному движению Таллинна исполняется 130 лет. Ученица столичной школы Rocca al Mare Лаура Вильбикс создала фильм о городских трамваях, их истории и роли в культуре.

RUS Delfi 3 ч
Janek Mäggi Kohtla-Järvel
Janek Mäggi Kohtla-JärvelFoto: Jevgeni Kapov

ФОТО: ”Хочу посмотреть, как здесь люди живут”. Министр госуправления Янек Мягги побывал в Кохтла-Ярве (29)

Во вторник министр государственного управления Эстонской Республики Янек Мягги посетил Кохтла-Ярве, где встретился с руководством города, а также побывал на сланцеперерабатывающем предприятии Viru Keemia Grupp, где встретился с руководство концерна и познакомился с заводами сланцевых масел Petroter.

RUS Delfi 3 ч
Päästeamet

ФОТО: Горит полигон Сил обороны. Его тушат с самолета и с вертолета (48)

Пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра сообщил, что на центральном полигоне Сил обороны Эстонии горит примерно 150 гектаров земли.

RUS Delfi 3 ч

ФОТО И ВИДЕО DELFI: В полиции начали службу новые катера. Как их назвали? (10)

Пыхьяская префектура Департамента полиции и погранохраны получит сегодня на торжественной церемонии новый катер, который будет носить имя "Pikne". В Идаской префектуре будет патрулировать катер "Udria", церемония пройдет в среду в Нарва-Йыэсуу.

RUS Delfi 3 ч
Margus Villig, Taxify
Margus Villig, TaxifyFoto: Tiit Blaat

Известная немецкая фирма выкупает часть эстонского Taxify за круглую сумму. Какова цена вопроса? (21)

Стало известно, что один из крупнейших производителей авто Daimler (самая известная марка — Mercedes-Benz) на этой неделе выкупит около 1/10 части эстонского предприятия Taxify более чем за 100 миллионов евро. Таким образом, рыночная цена Taxify — более миллиарда евро. Создатель Taxify — 24-летний Маркус Виллиг.

RUS Delfi 3 ч
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ





Известная немецкая фирма выкупает часть эстонского Taxify за круглую сумму. Какова цена вопроса?

29.05.2018
Стало известно, что один из крупнейших производителей авто Daimler (самая известная марка — Mercedes-Benz) на этой неделе выкупит около 1/10 части эстонского предприятия Taxify более чем за 100 миллионов евро. Таким образом, рыночная цена Taxify — более миллиарда евро. Создатель Taxify — 24-летний Маркус Виллиг.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




Käekell LACO Dresden 40 862074
440,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100067
129,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100051
139,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede Automatic
499,- €
464,07 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Red
399,- €
371,07 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Seoul
69,- €
27,60 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Мать двоих детей Анетт раскрыла секрет, как за пару месяцев сбросить 17 кг
37-летняя мать двоих детей Анетт много раз проигрывала в борьбе против лишних килограммов. Она даже не могла представить себе, что когда-нибудь ей удастся вернуть фигуру, которая была у нее во время учебы в ВУЗе. Однако ей это удалось – за пару месяцев Анетт избавилась от 17 кг.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Чтобы не оказалось поздно. Спасательный департамент просит не оставлять детей без присмотра

29.05.2018
Наступило время выпускных в детских садах, а также дни, когда на выходные мы хотим провести время со своими близкими и отправляемся на дачи или на природу, чтобы отдохнуть. Во время праздничной суматохи необходимо еще внимательнее следить за детьми, чтобы не случилось несчастья, сообщает Спасательный департамент.
Подробнее

От Нарвы до Курессааре: Суперкубок УЕФА увидят в семи городах Эстонии

29.05.2018
Побывать на поединке Суперкубка УЕФА "Реал" - "Атлетико", который пройдет 15 августа на "А Ле Кок Арене", смогут немногие любители футбола Эстонии. Зато увидеть почетный трофей, а также кубки Лиги чемпионов и Лиги Европы, завоеванные участниками предстоящего поединка, можно будет в Таллинне, Тарту, Нарве, Пайде, Пярну, Курессааре и Вильянди.
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ФОТО И ВИДЕО DELFI: В полиции начали службу новые катера. Как их назвали?

29.05.2018
Пыхьяская префектура Департамента полиции и погранохраны получит сегодня на торжественной церемонии новый катер, который будет носить имя "Pikne". В Идаской префектуре будет патрулировать катер "Udria", церемония пройдет в среду в Нарва-Йыэсуу.
Подробнее